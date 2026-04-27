Путин заявил о готовности поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Место символичное – президентская библиотека. Повестка – судьба Ближнего Востока. Глава российского государства был предельно откровенен. Москва готова поддерживать интересы Тегерана в контексте ближневосточного конфликта:



Со своей стороны, будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее.

Путин также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от Верховного лидера Ирана. И попросил Аракчи передать слова благодарности и пожелания здоровья:

Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний – и наступит мир.

Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку. И подчеркнул: отношения двух стран будут только укрепляться:

Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени.

Перед началом переговоров Аракчи сообщил о намерении обсудить координацию действий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Встреча прошла при участии Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова. С иранской стороны были также заместитель министра Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.
  marchcat
    marchcat
    +7
    Сегодня, 17:51
    Лучше бы интересы Белгорода поддержал
    двп
      двп
      -8
      Сегодня, 18:20
      Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
    мерцание
      мерцание
      +6
      Сегодня, 18:55
      Лучше бы интересы Белгорода поддержал

      А он поддержкой Ирана поддержал в том числе и интересы России.
      jack-no
        jack-no
        0
        Сегодня, 20:09
        exact, les intérêts de la Russie sont en rapport avec ceux de l'Iran.
        L'ombre de la Chine se dessine également sur ce dossier "Moyen-Orient".
        A mon humble avis de profane en géopolitique, l'hégémon occidental va en prendre un sacré coup.
        Le simulacre d'attentat contre Trump a fait un flop. Le soi disant agresseur n'a même pas une petite blessure.
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 17:59
    Я думаю, сейчас какое-то время будут играть в переговоры. Венс вроде вылетел повторно в Исламабад, я думаю, сейчас у него все получится с иранцами договориться. Не знаю, сколько это продержится, но по крайней мере сейчас острой фазы военных действий не будет. Потом. ВВП, конечно, очень сильно расстроится, но не из-за Ирана..
    Юра
      Юра
      0
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Сергей Новиков_3
      я думаю, сейчас у него все получится с иранцами договориться.

      no Не получится, у Трампа всегда двойное дно, слова и дела его абсолютно ни как не связаны друг с другом.
  knn54
    knn54
    +2
    Сегодня, 18:13
    Интересно, как РФ сможет поддержать ИРИ( кроме разведданных и поставки оружия) в случае агрессии со стороны Израиля и США.
    Кмет
      Кмет
      +1
      Сегодня, 19:43
      Практически только политическую поддержку т.к. по МТК вопрос не удастся решить. Азейбарджану шепнут на ухо партнеры и он займет нейтральную позицию в этом конфликте и закроет доступ к Каспию. Как на него надавть? Никак. Воевать с ним точно никто не будет, а если будет - он объявит себя жертвой агрессии и все вытекающие отсюда.. А Ирану нужно торговать нефтью.. так что остается только порт Джаск в Оманском заливе.. Но РФ к этому никакого отношения не имеет. Так, что все, что Вы назвали и, пожалуй, еще политичекая международная поддержка. Все другое назвается прямым участием в конфликте, а РФ сейчас не до этого.
  Магог_
    Магог_
    0
    Сегодня, 18:15
    начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова
    Кто берётся пояснить почему Главное разведовательное управление ( ГРУ ) Генштаба переиначили в "Главное управление Генштаба" ? Это кому-то лень лишнее слово произнести в названии или теперь вся деятельность главного Штаба исходит от некого управления внутри этого ведомства, судя по названию ? А разведка в нынешнем Генштабе есть ?

    И ещё вопрос. Встреча с иранскими представителями в "библиотеке" о чём намекает ? Символизм в чём ?
    faterdom
      faterdom
      0
      Сегодня, 22:56
      Просто грозное название ГРУ, как и КГБ сильно мозолило мозг нашим вероятным партнерам и их холуям в наших башнях. Вон у Батьки и КГБ, и милиция, все по старинке, такие у него скрепы и преемственность.
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 18:18
    И какой смысл так открыто поддерживать Тегеран ?
    Может меньше публичности будет полезнее
    Andobor
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Евгений Попов_3
      И какой смысл так открыто поддерживать Тегеран ?

