Еврокомиссар Кубилюс: Членство в НАТО и быстрое вступление в ЕС Киеву недоступно

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, выступая на конференции в Жешуве, развеял иллюзии украинского руководства. Членство в НАТО – нет. Быстрое вступление в Евросоюз – тоже нет. Вместо этого – непонятный суррогат.

Кубилюс отметил:

Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в ЕС – это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей.

Что предлагает еврокомиссар? Создать механизм, который «сосредоточится именно на интеграции всех европейских оборонных возможностей». В эту схему хотят включить Украину, Великобританию, Норвегию и те страны ЕС, «которые этого желают». Задача – объединить оборонные потенциалы. И выдать это за «гарантию безопасности» для Украины после войны.

«Пока недоступно» – значит, скорее всего, никогда. «Сложный процесс» – значит, бесконечный. А «новый механизм» – попытка создать видимость деятельности. Украина, которая годами мечтала о «пятом пункте устава НАТО», получает вместо железобетонных гарантий приглашение в клуб по интересам. Без четких обязательств, без совместных штабов, без заветной пятой статьи.

Ситуация интересная. Европа не готова воевать за Украину. Но и бросить ее окончательно не может – слишком дорого для имиджа «европейского цветущего сада». Поэтому рождаются эти «оборонные союзы», которые не обязывают ни к чему, кроме как к очередным совещаниям.
  1. tralflot1832
    Сегодня, 17:30
    Доступно вступление ЕС и НАТО в Украину, зеля если что отключит газ .
    1. SAG
      Сегодня, 19:22
      Хотите сказать, что 404 не осуществит мечту стать их членом? А всё будет наоборот... Все члены НАТО будут входить в Украину?! Интересно по очереди или сразу все вместе... recourse
  2. Ропот 55
    Сегодня, 17:33
    А зачем? Баблище Е.С.и без членства выделяет да так что все остальные нахлебники диву даются,оружие и прочее железо без проблем,украинцы судя по отсутствию бунтов и беспорядков идут в ВСУ так на какой (ну кроме фетиша) им ваш Е.С. ??? Или НАТО???
  3. Аркадий007
    Сегодня, 17:33
    Зачем зря гадать.
    Сложно, недоступно. Примерно аналогичное говорили про 90 млрд. российских долларов.
    Сложно было поверить в 2022 году, что Эстония и Финляндия будут угрожать нападением на Россию в 2026 году.
  4. alexboguslavski
    Сегодня, 17:33
    И ещё Мерц соли на рану насыпал.

    Мерц заявил, что Украине может потребоваться признание территориальных потерь для вступления в ЕС, — Reuters

    «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть территории Украины больше не будет украинской. Если президент Зеленский хочет донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, и ему нужно провести референдум по этому вопросу, то он должен одновременно сказать народу: «Я открыл для вас путь в Европу», — сказал Мерц.


    Он добавил, что Украина не вступит в ЕС пока идет война. Также, по его словам, Киев должен бороться с коррупцией.

    «У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — это нереально», — сказал Мерц.

    В общем, воюйте, дорогие xoxлы. Потом, как-нибудь, вступите в ЕС. Может быть. А может и не быть. Но кое-куда вы уже вступили, точнее вляпались.

    Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Калиюс заявил, что при планировании помощи Украине ЕС должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько потребуется" к принципу "мы будем с Украиной, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир"


    Короче - остаетесь вы у разбитого корыта. laughing
    1. carpenter
      Сегодня, 19:31
      Цитата: alexboguslavski
      Также, по его словам, Киев должен бороться с коррупцией.

      Вот это и есть основной "конёк", чтобы не пустить Украину в ЕС. Всегда можно найти хоть маленькую, но коррупцию. И это может длиться десятилетиями, ну это на примере Турции ( а чем Турция отличается от Украины).
  5. Zoldat_A
    Сегодня, 17:38
    Андрюс Кубилюс, выступая на конференции в Жешуве, развеял иллюзии украинского руководства. Членство в НАТО – нет. Быстрое вступление в Евросоюз – тоже нет.
    А он точно литовец?
    Какой-то непонятный разговор в исполнении трибалта.
    Я понимаю. когда "Нет" про НАТО говорит Трамп.
    Понимаю, когда Мерц или Урсула говорят "Нет" про ЕС...
    А эти лимитрофы всю жизнь думали кончиком хвоста колечком, только тявкать и умели. А тут - цельный еврокомиссар, да ещё не по выращиванию брюквы, а по обороне - и вдруг тоже "Нет"...
    Приболел, наверное, чумку подхватил...
  6. Андрей Николаевич
    Сегодня, 17:39
    Ну как же так?! Они кастрюли, сковородки, дуршлаки на головы надевали. Скакали! Они ведь каждый по-своему, "старались", на что мозгов рагулячьих хватало... Снова обманули быдло.
  7. Nord11
    Сегодня, 22:16
    Никто не горит желанием принимать в ЕС нищего с паперти, при этом нахального и требовательного..