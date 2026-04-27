2 310 20
Первая в этом году крупная партия автоматов АК-12 передана в войска

Первая в этом году партия автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года поступила в войска. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

«Калашников» передал Минобороны партию автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках контракта 2026 года. Параметры поставки традиционно не раскрываются, однако подчеркивается, что партия крупная. Как отмечают в концерне, данный автомат крайне востребован в зоне проведения спецоперации.



АК-12 был принят на вооружение ВС России в 2018 году и на сегодняшний день является основным стрелковым оружием российской армии. Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту. Однако базовую версию доработали с учетом замечаний военных, участвующих в СВО.

Новый образец АК-12 был представлен в мае 2023 года. По просьбе военных, участвующих в СВО, конструкцию доработали, внеся в нее ряд изменений. В частности, был убран режим отсечки по два выстрела, применена упрощенная схема сборки-разборки автомата, установлены более эргономичные приклад и цевье, двухсторонний предохранитель, доработаны диоптрический прицел и дульное устройство.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. belost79 Звание
    belost79
    -1
    Сегодня, 11:58
    Если есть специалист в этой теме, обьясните, зачем стрелковое оружие передавать в войска крупными партиями? По логике, собрали количество, что бы грузовик загрузить, отправили. Это же расходный материал по-сути.
    Сомневаюсь, что в ВОВ копили на заводе винтовки, что бы эшелон загрузить.
    Или производственные реалии теперь таковы, что фургон с автоматами - это и есть крупная партия, о которой в газетах пишут?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +3
      Сегодня, 12:10
      Последняя фраза интересная. Ради этого и писался комментарий ? А логистика да именно так и работает. Накопление на складе завода потом отгрузка партии по ж.д. на склад заказчика и там уже распределение кому куда.
      1. belost79 Звание
        belost79
        -2
        Сегодня, 12:23
        "А логистика да именно так и работает."
        Я как раз в логистике и работаю. И это очень устаревший метод. Копить на складах. Сейчас все работают что называется "с колес".
        1. andranick Звание
          andranick
          0
          Сегодня, 12:29
          Цитата: belost79
          Сейчас все работают что называется "с колес"

          Это в бизнесе так, да и то не везде. Например, хранение овощей-фруктов. В армии - никто с колес не будет работать.
          1. belost79 Звание
            belost79
            0
            Сегодня, 12:32
            "В армии - никто с колес не будет работать."
            Значит, не видать Лаосу победы с высокотехнологичным врагом.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 13:33
              Значит, не видать Лаосу победы с высокотехнологичным врагом.(с) значит я верно понял зачем вы написали первый комментарий .
              1. belost79 Звание
                belost79
                0
                Сегодня, 13:55
                "значит я верно понял зачем вы написали первый комментарий"
                Я так понимаю, вам во всех комментариях, где нет "ура!ура!ура!" мерещатся происки врагов и шпионов. Ну что ж. Подкину вам еще информации к размышлению - у меня на телефоне ВПН и я иногда заглядываю в телегу.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: belost79
      Сомневаюсь, что в ВОВ копили на заводе винтовки, что бы эшелон загрузить.

      60 тонн грузоподъемности ж/д вагона это 17 тысяч автоматов АК-12 или 13 тысяч винтовок Мосина
      Уверен, что в ВОВ винтовки шли на фронт именно эшелонами.
      1. belost79 Звание
        belost79
        -1
        Сегодня, 12:30
        "Уверен, что в ВОВ винтовки шли на фронт именно эшелонами."
        Уже не помню детали, но Берия поставил задачу заводу в Туле выпускать 5000 винтовок в сутки. Не сразу, но этого добились со временем. Или меньше. Эшелон - это вагонов 10 предположим. 130 тыс винтовок. Сомневаюсь, что оружие копили 26 дней и потом отправляли.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +3
          Сегодня, 12:50
          Цитата: belost79
          Эшелон - это вагонов 10 предположим.

