США наращивают военное присутствие на БВ: направлен уже четвёртый авианосец

На фоне провала переговоров с Ираном США продолжают наращивать свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. В настоящее время в ближневосточный регион направлен USS Dwight D. Eisenhower, который станет четвертым авианосцем, переброшенным к берегам Ирана. Присутствие авианосцев способно обеспечить американской группировке воздушное превосходство и возможность наносить массированные ракетные удары по широкому спектру целей.

Помимо авианосцев, в настоящее время на Ближнем Востоке уже находятся эсминцы Gonzalez, Bulkeley, Mahan, Winston S. Churchill, Bainbridge, Thomas Hudner, Rafael Peralta, Mitscher, John Finn, Milius, Michael Murphy, Frank E. Petersen Jr., Spruance, McFaul, Pinckney, Delbert D. Black, универсальный десантный корабль Tripoli и несколько вспомогательных кораблей ВМС США.



Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке свидетельствует о переходе конфликта вокруг Ирана в новую фазу, характеризующуюся постепенным усилением давления при формальном сохранении переговорной риторики. Переброска дополнительных сил, включая крупные морские соединения, указывает на подготовку Пентагона к активным боевым действиям в попытках изменить стратегический баланс в регионе. Готовность Ирана к затяжному противостоянию делает конфликт более устойчивым к дипломатическим попыткам урегулирования. В свою очередь, концентрация американских сил в регионе демонстрирует готовность Вашингтона к дальнейшему обострению ситуации.
  1. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    -3
    Сегодня, 17:20
    Иранцам можно не целиться, а просто пускать противокорабельные ракеты в сторону врага. Куда-нибудь, да попадут)
    1. Глухой Звание
      Глухой
      -3
      Сегодня, 17:24
      Вспомнился анекдот софдеповский.
      Спасибо за поставки ракет Земля-Воздух. Хорошо попадают ввоздух! Просим немедленно ракеты Земля-Самолет! laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 17:25
      Собрать АУГИ надо в одно большое стадо...и ракетами снести с лица Земли.
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +1
        Сегодня, 20:16
        Вот бы хуситам пару орешков просто с болванками подогнать... как думаете какая волна пойдет пойдет в море от падения просто сверхзвуковой болванки ?! А может же и попасть в каждый кораблик... Великолепное было бы списание старых корыт. Да и зрелищно как было бы. Вот где Голливуд бы об завидовал такой постановке - нашим натурные испытания новых ракет по движущимся мишеням, США списание кучи устаревшего вооружения. Думаю США дешевле выплатить деньги семьям погибших чем возвращать металлом на свою территорию и как то устраивать жизнь военнослужащих в мирных условиях. Там слишком много наркоманов везде.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 18:14
      "Эйзенхауэр" только что вышел из полуторагодичного ремонта - его боеспособность в районе нуля. Матрасники пытаются кого-то напугать?)))
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +2
        Сегодня, 20:04
        Нет. Точно не напугать. Это демонстрация силы, которую нужно показать всему миру, а не какому-то там Ирану. Это логика США. Они же не могут уйти с этого ринга с разбитым лицом. Им просто необходимо показать насколько они сильны и.. страшны)) А потом пойти по пути дипломатии - для нее все готово. Есть еще вариант (чисто из области предположений), что этим флотом США смогут более эффективно контролировать траффик Ормуза и задерживать следующие из Ирана суда более эффективно.. Но насколько хватит этого боевого запала? Держать свой флот в такой концентрации в одной точке на планете... Очень дорого.. И заманчиво для нового "Перл Харлбора"..)) Но думается это все делается ровно до нового истеричного призыва Трампа, когда нагонят кучу страшной техники в регион: "Сдавайтесь, так вашу налево! Иначе я.. я все тут в капусту покрошу!" Ну и так далее. Расчет на понуждение Ирана к переговорам, и если все "выгорит", то можно будет сразу же убрать кораблики "по домам"..
        В свою очередь, концентрация американских сил в регионе демонстрирует готовность Вашингтона к дальнейшему обострению ситуации.

        Демонстрирует - не значит, что собирается быть применена..
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 21:05
          И кого хотели напугать? Любой моряк вам скажет, что новый корабль или после ремонта - это как минимум 3 - 4 месяца тренировок, сначала по отдельности, потом по БЧ, потом всего экипажа. А уж авианосец, тут и в полгода не уложишься.
          1. Кмет Звание
            Кмет
            +1
            Сегодня, 21:47
            Дело тут не в корабле (хотя я с Вами абсолютно согласен, в том числе и по поводу Вашего сарказма). Нужно показать свою значимость, продемонстрировать флаг + возможно еще создать эшелонированную ПВО на море. Пугать там некого кроме Ирана, а Ирану ничего не останется как контратаковать в случае атаки. Хуситы подключатся и начнут дронами гонять многочисленные АУГи по Заливу..
      2. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 20:23
        только что вышел из полуторагодичного ремонта - его боеспособность в районе нуля

