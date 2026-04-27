Мерц: Иран оказался сильнее, чем ожидалось, и откровенно унижает США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что Иран откровенно унижает США, у которых нет четкой стратегии урегулирования ближневосточного кризиса. Мерц признает, что правительство Ирана и руководство КСИР чрезвычайно умело ведут, а при необходимости умело срывают переговоры с американцами.Мерц сравнивает развязанный США и Израилем конфликт с Ираном с войнами в Афганистане и Ираке. По мнению канцлера ФРГ, главной проблемой вооруженных конфликтов традиционно является поиск путей к их урегулированию. Немецкий канцлер подчеркивает, что нынешняя война против Ирана была непродуманной, и надеется, что в регионе как можно скорее наступит мир, однако считает это маловероятным, поскольку Исламская Республика оказалась сильнее, чем ожидалось. Кроме того, Тегеран крайне умело использует свои преимущества, в то время как нынешняя переговорная тактика США не приносит успехов Вашингтону.Ранее Мерц призвал усилить давление на Иран, отметив, что Тегеран пытается максимально затягивать переговорный процесс, а до мирного соглашения в настоящее время еще очень далеко. При этом, по его мнению, необходимыми условиями для заключения мирного договора и отмены антииранских санкций должно быть соблюдение трёх условий: свобода судоходства в Ормузском проливе, отказ Тегерана от ядерной программы и прекращение угроз Израилю и соседям.Между тем война на Ближнем Востоке усилила раскол между США и их европейскими союзниками по НАТО. Вопреки ожиданиям Трампа, европейцы не спешат ввязываться в эту сомнительную авантюру и, более того, не стесняются критиковать политику Вашингтона.

