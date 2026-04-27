США наращивают военное присутствие на БВ: направлен уже четвёртый авианосец
3 99524
На фоне провала переговоров с Ираном США продолжают наращивать свою военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. В настоящее время в ближневосточный регион направлен USS Dwight D. Eisenhower, который станет четвертым авианосцем, переброшенным к берегам Ирана. Присутствие авианосцев способно обеспечить американской группировке воздушное превосходство и возможность наносить массированные ракетные удары по широкому спектру целей.
Помимо авианосцев, в настоящее время на Ближнем Востоке уже находятся эсминцы Gonzalez, Bulkeley, Mahan, Winston S. Churchill, Bainbridge, Thomas Hudner, Rafael Peralta, Mitscher, John Finn, Milius, Michael Murphy, Frank E. Petersen Jr., Spruance, McFaul, Pinckney, Delbert D. Black, универсальный десантный корабль Tripoli и несколько вспомогательных кораблей ВМС США.
Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке свидетельствует о переходе конфликта вокруг Ирана в новую фазу, характеризующуюся постепенным усилением давления при формальном сохранении переговорной риторики. Переброска дополнительных сил, включая крупные морские соединения, указывает на подготовку Пентагона к активным боевым действиям в попытках изменить стратегический баланс в регионе. Готовность Ирана к затяжному противостоянию делает конфликт более устойчивым к дипломатическим попыткам урегулирования. В свою очередь, концентрация американских сил в регионе демонстрирует готовность Вашингтона к дальнейшему обострению ситуации.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация