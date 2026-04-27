Путин: законодателям нельзя зацикливаться только на барьерах и ограничениях
Законодательная деятельность должна носить системный характер. Этот процесс должен быть творческим.
Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, посвященном Дню российского парламентаризма.
Он сказал, что парламентариям следует адаптироваться к возникшим перед страной беспрецедентным вызовам и достойно их преодолевать.
Лидер страны сказал:
В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать.
Президент считает, что необходима защита прав потребителей во всех смыслах данного слова. При этом, отметил глава государства, законодателям нельзя зацикливаться только на барьерах и ограничениях, а также на разработке более жестких видов наказания для тех, кого уличили в нарушениях. Путин отметил, что акцентировать внимание на этом – контрпродуктивно.
Президент заявил:
Излишние барьеры тормозят развитие.
По его словам, эти явления носят временный характер, в то время как Россия – вечна.
Сегодня российскому парламенту исполнилось 120 лет. В честь данного события было приурочено торжественное заседание в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где заседали депутаты первой Государственной думе еще во времена Российской империи.
