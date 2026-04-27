Еврокомиссар Кубилюс: Членство в НАТО и быстрое вступление в ЕС Киеву недоступно

Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в ЕС – это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, выступая на конференции в Жешуве, развеял иллюзии украинского руководства. Членство в НАТО – нет. Быстрое вступление в Евросоюз – тоже нет. Вместо этого – непонятный суррогат.Кубилюс отметил:Что предлагает еврокомиссар? Создать механизм, который «сосредоточится именно на интеграции всех европейских оборонных возможностей». В эту схему хотят включить Украину, Великобританию, Норвегию и те страны ЕС, «которые этого желают». Задача – объединить оборонные потенциалы. И выдать это за «гарантию безопасности» для Украины после войны.«Пока недоступно» – значит, скорее всего, никогда. «Сложный процесс» – значит, бесконечный. А «новый механизм» – попытка создать видимость деятельности. Украина, которая годами мечтала о «пятом пункте устава НАТО», получает вместо железобетонных гарантий приглашение в клуб по интересам. Без четких обязательств, без совместных штабов, без заветной пятой статьи.Ситуация интересная. Европа не готова воевать за Украину. Но и бросить ее окончательно не может – слишком дорого для имиджа «европейского цветущего сада». Поэтому рождаются эти «оборонные союзы», которые не обязывают ни к чему, кроме как к очередным совещаниям.