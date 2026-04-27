Зеленский утверждает, что помешал России заработать на продаже нефти

Украина нарастила удары беспилотниками по топливно-энергетическому сектору России, тем самым значительно снизив экспорт российской нефти. С таким заявлением выступил Зеленский.

«Нелегитимный» сегодня собрал новое заседание ставки, на которой обсуждалась ситуация на линии фронта, провалы украинской ПВО в плане перехватов российской баллистики и варианты замены американских комплексов Patriot, а также поставки в ВСУ беспилотных комплексов, в том числе наземных.



Отдельно Зеленский заслушал разведку, после доклада которой заявил, что Украина своими ударами помешала России заработать на продаже нефти во время мирового энергетического кризиса. Мол, пока США снимали свои ограничения с российской нефти, Украина била по терминалам, тем самым снижая экспорт российских энергоресурсов.

Разведка доложила, что дальнобойные удары Украины в минувшие месяцы сильно снизили российский экспорт, и она не смогла заработать на росте цены на нефть из-за войны с Ираном.

Однако западные аналитики, да и пресса прямо говорят, что хоть удары Киева и мешали экспорту российской нефти, но большого влияния не оказали. Доходы Москвы от продажи энергоресурсов растут, общий экспорт вырос, а все поврежденные терминалы уже восстановлены и давно производят отгрузку нефти.

Как отмечают уже украинские паблики, просто Зеленскому больше нечем похвастать на фоне происходящего на фронте и в стране.
  1. Андрей Николаевич Звание
    +3
    Сегодня, 17:45
    Он так и остался в роли Наполеона, известной комедии.. Мария Захарова могла бы ему и головной убор из реквизита фильма, подарить, из этой же комедии.
    1. knn54 Звание
      -1
      Сегодня, 18:40
      По данным российских аналитиков из за ударов ВСУ объем экспорта нефти упал более, чем на 40%.
      Не работает каждый пятый НПЗ,
  2. Zoldat_A Звание
    +4
    Сегодня, 17:47
    Разведка доложила, что дальнобойные удары Украины в минувшие месяцы сильно снизили российский экспорт
    Зеля! Выгони свою разведку на фронт! Или сразу расстреляй.

    Трамп жалуется, что Россия зарабатывает дополнительные 500 лямов каждый день на повышении цен. "Роснефть" и "Всенародное достояние" каждый месяц хвастаются Верховному, как они нарастили объёмы в Европу. И только Зеленскому "разведка докладывает", что удары по жилому дому в Сызрани и Екатеринбурге снизили российский экспорт.

    Мне интересно - ему разведка докладывает то, что он хочет услышать, или он слышит не то, что ему говорят, а то, что хочет услышать?
    1. Дед-дилетант Звание
      +1
      Сегодня, 17:52
      Трамп жалуется, что Россия зарабатывает дополнительные 500 лямов каждый день на повышении цен.
      И это при том, что он снял некоторые санкции с нашей нефти? Он не жалуется. Ему выгодно, чтобы на данный момент на рынок попадала вся нефть, которая может там быть.
      Зеля! Выгони свою разведку на фронт! Или сразу расстреляй.
      Не выгонит. Разведке удобны такие доклады, клоуну они тоже удобны. hi
      1. Zoldat_A Звание
        0
        Сегодня, 18:07
        Цитата: Дед-дилетант
        Ему выгодно, чтобы на данный момент на рынок попадала вся нефть, которая может там быть.
        Это выгодно. не спорю. А вот за 500 лямов жаба таки душит...
    2. next322 Звание
      -2
      Сегодня, 18:01
      Мне интересно - ему разведка докладывает то, что он хочет услышать, или он слышит не то, что ему говорят, а то, что хочет услышать?
      А мне интересно,что наша разведка деду докладывает.....Судя по присходящему-все идет по плану
  3. НИКНН Звание
    0
    Сегодня, 17:47
    Ну помешал и что Новость то не актуальная его поставили мешать ну рычаг за который от скуки подергать можно...
    1. Дед-дилетант Звание
      +1
      Сегодня, 17:54
      рычаг за который от скуки подергать можно...
      Думаю, с учетом того, что его супруга гастролирует по магазинам европы, он дергает за несколько другой рычаг...
      1. НИКНН Звание
        0
        Сегодня, 18:41
        Вы не поняли рычаг это есть зеленский и чего бы бесплатно не подергать...
  4. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 17:48
    Сегодня нефть ВRENT стараниями Трампа по 108$.Запад уже просчитал максимальное падение 3 % ,зеля идиот 3 % ,и то это было 1 неделю назад это считал запад .Ладно уговорил,нанёс непоправимый ущерб ценам на АЗС в Европе и Северной Америке. bully
    1. Andobor Звание
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня нефть ВRENT стараниями Трампа по 108$.

      Это фьючерсы на июнь, - обещания продать- купить, в июне по этой цене, реальная нефть сейчас по 130-160$ за баррель торгуется.
  5. marchcat Звание
    -6
    Сегодня, 17:49
    Доходы Москвы от продажи энергоресурсов растут. Западники верно говорят, вот только остальным регионам России, фиг ббез масла
  6. Andobor Звание
    0
    Сегодня, 17:55
    Распил и пиар вся суть проекта украина.
  7. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 18:01
    В марте 2026 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ подскочил на 4,7% по сравнению с февралем. Теперь это 7,13 млн баррелей в сутки. Машина работает без сбоев.
    По деньгам - выручка выросла вдвое и достигла $19,04 млрд. В месяц, карлуша. Если дальше так пойдет, то 90 млрд зеленых Россия получит за 5 месяцев. И отдавать их не придется. Таки не кредит.

    Дремлет хлопец у дороги, Снятся хлопцу перемоги. laughing
    1. Andobor Звание
      +1
      Сегодня, 18:22
      Цитата: alexboguslavski
      По деньгам - выручка выросла вдвое и достигла $19,04 млрд

      Это только по нефти, а есть ещё: газ, удобрения, алюминий, гелий, зерно, там тоже значительный рост.
  8. Carlos Sala Звание
    0
    Сегодня, 21:31
    Пришло время полностью уничтожить их портовую инфраструктуру по экспорту зерна, всю их логистику по экспорту зерна и продолжить наносить удар по их энергетической системе