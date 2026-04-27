Перемирие не продержалось и нескольких дней: Израиль вновь бомбит Ливан
2 63015
Израильское «перемирие» в Ливане не продержалось и нескольких дней. Сегодня командование ЦАХАЛ заявило о возобновлении ударов по ливанской территории, заявив, что они будут нацелены на объекты инфраструктуры группировки «Хизбалла» в долине Бекаа и других районах южного Ливана.
Одновременно с этим израильские войска вновь активизировались в Ливане «на земле». Поступают сообщения об атаках ЦАХАЛ в районе населённых пунктов Тибнин и Ятер.
Формальным поводом для выхода из режима перемирия стали удары «Хизбаллы» по танку «Меркава», а также по эвакуационному отряду 669 ЦАХАЛ. В результате тех атак, о которых сегодня сообщало «Военное обозрение», погиб один израильский военнослужащий, по меньшей мере шестеро получили ранения.
При этом израильское военное командование не комментирует саму подоплёку событий. В частности, в ЦАХАЛ не говорят о том, куда вообще двигались израильские военные на бронетехнике по территории Ливана во время объявленного режима прекращения огня. В самом Ливане пишут, что израильтяне пытались воспользоваться временным перемирием, чтобы улучшить свои позиции «на земле», заняв новые территории без боя. Именно поэтому, как заявляет «Хизбалла», танк и был атакован FPV-дронами.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация