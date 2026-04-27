Зеленский утверждает, что помешал России заработать на продаже нефти
3 61716
Украина нарастила удары беспилотниками по топливно-энергетическому сектору России, тем самым значительно снизив экспорт российской нефти. С таким заявлением выступил Зеленский.
«Нелегитимный» сегодня собрал новое заседание ставки, на которой обсуждалась ситуация на линии фронта, провалы украинской ПВО в плане перехватов российской баллистики и варианты замены американских комплексов Patriot, а также поставки в ВСУ беспилотных комплексов, в том числе наземных.
Отдельно Зеленский заслушал разведку, после доклада которой заявил, что Украина своими ударами помешала России заработать на продаже нефти во время мирового энергетического кризиса. Мол, пока США снимали свои ограничения с российской нефти, Украина била по терминалам, тем самым снижая экспорт российских энергоресурсов.
Разведка доложила, что дальнобойные удары Украины в минувшие месяцы сильно снизили российский экспорт, и она не смогла заработать на росте цены на нефть из-за войны с Ираном.
Однако западные аналитики, да и пресса прямо говорят, что хоть удары Киева и мешали экспорту российской нефти, но большого влияния не оказали. Доходы Москвы от продажи энергоресурсов растут, общий экспорт вырос, а все поврежденные терминалы уже восстановлены и давно производят отгрузку нефти.
Как отмечают уже украинские паблики, просто Зеленскому больше нечем похвастать на фоне происходящего на фронте и в стране.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация