Мерц: Иран оказался сильнее, чем ожидалось, и откровенно унижает США

Мерц: Иран оказался сильнее, чем ожидалось, и откровенно унижает США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что Иран откровенно унижает США, у которых нет четкой стратегии урегулирования ближневосточного кризиса. Мерц признает, что правительство Ирана и руководство КСИР чрезвычайно умело ведут, а при необходимости умело срывают переговоры с американцами.

Мерц сравнивает развязанный США и Израилем конфликт с Ираном с войнами в Афганистане и Ираке. По мнению канцлера ФРГ, главной проблемой вооруженных конфликтов традиционно является поиск путей к их урегулированию. Немецкий канцлер подчеркивает, что нынешняя война против Ирана была непродуманной, и надеется, что в регионе как можно скорее наступит мир, однако считает это маловероятным, поскольку Исламская Республика оказалась сильнее, чем ожидалось. Кроме того, Тегеран крайне умело использует свои преимущества, в то время как нынешняя переговорная тактика США не приносит успехов Вашингтону.



Ранее Мерц призвал усилить давление на Иран, отметив, что Тегеран пытается максимально затягивать переговорный процесс, а до мирного соглашения в настоящее время еще очень далеко. При этом, по его мнению, необходимыми условиями для заключения мирного договора и отмены антииранских санкций должно быть соблюдение трёх условий: свобода судоходства в Ормузском проливе, отказ Тегерана от ядерной программы и прекращение угроз Израилю и соседям.

Между тем война на Ближнем Востоке усилила раскол между США и их европейскими союзниками по НАТО. Вопреки ожиданиям Трампа, европейцы не спешат ввязываться в эту сомнительную авантюру и, более того, не стесняются критиковать политику Вашингтона.
  1. алек Звание
    алек
    +9
    Сегодня, 16:14
    По мнению канцлера ФРГ, главной проблемой вооруженных конфликтов традиционно является поиск путей к их урегулированию.

    Главной проблемой является их развязывание. Не нужно совать свой нос в каждую дырку.
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      -2
      Сегодня, 17:37
      Да согласен. Мерц ровно как Табаки...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +15
    Сегодня, 16:14
    Всё таки Иран показал МАСТЕР КЛАСС и многих от этого корежит
    1. operafan
      operafan
      -9
      Сегодня, 16:22
      Всё таки Иран показал МАСТЕР КЛАСС и многих от этого корежит

      В отличие от России...
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 17:23
        Интересно, почему самые тупые комментарии дают, практически всегда, новоявленные на ВО? Не подскажешь, причем тут Россия? Где в статье говорится о России? Иран упоминается ,Афганистан и даже Ирак, где речь о России?
        1. valek97 Звание
          valek97
          -5
          Сегодня, 17:29
          наверо, потому-что не идут на договорнячки и не надеются, что их примут на западе, нуворишей?
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 17:49
            При чем тут нувориши? Вся верхушка обросла связями на западе.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 17:01
      Всё таки Иран показал МАСТЕР КЛАСС и многих от этого корежит
      Провел наглядный семинар для Генштабов! wink
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:19
      США не могут справиться с Ираном.
      Мерч хочет повоевать с Россией.
      Он Германию в военном отношении считает намного сильнее США? А Россию намного слабее Ирана? Настолько, что Германия с Россией сумеет справиться?

      Для него то, что Америка завязла в Иране - сюрприз.
      В его войне с Россией сюрпризов не будет - всё, как обычно. Русские в Берлине.
      Если только на территории, где был Берлин, не объявят радиационный карантин...
  3. operafan
    operafan
    -9
    Сегодня, 16:25
    Если только слегка подменить страны, то получается это:

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что Украина откровенно унижает Россию, у которой нет четкой стратегии урегулирования украинского кризиса. Мерц признает, что правительство Украины и руководство Банковой чрезвычайно умело ведут, а при необходимости умело срывают переговоры с Путиным.

