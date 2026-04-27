После атаки дронов ВС РФ на предприятиях Черниговской области вспыхнули пожары

После атаки дронов ВС РФ на предприятиях Черниговской области вспыхнули пожары


Российские военные предприняли налет беспилотниками «Герань» на цели в разных регионах Украины. После атаки дронов ВС РФ на двух промышленных предприятиях Черниговской области вспыхнули сильные пожары.

Об этом сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также в регионе было атаковано несколько объектов критической инфраструктуры, где также произошли возгорания.



Детали атак уточнил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он сообщил, что целью российского удара в Черниговской области стала железнодорожная станция Бахмач. Были успешно поражены несколько вагонов, загруженных боеприпасами, склады с оружием, техникой и прочим имуществом ВСУ, а также ремонтные пункты.



Удары наносились и по другим регионам. Так, в Кривом Роге атакам подверглось несколько предприятий украинского ВПК. Они специализируются на ремонте военной техники и сборке дронов.



Также в этот раз удары наносились по районам, расположенным недалеко от линии фронта. В частности, были атакованы объекты в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Лебедев уточнил:

Цель – прифронтовые склады и точки концентрации техники.

Особенно продуктивными были атаки на одесскую портовую инфраструктуру. Предполагается, что там под удар попали иностранные военные инструкторы из государств НАТО. Вероятно, среди западных офицеров есть жертвы.

В целом, ударов по военным целям на Украине сегодня было немного, но результативность оказалась очень высокой.

  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:02
    Не знаю какие жертвы в портовой инфраструктуре но по времени если под утро " бздынь " мог быть по трём балкерам - они держали курс из Сулины на Одессу .Ждёмс." Азербайджанский " танкер умный идёт с включённым транспордером по дунаю река - море .Очень вкусный зараза - из Турции или Грузии. laughing
  2. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 16:42
    Добавить бы по пожарным авто и роботам,чтобы желание выезжать тушить отпало.
  3. agk1982 Звание
    agk1982
    0
    Сегодня, 17:03
    Где уничтожение Бескидского тоннеля и порта Одессы? Пятый год наносятся удары куда угодно, кроме ключевых объектов! Какие то ангары бомбятся Орешником, сотни Гераней куда-то летят... У врага всё отлично. Грузы идут бесперебойно. Всё есть, бабло дали, БПЛА дают и ракеты и доставляют, кстати через те же порты и тоннели. Сейчас начался процесс деморализации общества? За этим последует черед и фронта. Люди всё больше не понимают, что творит "власть" и Путин?!
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:40
      Цитата: agk1982
      Какие то ангары бомбятся Орешником, сотни Гераней куда-то летят.

      Ангары явно пустые, из складов всё вывезено, в портах горят какие-то гнилые сараи, на железных дорогах уничтожаются ржавые макеты тепловозов, и на что тратятся впустую сотни Гераней? Явный договорняк олигархата и жидо-масонов. Ах, да, чуть не забыл - "чтобы не обидеть уважаемых западных партнёров и заслужить прямые авиарейсы к своим виллам в Майами, получить доступ к счетам и недвижимости. Мы же свои - буржуинские!" lol

      Сейчас начался процесс деморализации общества. За этим последует черед и фронта.

      Вот она, ваша голубая мечта. Хрен вам в обе руки! tongue
      agk1982
        agk1982
        0
        Сегодня, 20:20
        Я на замедленном (формально не запрёщённом ютубе) в одном из видео у Стратега Диванного Легиона видел как наносится удар по ангару, который был пуст. До этого были видео ударов по комбайнам в поле. Орешником вообще непонятно куда стреляли два раза.
        Вот она, ваша голубая мечта. Хрен вам в обе руки!

        Это голубая мечта Запада и тех стран в которых счета, недвижимость и дети "нашей" (нет) "элиты"
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:04
    Украина должна гореть вся, а не только Черниговская область! До головешек!
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:08
    Хахло не успевает ремонтировать, мы опять гераним.
  6. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 17:43
    Также в регионе было атаковано несколько объектов критической инфраструктуры, где также произошли возгорания.

    На видео и фото в статье полупустой ангар, где немного песка, стопка фанеры, разбросанная стопка доски и немного утеплителя. Как-то не тянет на важный объект критической инфраструктуры. Возможно, это как раз и объяснение того, что удары пятый год наносятся, а реального заметного эффекта нет. Так как
    Детали атак уточнил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
  7. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -1
    Сегодня, 19:58
    Здравствуйте мои дорогие братья и сестры
    если честно то наносят поражение направо и налево но до сих пор Верховная Рада бывшей Украины здравствует
    Сжечь бы ее вместе с депутатами а потом взяться за представителей исполнительной власти
    Пустить под утилизацию от простого головы сельской общины ну а закончить жиденышем Зеленским
    Зеленский военный преступник и все кто ему служит такие же преступники как он сам
    Если начать уничтожать всех представителей власти то голова Зеленского сама прикатится к ногам Путина
    .Но об этом в сердце нашей Родины не знают