Хуситы не прочь ввести плату за проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив

573 5
Йемен вслед за Ираном может ввести плату за проход через пролив, но не Ормузский, а Баб-эль-Мандебский. Правительство хуситов рассматривает такую возможность и не исключает, что все-таки воспользуется ею.

Британский морской журнал Lloyd’s List предупреждает, что йеменские хуситы могут последовать примеру Ирана, который ввел сбор за транзит грузовых судов через Ормузский пролив, объясняя это тем, что ему необходимы средства на восстановление страны после бомбардировок США и Израиля. У хуситов тоже похожая ситуация, да и пролив под боком, так что они совсем не против зарабатывать на нем деньги.



Успех Ирана в Ормузском проливе может побудить хуситов превратить военное влияние в постоянный экономический и геополитический инструмент, формализуя свой контроль над судоходством в Красном море.

Между тем сами хуситы утверждают, что имеют полное право взимать плату с грузовых судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив. Как утверждается, пролив лежит между материковой частью Йемена и островом Перим, также принадлежащим Йемену. А значит, Баб-эль-Мандебский пролив является внутренними водами, а не международным проливом.



Так что согласно морскому законодательству Йемен имеет право регулировать проход через данный пролив.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:42
    Турок плату берёт ,Иран берёт ,Малазийцы задумались,на очереди Датские проливы и Ла Манш с Па де Кале и хуситы с своим проливом - за компанию . laughing drinksЮАР не мешало тоже задуматься с мысом Доброй Надежды .
      Сегодня, 13:46
      Поразводится тут регулировщиков .А всё волшебные ПКР .
        Сегодня, 13:49
        Цитата: tralflot1832
        А всё волшебные ПКР .

        Дебет... кредит... Сальдо в карман! (с) laughing good
        P.S> Андрей hi
    0
    Сегодня, 13:53
    Жаль у нас нет , никакого пролива интересного....
    0
    Сегодня, 13:59
    Денежка она никогда не лишняя