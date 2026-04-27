В США испытали мобильную микроволновую систему для борьбы с беспилотниками

В США испытали мобильную микроволновую систему для борьбы с беспилотниками

Американские военные испытали разработанную компанией ThinKom микроволновую систему, предназначенную для борьбы с беспилотниками без использования ракет и других боеприпасов. Устройство способно отслеживать воздушные цели при помощи высокоточной радиолокационной установки, после чего уничтожать обнаруженные БПЛА при посредстве воздействия микроволнового оружия, которое нарушает работу электроники беспилотника.

Как отмечает издание Аrmy Recognition, подобное решение подчеркивает тенденцию к использованию некинетических средств противовоздушной обороны для борьбы с беспилотными угрозами. В ходе проведенных испытаний оценивались новые возможности обнаружения, целеуказания и нанесения ударов. Предполагается, что эта система способна решить одну из самых насущных проблем на поле боя: противодействие недорогим беспилотным летательным аппаратам с приемлемыми затратами.



Представленная ThinKom система построена на основе антенной архитектуры VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub) — управляемой механической фазированной антенной решетки, первоначально разработанной для высокопроизводительной спутниковой связи. В отличие от обычных электронно-сканируемых решеток, VICTS использует механическое управление лучом, сохраняя при этом маневренность, характерную для фазированных антенных решеток, что позволяет антенне выдерживать очень высокую входную мощность с меньшими тепловыми и энергетическими потерями. Сенсорная часть системы представлена EchoShield — программно-определяемым импульсно-доплеровским радаром, работающим в Ku-диапазоне между 15,7 и 16,6 ГГц.

Мощный микроволновый импульсный генератор воздействует на электронные системы малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. Энергия может передаваться через антенны, проводку, датчики, отверстия или конструктивные швы, вызывая скачки напряжения, которые могут повлиять на полетный контроллер, GPS-приемник, канал передачи данных, электронные регуляторы скорости, схемы регулирования мощности или электронику полезной нагрузки. Кроме того, эти помехи могут разорвать связь БПЛА с оператором или помешать навигации.

В настоящее время компания ThinKom не раскрывает данные о дальности действия, выходной мощности, структуре импульса, времени перезарядки, а также количестве одновременно поражаемых целей своей мобильной системы.
  marchcat
    marchcat
    Сегодня, 13:21
    Интересно, как себя чувствует экипаж этой микроволновке 1?
      Vitaly.17
      Сегодня, 13:42
      экипаж этой микроволновке

      Судя по фото это устройство на машине только перевозится. Наверняка работает автономно и управляется дистанционно из удаленного центра.
      Странно, что в России подобные системы не выпускаются, хотя исследования и разработки в области высокоэнергетического оружия велись еще при Союзе.
      24rus
      Сегодня, 13:43
      Яйца наверно лопаются, а так норм
      VOENOBOZ
      Сегодня, 13:43
      Не успел прочесть, такая же мысль посетила мою голову . А как быть со своей аппаратурой или союзника ? Временное решение . Затем противник привыкнет.😀
        Монтесума
        Сегодня, 13:54
        А как быть со своей аппаратурой или союзника ?

        Узконаправленное излучение прицельно поражает только объект воздействия, типа лазерного луча. Если и есть помехи другим близкорасположенным устройствам, их интенсивность наверняка мала.
      PN
      Сегодня, 13:46
      Но ведь эту микроволновку можно установить и на без экипажную тележку. С сегодняшними технологиями с этим проблем вроде как и нет.
      В целом мне нравится ход мыслей в том, что с БПЛА надо бороться не РЭБом единым, но и методом выжигания начинки БПЛА.
      Нам сейчас такие установки лишними бы не были.
    24rus
    Сегодня, 13:29
      Монтесума
      Сегодня, 13:43
      Наемники не идейные бойцы, значит их их можно перекупить!
      Интересно ведется ли у нас такая работа..

      Интересно, каким образом испытания микроволнового оружия пересекаются с темой наёмников? request
      Если только использовать их для проверки побочных явлений для живого организма, при нахождении рядом с антенным устройством. smile
      VOENOBOZ
      Сегодня, 13:49
      Я про подобное слышал лет эдак 40 назад . Тогда это было почти фантастика , но мысли наверное были , всё цыклично . Были мысли перепрограммировать ракеты в полете ,как в анекдоте.