          Винтовки не уголь, их в ящиках перевозят , а не навалом. Тут кубатура важнее грузоподьемности и в ВОВ ж/д путей, способных принять 60тонный вагон просто не было. Столыпинская норма- 40 человек, 8 лошадей.
          Поэтому винтовки на фронт шли именно эшелонами.
          А если делать 5000 дронов в сутки, то.......просто нету Берии.
          1. Глухой Звание
            Глухой
            0
            Сегодня, 12:57
            Цитата: михаилл
            просто нету Берии.
            Это да.3 столпа Великой победы в ВоВ. Можете спорить. Но это Берия, Сталин и Жуков. Остальное - нюансы. Хрущь по сути пожалел только Жукова и не стал его трогать. Сталина и Берию, лично я считаю - убили по приказу хруща.
            1. михаилл Звание
              михаилл
              +1
              Сегодня, 13:26
              Цитата: Глухой
              Сталина и Берию, лично я считаю - убили по приказу хруща.

              А Хрущев Жукова пожалел чисто из-за фамилии.
              А вот то, что Хрущев был троцкистом- это приговор советскому строительству по Сталинскому плану, хотя еще полвека разваливали.
          2. belost79 Звание
            belost79
            +1
            Сегодня, 12:57
            "Поэтому винтовки на фронт шли именно эшелонами."
            А зачем на каком-то участке фронта эшелон винтовок, который туда придет? Это не снаряды. Там что, 100 тысяч солдат без оружия?
            Думаю, ежедневно грузили вагон винтовок и цепляли к поезду, который шел на определенный участок фронта по заявке.
            1. михаилл Звание
              михаилл
              +1
              Сегодня, 13:13
              Цитата: belost79
              "Поэтому винтовки на фронт шли именно эшелонами."
              А зачем на каком-то участке фронта эшелон винтовок, который туда придет

              Именно поэтому на фронт шли эшелоны с оружием, солдатами, продовольствием, портянками и письмами карандашом и на бумаге.
      2. Глухой Звание
        Глухой
        0
        Сегодня, 12:49
        Поправлю, коллега. Проблема не в весе. Размер короба стандартного емнип 1000х25х15см. Крытый грузовой имеет внутренний объем в среднем 140 кубов в зависимости от модели и количества осей. Не будем заниматься вопросами задачи "упаковки". 1 ак имеет объем 0.0375куба = итого 3750+- сферических АК по объему. Там сам АК, 4 магаза + прибамбасы для чистки и мукулатура.
        Цитата: михаилл
        60 тонн грузоподъемности ж/д вагона это 17 тысяч автоматов АК-12

        Полагаю, что на платформе такой груз точно не возят, а именно крытым.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 13:04
          Цитата: Глухой
          Полагаю, что на платформе такой груз точно не возят, а именно крытым.

          С языка снял.
          Именно эшелонами винтовки на фронт отправляли. И винтовки в Туле делали сутками, и днем и ночью. И у Сталина не было в Италии недвижимости.
        2. esl462 Звание
          esl462
          0
          Сегодня, 13:23
          В таком виде получали.Очень похоже.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:29
            это же АКМы....
            даже у нас в учебке таких уже не было.
            1. esl462 Звание
              esl462
              0
              Сегодня, 13:38
              Это для примера "фасовки".Нас тогда переводили с акм на ак-74.
            2. Глухой Звание
              Глухой
              0
              Сегодня, 13:41
              Угусь. Аналогично.
              Цитата: Nexcom
              даже у нас в учебке таких уже не было.
              В инженерных не был. Но видел короба. Они все были под 1 АКС-74М. Дополнительные магазы еще приходилось отдельно заказывать. Имнип там всего 4 было на ствол. Давно это было и старость не радость. Коробасы стандартно деревянные с квадратами оббитыми для прочности и чтоб не сваливались. Сейчас вроде пластик. Но точто выдавали - уже снятое с консервации. Не особо видел. А гражданское щас вообще в обычной картонке покупал.