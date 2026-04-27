ВС РФ освободили Ильичёвку в ДНР


В Донецкой Народной Республике российская группировка войск «Запад» освободила Ильичёвку. Село, которое в ходе декоммунизации киевский режим в 2016 году назвал Озёрным, вновь перешло под контроль ВС РФ. Об этом официально сообщило министерство обороны.



Ильичёвка уже находилась под российским контролем с мая по октябрь 2022 года. Теперь украинские боевики вновь выбиты за пределы населенного пункта.



Село находится немногим южнее Красного Лимана и севернее села Кривая Лука. В сторону последнего планомерно продвигаются ВС РФ. Устойчивое закрепление там российских войск позволит накапливать малые штурмовые группы на подступах к Николаевке. Рядом расположился населенный пункт Диброва, который был освобожден от ВСУ немногим ранее, 10 апреля.

Контекст происходящего обрисовал глава ДНР Денис Пушилин. Накануне он заявил, что под контролем украинских формирований остается примерно 15-17 процентов территории Донбасса. При этом противник, по его словам, перебрасывает «серьезные силы» на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, пытаясь контратаковать.

В Минобороны РФ также сообщили об установлении контроля над Таратутино в Сумской области, где действовала российская группировка «Север».
    rocket757
    Сегодня, 16:04
    противник, по его словам, перебрасывает «серьезные силы» на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, пытаясь контратаковать.
    . Всё жёстко, противник держится как может... наши наступают, как могут.
    В общем, конца и края противостояние пока не видно.
    Удачи нашим воинам, потому как никто кроме них не сможет все это закончить! soldier
  Ирек
    Ирек
    Сегодня, 17:09
    Этот хутор не имеет никакого стратегического значения и всегда был дотационным. Этот сироп хохлоте льют на тупую башку.
      1976AG
      Сегодня, 19:38
      Этот хутор не имеет никакого стратегического значения и всегда был дотационным. Этот сироп хохлоте льют на тупую башку.


      То есть не надо его было его освобождать? Надо было вместе с ВСУками его у себя в тылу оставлять?