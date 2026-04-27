Французский эксперт оценил количество наёмников в ВСУ
Украина продолжает привлекать иностранных наемников, однако точного количества воюющих в ВСУ граждан иностранных государств нет. Можно дать только примерные цифры — это не больше 25 тысяч человек.
Французский эксперт и историк, военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, работающий на Донбассе, оценивает количество иностранных наемников в рядах ВСУ в 20-25 тысяч человек. Такой большой разброс в оценке зависит от многих факторов, среди которых большие потери среди наемников, а также текучка. Многие уже сбежали с Украины, а еще продолжают числиться в подразделениях. Или убиты.
Всего в украинской армии воюют представители 107 стран. На сегодняшний день самое большое количество наемников ВСУ из Колумбии, Бразилии и США. Северные и южные американцы едут на Украину зарабатывать. В десятку стран, как сообщает ТАСС, также входят: Великобритания, Грузия, Россия (249 человек), Франция, Белоруссия, Канада и Польша, скатившаяся на самый конец десятки, хотя в самом начале СВО находившаяся на первом месте вместе с Грузией.
Как отмечают украинские ресурсы, количество иностранных наемников в ВСУ неуклонно падает. В первую очередь это связано с тем, что был расформирован так называемый «Иностранный легион», а подразделения наемников приписаны к штурмовым войскам. Однако до того момента, когда иностранцев в ВСУ станет совсем мало, еще далеко. Любители «по-легкому» заработать на войне всегда найдутся.
