Путин: законодателям нельзя зацикливаться только на барьерах и ограничениях

Законодательная деятельность должна носить системный характер. Этот процесс должен быть творческим.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, посвященном Дню российского парламентаризма.

Он сказал, что парламентариям следует адаптироваться к возникшим перед страной беспрецедентным вызовам и достойно их преодолевать.

Лидер страны сказал:

В целом законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентные, и важно их достойно преодолевать.

Президент считает, что необходима защита прав потребителей во всех смыслах данного слова. При этом, отметил глава государства, законодателям нельзя зацикливаться только на барьерах и ограничениях, а также на разработке более жестких видов наказания для тех, кого уличили в нарушениях. Путин отметил, что акцентировать внимание на этом – контрпродуктивно.

Президент заявил:

Излишние барьеры тормозят развитие.

По его словам, эти явления носят временный характер, в то время как Россия – вечна.

Сегодня российскому парламенту исполнилось 120 лет. В честь данного события было приурочено торжественное заседание в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, где заседали депутаты первой Государственной думе еще во времена Российской империи.

  Владимир_2У
    Владимир_2У
    +16
    Сегодня, 17:07
    А что так не конкретно? Едросов уже и Президент боится упоминать?
    НИКНН
      НИКНН
      +7
      Сегодня, 17:30
      Да как то творчество тут лишнее, вот в литературе нормально, но вот в платежах за коммуналку совсем не так
  baltiksi
    baltiksi
    +18
    Сегодня, 17:09
    как всегда ни о чем,за все хорошее ,против всего плохого.С себя бы начали воры-небожители.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +9
    Сегодня, 17:09
    Сегодня российскому парламенту исполнилось 120 лет
    А что у него а активе?
    сайгон
      сайгон
      +12
      Сегодня, 17:16
      Ну к примеру фраза - караул устал и , словом разогнали революционные матросы.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 17:29
      Предательство царя, объявленного в итоге "страстотерпцем".
    НИКНН
      НИКНН
      +6
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Schneeberg
      А что у него а активе?

      У кого У Володина на 2023й 400 с чем то миллионов. у других побольше, кого вы в виду имеете?
  Алексей Лантух
    Алексей Лантух
    +14
    Сегодня, 17:12
    Законодательная деятельность должна носить системный характер. Этот процесс должен быть творческим.

    Вода мокрая.
    Evgeny64
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 22:07
      Предвыборная ахинея, в попытке хоть как-то поддержать рейтинги, которые валятся ударными темпами.
      И самое смешное, что все посыпалось вовсе не из-за войны и "тяжелых времен", это как раз люди готовы понять и потерпеть, а из-за откровенно оборзевшей власти, которая всех людей считает полными идиотами, которым можно втирать любую чушь и которые схавают все, что несут с экранов. типа "от включенного ВПН взрываются телефоны" lol
  16112014nk
    16112014nk
    +4
    Сегодня, 17:14
    Президент заявил:

    Излишние барьеры тормозят развитие.

    Для чиновников-бюрократов, как бы не выглядело это абсурдным, но это установка о дальнейшем закручивании гаек.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +17
    Сегодня, 17:15
    Законодательная деятельность должна носить системный характер. Этот процесс должен быть творческим


    А ещё в стране не должны гореть НПЗ, погибать сотрудники Скорой помощи от ударов БПЛА, в Белгороде должно быть отопление и свет, в Донецке вода, а в Херсоне реять российский флаг.
  Zaurbek
    Zaurbek
    +9
    Сегодня, 17:16
    Он, конечно, напринимали за последний созыв много чего. Специально пойд против проголосую.у
    nepunamemuk
      nepunamemuk
      +3
      Сегодня, 17:55
      у нас вроде против невозможно?
      Zaurbek
        Zaurbek
        +2
        Сегодня, 20:58
        За какую нибудь маленькую партию.
        У нас депутаты при принятии законов не парятся вообще , выберут ли их или нет. Пофиг.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 17:19
    Президент заявил:
    Излишние барьеры тормозят развитие.


