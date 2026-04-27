Французский эксперт оценил количество наёмников в ВСУ

Украина продолжает привлекать иностранных наемников, однако точного количества воюющих в ВСУ граждан иностранных государств нет. Можно дать только примерные цифры — это не больше 25 тысяч человек.

Французский эксперт и историк, военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, работающий на Донбассе, оценивает количество иностранных наемников в рядах ВСУ в 20-25 тысяч человек. Такой большой разброс в оценке зависит от многих факторов, среди которых большие потери среди наемников, а также текучка. Многие уже сбежали с Украины, а еще продолжают числиться в подразделениях. Или убиты.



Всего в украинской армии воюют представители 107 стран. На сегодняшний день самое большое количество наемников ВСУ из Колумбии, Бразилии и США. Северные и южные американцы едут на Украину зарабатывать. В десятку стран, как сообщает ТАСС, также входят: Великобритания, Грузия, Россия (249 человек), Франция, Белоруссия, Канада и Польша, скатившаяся на самый конец десятки, хотя в самом начале СВО находившаяся на первом месте вместе с Грузией.

Как отмечают украинские ресурсы, количество иностранных наемников в ВСУ неуклонно падает. В первую очередь это связано с тем, что был расформирован так называемый «Иностранный легион», а подразделения наемников приписаны к штурмовым войскам. Однако до того момента, когда иностранцев в ВСУ станет совсем мало, еще далеко. Любители «по-легкому» заработать на войне всегда найдутся.
  Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:04
    Любители «по-легкому» заработать на войне всегда найдутся.
    Прикопают в лучшем случае...
    oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:08
      сколько их уже там в посадках прикопано ,одному Богу известно , все равно прутся
      barclay
        +2
        Сегодня, 13:40
        Бесбашенных и обдуренных всегда хватало. И в ближайшее время такие не переведутся.
  Александр 3
    +5
    Сегодня, 13:09
    Наёмников в плен не брать,по моему это правило действует везде.
    Андрей К
      +1
      Сегодня, 13:41
      Так и не берут - они не успевают грабли вверх поднять, да и языковой барьер-с к тому же.
      Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 13:51
        У подразделений с опытом со времен горной республики правило: плен это когда мы чай пьем и сам пришел с оружием. А если зажали и грабли вверх - чаю не будет…
        После Курска к наемникам, особенно лягушатникам, отношение однозначное
        А еще бумажной отчетности добавляется - а зачем…
  пылесос
    +1
    Сегодня, 13:40
    В любом случае это огромное количество. бегающих иностранцев с оружием.