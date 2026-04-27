Перемирие не продержалось и нескольких дней: Израиль вновь бомбит Ливан

2 630 15
Израильское «перемирие» в Ливане не продержалось и нескольких дней. Сегодня командование ЦАХАЛ заявило о возобновлении ударов по ливанской территории, заявив, что они будут нацелены на объекты инфраструктуры группировки «Хизбалла» в долине Бекаа и других районах южного Ливана.

Одновременно с этим израильские войска вновь активизировались в Ливане «на земле». Поступают сообщения об атаках ЦАХАЛ в районе населённых пунктов Тибнин и Ятер.



Формальным поводом для выхода из режима перемирия стали удары «Хизбаллы» по танку «Меркава», а также по эвакуационному отряду 669 ЦАХАЛ. В результате тех атак, о которых сегодня сообщало «Военное обозрение», погиб один израильский военнослужащий, по меньшей мере шестеро получили ранения.

При этом израильское военное командование не комментирует саму подоплёку событий. В частности, в ЦАХАЛ не говорят о том, куда вообще двигались израильские военные на бронетехнике по территории Ливана во время объявленного режима прекращения огня. В самом Ливане пишут, что израильтяне пытались воспользоваться временным перемирием, чтобы улучшить свои позиции «на земле», заняв новые территории без боя. Именно поэтому, как заявляет «Хизбалла», танк и был атакован FPV-дронами.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 15:48
    Первый пошел. Переговоров не будет. Теперь ход за Ржавым в выборе передачи - врубить заднюю и выруливать перед конгрессом, чтоб в перёд ногами из БД не вынесли. Либо врубать сразу вторую и по газам, в пропасть...
    1. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +4
      Сегодня, 15:58
      Ход? Там в голове мартышка с тарелками играет, какой ещё ход!?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:43
        Его величие не всем дано понять
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 16:12
      Дальнейший ход Трампа завтра определит Конгресс, откажут в войне, значит ограничится блокадными действиями против ИРИ (по аналогии, как с Кубой или ранее с Венесуэлой), дадут добро, будет брать под контроль Ормузский пролив с захватом части юго-востока ИРИ, с передачей ее Оману, где и разместит будку с кассой, для оплаты прохода другим странам. Ну а остальная часть ИРИ США и не нужна (им нужен контроль на ресурсами БВ, а не сами ресурсы), инфраструктуру ИРИ уничтожат израильские евреи.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 16:19
        Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Оман сейчас с целой инфраструктурой и на подкормке у Ирана, получает свою долю от проводки судов. В случае захвата Штатами контроля над проливом он будет получать ещё меньше, поскольку ковбои жадны и получат осиное гнездо под боком в виде хуситов. Оно им надо? Оман сейчас имеет все шансы отсидеться и выйти из заварухи не только целым но ещё и с откатом. А наземная операция выйдет боком янки, поскольку захватывать и защищать Родину это разные понятия.
        1. Дмитрий Ригов Звание
          Дмитрий Ригов
          +3
          Сегодня, 16:25
          Про хуситов что-нибудь слышали с начала конфликта? Как сидят тише воды, ниже травы, так и будут дальше сидеть. Оман как раз таки будет снимать сливки с транзита в соседние арабские страны в случае перекрытия пролива. Поэтому янки просто будут душить Иран, пока имеют такую возможность.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +2
            Сегодня, 16:26
            Про засадный полк слышали что нибудь?
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              0
              Сегодня, 19:41
              Иран - это в основном горы
              И афганцы доказали - фиг партизанов из гор выбьешь.
              Весь пролив, как и вся равнинная часть Ирана досягаема с гор даже для ракет малой дальности.
              Иран сорок лет к этой войне готовился. Там будет ад пострашней Афгана.
              Трамп уже совершил ошибку, вляпавшись в эту войну.
              Ошибку с десантом он вряд ли совершит.
              Текущая же война ВЫГОДНА производителям ракет в США. Выгодна кораблестроителям.
              Так что текущий статус их устраивает.
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 15:56
    Не для того Биби всё затеивал чтобы "перемирия" устраивать.....теперь вскоре будет найден повод,чтобы и Трамп "не соскочил"...."неизвестный" БПЛА атакует какой либо корабль янков,и понеслась..по новой.
  3. Глухой Звание
    Глухой
    +2
    Сегодня, 16:02
    Израильское «перемирие» в Ливане
    Как и усраинские. Нужны только для перегруппировки и накопления боезапаса am
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 16:45
    Если перемирие, то какие нафиг израильские танки, на территории суверенного Ливана?
    Все эти разглогольства сионистских зверенышей о срыве перемирия, по вине ливанцев и тп. - откровенная ложь и перекладывание своей агрессивной политики на жертву.
    И, да сионские подонки не остановятся, уже губу раскатали на земли Ливана, что бы распространить на них, свою зловещую опухоль, прибрать к рукам. Пока реально по зубам не получат, а в лучшем для всего мира случае, эта агрессивная раковая опухоль не перестанет просто существовать, они уже не остановятся в своей оккупационной и человекоубийственной политике... Хозяин-идол дьявол, требует все больше человеческих жертв, а безнаказанность, рождает у извергов ощущение абсолютной вседозволенности...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:05
    Вряд ли такое у них получится wink
  6. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 17:14
    Какие переговоры и перемирие? Евреи не успокоятся пока речку не отберут у ливанцев. Для начала. А потом и вовсе их выжмут из оставшейся части страны. Евреи все эти земли видят только своими.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 19:21
      тенсерт ен хин у ярах А? (читать в обратном порядке справа налево)
  7. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 20:30
    тенсерт ен хин у ярах А? (читать в обратном порядке справа налево)

    Не треснет. Имея пахана в виде матрасников, евреи клали на всех и будут наглеть чем дальше, тем больше. Их может остановить лишь сила, противостоящая по мощи матрасникам, а такой в близком обозрении не предвидится.