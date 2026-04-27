Минцифры: ограничение доступа с VPN к сервисам РФ продиктовано безопасностью

Как утверждает Минцифры, ограничение российскими интернет-сервисами доступа пользователей с включенным на устройствах VPN продиктовано соображениями безопасности.

В сообщении пресс-службы ведомства также сообщается о добавлении на «Госуслугах» кнопки жалобы на просьбу «Выключить VPN», когда он не используется. Минцифры отмечает, что это нововведение поможет бороться с ложными предупреждениями, которые начали появляться в приложениях различных сервисов. Система будет собирать подобные жалобы и передавать их разработчикам, чтобы убрать ошибочные блокировки.



Между тем очевидно, что ужесточение регулирования цифрового пространства и ограничения доступа к популярным платформам, прежде всего блокировка мессенджера Telegram, формируют в российском обществе весьма заметный негативный социальный эффект. Не секрет, что ограничительные меры далеко не всегда приводят к ожидаемому снижению активности, но зачастую стимулируют поиск альтернативных каналов, включая откровенно сомнительные сервисы. При этом отсутствие привычных легальных каналов коммуникации усиливает эффект замкнутых информационных пузырей, в которых радикальные идеи распространяются практически без сдерживающих факторов.

Нередко подобная среда становится благоприятной для внешнего деструктивного воздействия. Соответствующие структуры противника системно ориентируются на аудитории с повышенным уровнем растущего недоверия к руководству страны. Использование протестной риторики, формально основанной на стремлении защитить цифровые свободы, позволяет маскировать вовлечение в противоправную деятельность. Показательным примером является, например, предотвращенный ФСБ теракт, направленный против руководства Роскомнадзора.
    Vulpes
    Сегодня, 12:06
    Безопасностью для кого? На фоне роста недовольства среди простого народа ответ очевиден....
      Теренин
      Сегодня, 12:12
      Ну, все, понеслось...
      Мои пять копеек: От VPN начинается эпидемия и цветы завянут. winked
        Aken
        Сегодня, 12:19
        А водка превратится в воду.
        Dead Мороз
        Сегодня, 13:50
        И эректильной дисфункцией поражается мужское население...
    drags33
    Сегодня, 12:10
    Ну сколько можно слышать этот бред?! А до последнего времени (когда не было никаких ограничений ни интернета, ни мессенджеров, ни VPN...) о безопасности не думали?
      Курильщик
      Сегодня, 12:36
      Цитата: drags33
      А до последнего времени (когда не было никаких ограничений ни интернета, ни мессенджеров, ни VPN...) о безопасности не думали?

      Я думаю они ни о чем не думали, пилили все шоблой ...и за бугор возили...
      Седов
      Сегодня, 12:40
      Ну сколько можно слышать этот бред?! А до последнего времени (когда не было никаких ограничений ни интернета, ни мессенджеров, ни VPN...) о безопасности не думали?
      Ну тут кошка гребёт на свой хребёт. И тут вполне очевидно, что борьба идёт именно с нарастающим недовольством народа по поводу ведения СВО, постоянных углубляющихся обстрелов территорий, падения экономики и уровня жизни людей и т.д и т.п. Только на этот раз решение "закроем канал - дадим альтернативу в виде Макса" - так уже не работает. Слишком много негатива у людей накопилось. А Усы теперь просто токсичными стали. Может пора уже людям объяснить за какое истощение война идёт?
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:46
      Цитата: drags33
      когда не было никаких ограничений ни интернета, ни мессенджеров, ни VPN...) о безопасности не думали?
    Вадим С
    Сегодня, 12:12
    Как качал пиратские фильмы так и буду и все остальное тоже. Чем сильнее ттски, тем больше сопротивление!
      свой1970
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Вадим С
      Как качал пиратские фильмы так и буду и все остальное тоже. Чем сильнее ттски, тем больше сопротивление!

      СССР этого не понял в свое время - когда НАУЧНЫЕ иностранные журналы выдавал только при наличии допуска и так во всем....
      paul3390
      Сегодня, 12:30
      Зато - какой колоссальный вклад они сделали в тотальное повышение компьютерной грамотности населения!!
    Александр Елизаров
    Сегодня, 12:15
    Минцифры: ограничение доступа с VPN к сервисам РФ продиктовано безопасностью
    Врёте вы, плюнуть бы вам вам в рожу. Были бы сейчас независимые выборы любая обезьяна кандидат, кто отменит повышение пенсионного возраста и отменит бокировку телеги и ютуба стал бы победителем.
    paul3390
    Сегодня, 12:18
    Полный бред. Во первых - вы всё равно не отслеживаете большое количество проколов VPN поверх HTTPS, например - типа SSTP или AnyConnect. Проверено. Во вторых - а что, скажем через обычный зарубежный прокси без всякого шифрования вражине зайти не судьба? Чего ему бояться, даже если отследят? И в третьих - а если я работаю по удалёнке со своей конторой через VPN? И есть надобность по работе заходить на гос.сервисы типа налоговой? Что тогда делать?

    Увы - предельно очевидно, рулящие данным наездом на граждан ни хрена не понимают в том, что делают. И вот это - особо пугает...
      Дилетант
      Сегодня, 12:30
      рулящие данным наездом на граждан ни хрена не понимают в том, что делают.

      Очень даже понимают. "Держать и не пущать" - это "наше всё".
        paul3390
        Сегодня, 12:39
        Не пущать и всё сломать - это таки несколько разные процессы...
      rait
      Сегодня, 13:07
      И в третьих - а если я работаю по удалёнке со своей конторой через VPN?


      В таком случае предлагают через РКН зарегистрировать конкретный VPN и он будет внесен в список. Правда насколько я слышал в список вносят не всех да и есть вероятность что это сегодня внесут в список, а завтра всех из списка вызовут.
        Neo-9947
        Сегодня, 13:50
        Цитата: rait
        через РКН зарегистрировать конкретный VPN и он будет внесен в список

        Я ниxрeна не понимаю.
        А зачем тогда всё блокировать, потом предложить легальный VPN, чтобы эти блокировки свои же обходить?
        Это какой-то дурдом.
    123_123
    Сегодня, 12:19
    Как же использование впн принципиально влияет на безопасность? Похоже скорее на попытку, пользуясь поводом, сделать свой локальный интернет по типу интранета с контролируемыми шлюзами в остальной мир. С блэкджеком и прочим.
      paul3390
      Сегодня, 12:35
      Всё рухнет. Ибо колоссальное количество софта в нашей стране - таки западное. Который давно режет доступ к необходимым ресурсам для поддержки и развития. Но это - обходилось у нас как раз через VPN. И тут - на стороне Запада в войну вступило родное государство!! Начав блокировки уже с нашей стороны. Результат - будет весьма печален, причём в ближайшее же время. Когда начнёт обваливаться инфраструктура.

      И не надо иллюзий что типа перейдём на своё. Это - голимая пропаганда, это - невозможно. Своё - за год и такими силами ну вот ни фига не создать.
    Monster_Fat
    Сегодня, 12:28
    "Безопасностью.... Воистину-"Благими намерениями выложена дорога в Ад".
    tralflot1832
    Сегодня, 12:28
    Я больше возмущён коварством министра войны Хегсета ,было очень интересно лазить по их сайтам .Гад он ,сволочь . bully
    В России ,да фиалетово на это,обидно только что потерял зарубежных пророссийских информаторов с их сайтами .
    Дилетант
    Сегодня, 12:29
    Минцифры: ограничение доступа с VPN к сервисам РФ продиктовано безопасностью

    Чьей? Вообще ограничение доступа к интернету - нарушение конституции РФ и конституционного права граждан РФ о свободном доступе к информации.
    vkfriendly
    Сегодня, 12:33
    Так сеть ВПН и создавалась для единственной цели защита и безопасность. VPN дает пользователю главное это - конфиденциальность, что очень не нравиться силовикам. Не возможно в стране запретить каналы и тоннели VPN где без них не могут существовать финансовый и другие сектора экономики. Да все банкоматы в России передают свои данные через защищенную сеть VPN. Силовики не понимают главного, что враг найдет как выкрутиться и поставленную ему задачу выполнить, да же если кабели все перережут и не будет не только ВПН, а вообще интернета так какового. И на кого тогда будут ссылаться силовики?
    Maverick1812
    Сегодня, 12:43
    Шляпа! Очередной саботаж прикрываемый с самого верху....
    Million
    Сегодня, 13:01
    Рейтинг власти резко упал ,вот она и беспокоится о своей безопасности.
    С.Викторович
    Сегодня, 13:16
    Чем больше ограничивают интернет, тем больше и на большей территории потери от вражеских атак. Наблюдать может каждый, но не каждый делает выводы.
    Есаул
    Сегодня, 13:20
    Вот именно, сейчас, в тяжёлое для государства время, правительство наоборот должно идти на какие-то послабления, упрощения, снятие каких-то ограничений для населения, всячески поддерживать и подбадривать его. Но они делают всё наоборот - только закручивают гайки всё туже. В итоге остаётся только ждать когда у народа сорвёт резьбу.
    Я вот для работы вынужден использовать сразу два VPN, потому что работаю с конфиденциальной информацией, а VPN нужен для её защиты. Даже не представляю какой колоссальный ущерб государству приведёт политика блокировки VPN и запрет доступа к сервисам с VPN, это уничтожит всю информатизацию страны, сделанную за последние 20 лет. Это откровенный саботаж и вредительство со стороны РКН, Минцифры и тех, кто им это приказывает.
    Виктор Чужой
    Сегодня, 13:26
    Ну вот нету у меня ВПН ни на смартфоне не в ноутбуке. В ночь с 18 на 19 через Госуслуги пытался заплатить госпошлину за регистрацию авто - деньги списали со второго раза, а 24 в РЭО выяснилось что деньги не дошли. Пришлось по новой платить и снова через госуслуги (с другого устройства со сменой паролей) и эта оплата прошла сразу и в РЭО она появилась моментально. Оплата через сбербанк шла в обоих случаях. Вчера в ВК Сбербанка написал о проблеме с приложением 2 чеков от Сбера и квитанции по которой можно было оплатить в самом отделении сбербанка где указан счет с которого списали деньги и куда должны были прийти. Сегодня деньги вернули. Это в ВК можно файл ПДФ отослать. А вот на Госуслугах - ни черта. Там сразу посылают в то ведомство куда деньги не дошли - дурацкий чат-бот там рулит. И кстати, после полуночи примерно после 3.00 и до 14.00 а то и позже чать сайтов не прогружаются вообще, на других текст есть, а картинки или видео не загружаются. Напоминаю - ВПН у меня нет. Короче дурдом. И кто не в курсе - те у кого иностранные сим карты имеют доступ куда угодно к нашим же сайтам и в приложениях соцсетей без ограничений. Всплывала такая инфа.
    kventinasd
    Сегодня, 13:35
    формируют в российском обществе весьма заметный негативный социальный эффект

    А чего они хотели, когда кроме ограничений в мессенджерах и VPN обычную мобильную связь глушат так, что порой никуда дозвониться невозможно?
    16112014nk
    Сегодня, 13:48
    РКН и Минцифры - современные унтеры Пришибеевы.
    axren1
    Сегодня, 13:56
    Да как работал так и работает впн там где надо ...