    Блокировка Телеграма разве к "излишним барьерам" не относится? А ограничения, сохраненные со времен "коронавируса"?
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +5
    Сегодня, 17:24
    На фоне предупреждений о возможности полномасштабной войны против России в ближайшие годы, всё это выглядит неуместным цирком.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +9
    Сегодня, 17:27
    как всегда общие расплывчатые фразы, никакой конкретики
  Mishka78
    Mishka78
    +17
    Сегодня, 17:33
    Вертикаль, однако...
    Депутаты у нас никто и звать никак, давайте будем честны.
    Законодательная власть полностью задавлена властью исполнительной (кстати, как и судебная).
    Вождь российской нации, как-бы являясь главой исполнительной власти, своими последними "поправками" в основной закон, который мы жизнерадостно принимали на пнях и иных предметах обстановки, не только пролонгировал себе царство, но и существенно расширил своё право на это самое царство.
    Он единолично назначает и снимает всю исполнительную власть (раньше он назначал/снимал только главу правительства, а теперь и всех федеральных министров и их замов), он назначает губернаторов, он назначает главу ЦБ, он назначает и снимает власть судебную на всех уровнях, он имеет права на роспуск парламента, его единоличные указы и распоряжения носят характер закона и обязательны для исполнения всеми структурами власти и на всей территории страны, он присвоил себе пожизненную неприкосновенность (при ельцине это просто ФЗ был, а сейчас это по конституции), он присвоил себе пожизненное сенаторство в Совфеде после отставки (а также ещё семерым любым людям по его выбору, т.е. братву он не забыл, своих не бросает), он по т.н. "президентской" квоте назначает 1/3 в ЦИК, включая его главу (привет самой честной Панфиловой), 30 любых человек в Совфед на должности сенаторов, всяческие ОП и иные структуры.
    Он единолично назначает весь высший состав Прокуратуры, МВД, МО, Росгвардии, ФСБ, МЧС, Следкома и любых иных силовых структур и т.д. и т.п.
    Вертикаль сформирована и закреплена на уровне основного закона страны.
    У меня есть ощущение что у Николашки II в Российской империи прав-то поменьше было..
    Так что не от Думы идут все эти идиотичные инициативы и прочее "законотворчество". Дума просто тупо одобряет всё, что ей спускают из АПшечки.
    Дума и её депутаты это просто удобный инструмент для перекладывания ответственности за непопулярные решения на их головы. Размытие ответственности, типа это не я, это они!
    Ведь вождь в нашей стране отвечает только за хорошее. А за всё плохое отвечает кто угодно - Дума, министерства, губеры, клоуны, Трамп/Обама/Байден и т.д. Но никак не непогрешимый вождь.
    K9_SWAT
      K9_SWAT
      +14
      Сегодня, 17:47
      Дополню. Он назначает не только министра МВД и его замов, но и руководителей ГУ, Департаментов, Центров Центрального аппарата МВД, начальников (министров) УМВД по субъектам РФ, руководство МВД по Москве, руководство МВД по административным округам Москвы. Т. е. практически всех руководителей. И это только МВД. А ведь есть ещё Росгвардия, ФСБ, ФСО, СК, прокуратура, ФСИН, ФССП и т.д. Про армию уже сказано: Министр, его замы, начальники управлений МО, НГШ, его замы, руководители служб ГШ, Командующие видами и родами, округами, флотами. Это ОН определяет, нужно это управление или нет. При этом не являясь специалистом в этом вопросе и самое главное НЕ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЯ!
      Несколько лет назад смотрел Квачкова, там он сказал, что будучи молодым лейтенантом у него была должностная инструкция, где были прописаны обязанности, права и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
      А у президента есть только права и никакой ответственности. Он определяет, но не отвечает за это.
      Личное мнение
        Личное мнение
        +2
        Сегодня, 19:49
        Цитата: K9_SWAT
        у президента есть только права и никакой ответственности.

        А если человек с такой неограниченной властью вдруг окажется агентом влияния другой страны (например Германии) или просто болтуном, а на деле слабым на голову правителем, что помешает ему угробить страну? Можно сколько угодно ругать американцев, но они неспроста за 250 лет с нуля заняли лидирующее положение в мире. Для своего времени они создали очень продуманное государственное устройство.
    K9_SWAT
      K9_SWAT
      +2
      Сегодня, 17:55
      Навеяло из фильма «Заговор»: «Слово фюрера выше любого закона». Там Гейдрих разъяснил это собравшимся в Ванзее.
      Ну и Счётную палату Госдумы себе подчинил.
    alexoff
      alexoff
      +3
      Сегодня, 18:48
      Дума просто тупо одобряет всё, что ей спускают из АПшечки.
      вроде ещё в совфеде занимаются придумыванием всяких законов, там сплошные тайные и явные миллиардеры сидят
    Evgeny64
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 22:01
      Это у нас судебная власть задавлена? laughing
      кстати, как и судебная
      Не смешите мои тапки, у нас полный судебный беспредел, бесконтрольность, отсутствие ответственности за самые абсурдные судебные решения и пр.
      Только в последнее время хоть что-то начало меняться, но чтобы сломать эту систему понадобится не один год.
      Более менее работала система арбитражных судов, которую сейчас слили в одну кучу, объединив ВАС и ВС.
  Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска
    +18
    Сегодня, 17:34
    Интересно, есть ли в РФ хоть кто-нибудь, кому интересно, что сказал наш президент?
    Попуас
      Попуас
      +4
      Сегодня, 17:40
      Таки вон..."почти" полный зал... feel
    K9_SWAT
      K9_SWAT
      +14
      Сегодня, 17:52
      Уже нет. Слушаешь и уши вянут. А ведь ещё лет 10 назад я был его сторонником. Не во всём, разумеется. А сейчас смотрю и поражаюсь. Лучше бы этот бред не слышать. 2 дня в январе лишних отдохнули и ВВП упал на 2%. Чё, серьёзно? Товарищ Сталин вообще планировал сократить рабочий день до 5 часов, а в этого «наполеона» по 12 часов 6 на 7. Мерзко.
  MCmaximus
    MCmaximus
    +6
    Сегодня, 17:40
    Все, как обычно. Скучно, девушки... Сначала какие-то плохие бояре щакручивают гайки, а потом приходит президент и всё плохое отменяет.
    Но.., наверное, не все. Но довольны все.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +9
    Сегодня, 17:45


