После атаки дронов ВС РФ на предприятиях Черниговской области вспыхнули пожары
Российские военные предприняли налет беспилотниками «Герань» на цели в разных регионах Украины. После атаки дронов ВС РФ на двух промышленных предприятиях Черниговской области вспыхнули сильные пожары.
Об этом сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Также в регионе было атаковано несколько объектов критической инфраструктуры, где также произошли возгорания.
Детали атак уточнил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он сообщил, что целью российского удара в Черниговской области стала железнодорожная станция Бахмач. Были успешно поражены несколько вагонов, загруженных боеприпасами, склады с оружием, техникой и прочим имуществом ВСУ, а также ремонтные пункты.
Удары наносились и по другим регионам. Так, в Кривом Роге атакам подверглось несколько предприятий украинского ВПК. Они специализируются на ремонте военной техники и сборке дронов.
Также в этот раз удары наносились по районам, расположенным недалеко от линии фронта. В частности, были атакованы объекты в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Лебедев уточнил:
Цель – прифронтовые склады и точки концентрации техники.
Особенно продуктивными были атаки на одесскую портовую инфраструктуру. Предполагается, что там под удар попали иностранные военные инструкторы из государств НАТО. Вероятно, среди западных офицеров есть жертвы.
В целом, ударов по военным целям на Украине сегодня было немного, но результативность оказалась очень высокой.