        по логике- наоборот. Свежеотремонтированный.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 21:11
          Сейчас весь экипаж и авиагруппа, будут сдавать курсовые задачи (или как оно у них там называется) и это не один месяц. И нигде в новостях не говорилось, что "Айк" куда-то ушел. 24 апреля он пришел в Норфолк, после четырех дней ходовых испытаний, возможно будут устранять недоработки и потом опять пойдут на ходовые. Кораблик сильно не новый, спущен на воду в октябре 1975, его должны были списывать в прошлом году, но продлили сроки эксплуатации до 2027, однако - он не стал от этого лучше.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:21
    Ну все, пропал Персидский залив! ©
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Schneeberg
      Ну все, пропал Персидский залив! ©

      Чем больше Персидский залив пропадает,
      тем больше России хорошеет: - нефть, газ, удобрения, алюминий, гелий, зерно всё растёт как на дрожжах. Однозначно это дух Анкориджа, - Путин разрешил Трампу с Ираном повоевать.
  3. Глухой Звание
    Глухой
    -1
    Сегодня, 17:22
    Больше! Больше! (с) Агент Смит. Матрица 2
  4. НИКНН Звание
    НИКНН
    -1
    Сегодня, 17:23
    п
    Не знаю где он больше целей, больше вероятность поражения...
  5. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    +3
    Сегодня, 17:24
    Что-то не хорошее намечается.
  6. Canecat Звание
    Canecat
    -2
    Сегодня, 17:24
    Переброска дополнительных сил, включая крупные морские соединения, указывает на подготовку Пентагона к активным боевым действиям в попытках изменить стратегический баланс в регионе.

    Этот баланс и так не в пользу Ирана, который еще держится не смотря ни на что.
    Следующая фаза только вдалбливание Ирана в каменный век, но тогда и персам особо терять будет нечего, могут и кабели подводные рубануть на последок.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:28
    А чего этого " Дуайта" жалеть ,всё равно под списание. bully Зачем 4 авика ,3- 4 УДК ?
    Р.S Мысль сложная ,завтра король Чарлик в США появляется ,а может уже сегодня.Будет 4 дня.У него в программе визита выступление в конгрессе .А вот это самое интересное .Ждёи- с.Могут быть неожиданности.
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 17:44
    если брать по 70 ,это 280 машин ,даже простыми бомбами могут разнести инфраструктуру в пух и прах , и это без стратегов и израиля
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 18:01
      если брать по 70 ,это 280 машин ,даже простыми бомбами могут разнести инфраструктуру в пух и прах , и это без стратегов и израиля
      Подземную? Сомневаюсь. Все важнейшее производство у Ирана сосредоточено под землей. До сих пор не ясно, причинили ли в прошлый раз американцы серьезный ущерб бомбардировкой "самыми мощными в мире" противобункерными бомбами. Обычные авиабомбы точно не принесут ущерба, так что даже 300 самолетов не нанесут серьезного ущерба подземным коммуникациям Ирана.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 21:26
        Во время войны в Заливе, задействовали 6 авианосцев. Но 80 % боевых вылетов совершила сухопутная авиация. При интенсивных боевых вылетах, даже атомный авианосец расходует авиационный керосин и АСП за 2 - 4 дня, после чего, его надо "дозаряжать" - отводить в относительно безопасный район и где-то сутки идет перегрузка всего необходимого. А для этого, надо соответствующее количество быстроходных универсальных транспортов снабжения, а их нет. Писал в свое время статейку по этому поводу. Если есть желание можете почитать.
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 18:39
      даже простыми бомбами могут разнести инфраструктуру в пух и прах

      А не думаете, что за время перемирия в Иране могло появится ещё ПВО, до и то что было могли достать из подземелий и перебазировать в другое место. Так что могут встретить, что там будет летать.
    3. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 20:27
      если брать по 70

      Реальнее 50. Возможность около 250 боевых вылетов с одного в день достаточно длительное время- были такие испытания.
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 18:24
    4 самолетоносача 15 ескадрени миноносеца с УРО, вкл. крилати ракети + УДК е сериозна сила. Не се знае и колко АПЛ от типа "Вирджиния" и проборудваните "Лос Анджелис" се потайват дълбините. И вземайки предвид и стратегическите бомбардировачи, сумарния залп се очертава внушителен. Израел също ще се включи активно. Аллах да им е на помощ на иранците, и ПВО.
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 18:26
    Будем надеяться если все таки бахнет то иранцам удастся потопить хоть один авианосец. Это хороший удар по имиджу да и по денежкам америкашек