    Мерц сравнивает развязанный Россией конфликт с Украиной с войной в Афганистане. По мнению канцлера ФРГ, главной проблемой вооруженных конфликтов традиционно является поиск путей к их урегулированию. Немецкий канцлер подчеркивает, что нынешняя война против Украины была непродуманной, и надеется, что в регионе как можно скорее наступит мир, однако считает это маловероятным, поскольку Украина оказалась сильнее, чем ожидалось. Кроме того, Зеленский крайне умело использует свои преимущества, в то время как нынешняя переговорная тактика России не приносит успехов Кремлю.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      -2
      Сегодня, 17:27
      Полегчало? Продристался? Теперь можно и в кассу пойти.
      1. Aken Звание
        Aken
        -3
        Сегодня, 17:56
        Какой же он гад! Как всё ловко перевернул. Но мы ему никогда не поверим. Это другое.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +9
    Сегодня, 16:27
    Это как в подворотне … не ожидающий сопротивления амбал б друг огребает по соплям … прям обидно … а когда ему заломили лапку на болевой пытается что-то там диктовать вместо того чтоб соглашаться и бить ладошкой об асфальт
    Иран в своих требованиях очень последователен в отличии от сша не меняет показания
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 17:05
      а когда ему заломили лапку на болевой пытается что-то там диктовать вместо того

      Да-да, что-то в стиле: "Ну все... - тебе кранты! Только отпусти меня - и я как встану, так вломлю тебе за все!"))
  5. Глухой Звание
    Глухой
    +2
    Сегодня, 16:30
    А может - это не Иран сильный, а штаты слабые?! А король то голый! (с) good
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 16:32
    Ранее Мерц призвал усилить давление на Иран...

    Между тем война на Ближнем Востоке усилила раскол между США и их европейскими союзниками по НАТО. Вопреки ожиданиям Трампа, европейцы не спешат ввязываться в эту сомнительную авантюру и, более того, не стесняются критиковать политику Вашингтона.

    Так а в чем раскол то, если Мерц таки призвал усилить давление на Иран и повторил те же требования к Ирану, что и предъявляет ему Трамп ( сионосаксонская банда)? wassat
    Европейцы всего лишь, не хотят участвовать своими руками? Ну так это не раскол на идейном уровне, а простое желание европейских владык сэкономить, тем более, что на них Сэм переложил более тяжелый груз - финансирование укр. компании... Остальные все выводы о каком то яко бы расколе, разности взглядов ЕС и сша и тп. - от Лукавого)))).
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:34
    Иран так унижает США что газ на ТТФ за 1000 кубов 560$.А как Англия унизилась цена на соляру обрушилась в пользу покупателя на целый огромный пенс было 181 пенс литр ( почему не в пинтах продают?)в среднем по стране ,стало 180 пенсов .Розничная продажа в апреле упала более 20% на всё..Да ерунда всё это ,у богатых свои привычки. wassat
  8. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 16:36
    Ну вот Мерц тоже признает что Иран оказался крепким орешком!
  9. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    Сегодня, 16:38
    ЕСу вместе с США в 2015 заключили соглашение с ИРИ урегулировав все претензии, которые сейчас выставляет Трамп ИРИ, всех все устраивало, пока Трамп став президентом США в 2018 не вышел из соглашения (ЕСу из соглашения не выходили). В 2025 и в 2026 США вместе с израильскими евреями и при молчаливом одобрении персидских монархий напали на ИРИ и требуют от последнего то, что было согласовано ранее в 2015, с одной стороны кажется, что США сошли с ума о чем и говорит тупой Мерц.
    На самом деле нападение на ИРИ, является планомерным планом США по "обезжириванию" экономических конкурентов США в ЕСу и странах АТР, Мерц об этом не говорит, т.к. он (как и др. лидеры стран ЕСу) поставлен самими США у власти.
  10. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 16:39
    откровенно унижает crying crying

    Вот уж пожалел. laughing Как сами кого унижали ---- так не видели. И не только унижали, а и хуже.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:45
    Не совсем политически умно Мерц себя ведет. Трампу нельзя такие вещи говорить, он не забудет и не простит.
  12. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 16:54
    Что-то речь у него какая-то неконкретная, мутная... Типа: "и вашим и нашим за копейку спляшем!"
  13. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 16:55
    Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что Иран откровенно унижает США

    США: Так они называли меня лягушкой?
    Мерц: Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
    США: Так они называли меня жёлтой рыбой?
    Мерц: Да! Да! И ещё червяком! Земляным червяком!
  14. PASus Звание
    PASus
    -1
    Сегодня, 17:00
    Смотри говна какая, подзуживает рыжего психа
  15. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:25
    Как то незаметно проскочила информация, что Германия и остальная эвропейская шобла ввела дополнительные санкции против "агрессора".....Ирана,Карл,Ирана! выходит Израэль и США пострадавшие....а Фриц Мерц всегда за сирых и убогих...
  16. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 18:46
    Штаты оказались на месте России в 2022, после перегруппировки. Посмотрим, чем все закончится
  17. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +1
    Сегодня, 20:29
    1. Иран ни разу не срывал переговоры! Особая черта иранцев - что они обещают, то и делают! 2. Про унижения США: судя по всему, главные унижения тана и Израиля еще впереди! ))