    А где все? Мы же много законодавателей себе на шею посадили. Чего они так рассосредоточились?
    Роман_
      Роман_
      +2
      Сегодня, 18:24
      На передовой... запретительного и карманонабивательного фронта, некогда им умных президентов слушать.
  HUNTERDON
    HUNTERDON
    +6
    Сегодня, 18:00
    ...а народу в зале, яблоку негде упасть))) вот уж сборище...
  Кмет
    Кмет
    +2
    Сегодня, 18:12
    законодательный процесс должен быть системным, и добавлю: конечно же, творческим

    Да уж.. творческим... Столько "творчества" за последнее время проявлено во всех сферах жизни населения, что просто немой восторг.. Как говорится - "Спасибо, отцы родные!"
  Динич
    Динич
    +5
    Сегодня, 18:14
    Эх, дядя Вова, дядя Вова...
  faiver
    faiver
    +8
    Сегодня, 18:22
    Я не понял с заглавного фото, ГДЕ ВСЕ? он перед кем выступает?
  Stas157
    Stas157
    +7
    Сегодня, 18:36
    законодателям нельзя зацикливаться только на барьерах и ограничениях

    А Путин здесь опять ни при чём?
  asng
    asng
    +3
    Сегодня, 18:39
    Нельзя, невозможно написать законы на все случаи жизни. Можно и нужно воспитать человека, способного отличить добро от зла, Воспитание должно быть целенаправленным. Для этого в стране должна быть пропаганда целеполагающей идеи. Идея и цель должны согласовываться с традициями и мировозрением Русского Народа. Должны быть созданы условия воспитания, и, в первую очередь, в семье. То что происходит сейчас - можно всё, что не запрещено законом - извращение вековых традиций и издевательство над народом, приводящее к бурному размножению паразитов в лице юристов и законодателей.
    Динич
      Динич
      +1
      Сегодня, 18:49
      Вы ведь сейчас не о создании ИДЕОЛОГИИ, которой по Констинуции нашего государстаа у нас не делжно быть?
  Энный
    Энный
    +2
    Сегодня, 18:53
    Все верно сказал на самом то деле.. Системность очевидна, но побольше творчества просит. Например только белые списки оставить, за попадание в список н-рублей.
    Излишние барьеры тормозят развитие.
    Дак мы с ковида наблюдаем прямое положение на эти барьеры (закон и конституция). А по отдельным направлениям даже раньше намного
  Фразах
    Фразах
    +2
    Сегодня, 19:08
    "- А что скажет Наимудрейший? — Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон — всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон сон, или сон про не-сон". И такие сказки из волшебной лампы с завидной регулярностью слышны много лет.
  AdAstra
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 19:25
    "Бла-бла-бла" и ничего больше.
  Fangaro
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 20:17
    Мне на фото в заголовке удалось насчитать 69 сидящих и слушающих Президента. А остальные не попали в кадр? Или не попали на выступление?
    Пробки московские, толчея в метро, кто то предпочёл в другом углу обосноваться.
    Но выглядит, словно законодатели игнорируют выступление исполнителя их же воли.
  Романенко
    Романенко
    +1
    Сегодня, 20:20
    Творческий подход всей этой "глубокоуважаемой" публики дальше штрафов, налогов и поборов не распространяется, об этом говорит 120 летний опыт существования этого псевдо-демократического аппарата.
  Лимрак
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 21:08
    Великие мастера урезать отнять и запретить сегодня превзошли сами себя. Новость - вводятся штрафы родителям чьи дети моложе 18 лет гуляют одни позже 22-00. занавес. То есть поступивший после школы в 17 лет пацан на первый курс военного заведения будучи курсантом (принявшим воинскую присягу и которому выдали оружие) в отпуске первом после полугода приезжает домой гулять...и его хватают менты и штарфуют родителей потому что их ребеонок безконтролько без родителей посмел гулять позже 22-00. это великолепно.
    всему есть здравый смысл и разумные пределы..а не так...всех выкашивать от скудоумия. они даже не подумали с возрастом разобраться и уперлись только в совершеннолетие . ограничтье реально детям до ..например 12 -13 лет...а остальные уже вполне взрослые что бы гулять после 22-00.
  Есаул
    Есаул
    +3
    Сегодня, 21:25
    Говорит одно, а делает прямо противоположное. И так уже 26 лет...
  Андрей Мишин
    Андрей Мишин
    +1
    Сегодня, 21:56
    Я уже предлагал сделать, как в американском Конгрессе, где треть нижней палаты переизбирается через 2 года. Это повысило бы ответственность депутатов перед избирателями, уменьшило количество вредных законов. Сейчас же власть уже довела народ до белого каления, результат скоро увидим.
  faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 22:59
    Они и не зацикливаются на барьерах и ограничениях, штрафов все больше вводят, и их размер индексируют не как пенсии. Думают о народе непрестанно.