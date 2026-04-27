Трамп согласен переименовать сотрудников миграционной службы в «милых агентов»

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) теперь будет называться национальной, поэтому получит новую аббревиатуру NICE (первая буква в аббревиатуре - National - национальная). В итоге в переводе с английского всё это звучит как «хороший» («милый»). Получается, что сотрудники ведомства станут именоваться «милыми агентами».



Эту идею, выдвинутую одним из американских пользователей соцсетей, прокомментировал глава Белого дома на своей странице в Truth Social.

Трамп согласен переименовать сотрудников миграционной службы в «хороших агентов». Он сделал репост публикации американца и добавил к ней свой комментарий:

Отличная идея!

Глава государства написал, что так и нужно сделать.

Особа ирония данной идеи заключается в том, что многие граждане США вовсе не считают сотрудников ICE хорошими или милыми. Их действия временами даже становятся поводом для массовых протестов. Люди недовольны жесткими действиями этих силовиков, грубо хватающих нелегалов и выдворяющих их из страны.

Реакция на такие рейды зачастую носят крайне негативный характер. При этом зачастую негатив исходит не только от рядовых граждан, но и от администрации ряда американских штатов. В Белом доме жестко критикуют власти на местах, обвиняя их в препятствовании действиям федеральных агентов и провоцировании людей на беспорядки.

В числе депортированных мигрантов есть и украинские граждане, включая мужчин призывного возраста, возвращение которых на родину очень радует сотрудников ТЦК, командование украинской армии и киевский режим.
  Aken
    Aken
    Сегодня, 12:42
    Люди недовольны жесткими действиями этих силовиков, грубо хватающих нелегалов и выдворяющих их из страны.

    А вот мне такая грубая деятельность очень нравится.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Aken
      А вот мне такая грубая деятельность очень нравится.

      А по другому нельзя !
  Седов
    Седов
    Сегодня, 12:44
    Трамп согласен переименовать сотрудников миграционной службы в «хороших агентов. Он сделал репост публикации американца и добавил к ней свой комментарий:

    Отличная идея!
    На фоне роста цен на заправках, миграционного кризиса, войны с Ираном и т.д. - это действительно хорошая идея. Трампу пора бы уже менеджером по соцсетям начать работать - с постингом у него хорошо получается.
    Gekki66
      Gekki66
      Сегодня, 12:52
      Неплохо было бы и нам практику перенять. Глядишь и вышло бы что-нибудь путное!
      Найс, говоришь?! Хех!!))
  Светлан
    Светлан
    Сегодня, 13:20
    ИМХО, уже у второго подряд американского президента, явные признаки старческой деменции. Старческого слабоумия по-русски.

    Над людьми в этом случае не смеются, но над такими президентами можно. И поэтому, да, смешно,