      Что бы не палится, ни кому так не выгодна война в Персидском заливе, как России, и политически и экономически wink
      Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3
        0
        Сегодня, 18:30
        Тогда России выгоднее Израиль поддерживать, он инициатор конфликта. Не ту делегацию принимают питерские
        Andobor
          Andobor
          -1
          Сегодня, 19:00
          Цитата: Евгений Попов_3
          Тогда России выгоднее Израиль поддерживать, он инициатор конфликта

          Хлеб им продаем, - кaклам не нравится.
          https://topwar.ru/281776-ukraina-ugrozhaet-izrailju-konfliktom-iz-za-postavok-rossijskogo-zerna.html
      Юра
        Юра
        0
        Сегодня, 19:38
        Цитата: Andobor
        Что бы не палится, ни кому так не выгодна война в Персидском заливе, как России, и политически и экономически

        Ну тоже самое можно сказать и про Иран, если бы не СВО то всё, что прилетело по нашим войскам и городам от всего НАТО с 22 года по сегодняшний день, прилетело бы на Иран который бы просто не выдержал такого удара. Иран это понимает.
        Andobor
          Andobor
          0
          Сегодня, 19:44
          Цитата: Юра
          прилетело по нашим войскам и городам от всего НАТО с 22 года по сегодняшний день,

          У коалиции Эпштейна из войны на Украинне только ПВО несколько просело, так оно на Иран и не летело, всё остальное что на Иран летело в Украине не применялось.
          Юра
            Юра
            +1
            Сегодня, 20:02
            Цитата: Andobor
            из войны на Украинне только ПВО несколько просело
            Вы очень всё упростили. Если бы не СВО, НАТО всей нерастраченной мощью навалились бы на Иран, и наземная операция этой коалиции уже бы во всю шла, и да чуть не забыл упомянутое вами ПВО это мизер от того, что было туда поставлено.
    Магог_
      Магог_
      0
      Сегодня, 19:01
      Может меньше публичности будет полезнее
      Сама встреча в "библиотеке", похоже, отвечает на ваш вопрос : в тиши среди книг пошептаться без лишнего ажиотажа... В этом "символизм" места встречи ?
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:29
    Москва готова поддерживать интересы Тегерана

    Интересно, а какие интересы Тегерана в войне с США может поддержать Москва, если она сама решение собственных интересов в СВО передала тем же американцам?
  pexotinec
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 18:35
    Заботимся о интересах других стран, прощаем миллиардные долги и т.д. В итоге своя экономика рушится, а законодатели только о запретах и о введении штрафов думают. Свои то карманчики набиты.
    Иран реально надо поддерживать а не только словами, дай бог что так оно и есть. А то окраину все открыто спосируют , почему нам нельзя и так все в сакциях.
    Гардамир
      Гардамир
      0
      Сегодня, 20:21
      Россия выступает кредитором для ряда стран, предоставляя государственные займы, часто связанные с экспортом оружия, строительством АЭС и инфраструктурными проектами. Основными должниками на конец 2024 — начало 2025 года являются Бангладеш (около
      млрд) и Беларусь (млрд), также в списке Индия ( млрд), Венесуэла, Куба и некоторые страны Африки.
  Десница ока
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 18:58
    В Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Место символичное – президентская библиотека. Повестка – судьба Ближнего Востока. Глава российского государства был предельно откровенен. Москва готова поддерживать интересы Тегерана в контексте ближневосточного конфликта:

    Да, это так... И, этот, очередной визит МИД Ирана в Москву, тому пример. После агрессии сионосаксонской банды на Иран, Путин уже не раз, общался с представителями высшего руководства Ирана. За какими советами, общением и тп. иранская сторона обращается к Путину, можно только догадываться.., и судить, по наглядным последствиям политики и действий Ирана...)
    Думаю, и очень надеюсь, что Путин ведет "свою игру" на БВ и точно разбирается, кто друг, а кто враг там.))).
  tabex
    tabex
    -1
    Сегодня, 19:45
    А в каком году, напомните пожалуйста, Путин снял, окончательно, санкции против Ирана и иранских граждан?
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:20
    Цитата: marchcat
    Лучше бы интересы Белгорода поддержал

    Не только Белгорода. Есть ещё и Курск. И Донбасс
  Andobor
    Andobor
    +2
    Сегодня, 20:26
    Цитата: Юра
    НАТО всей нерастраченной мощью навалились бы на Иран

    НАТО на Иран не навалились, там США и Израиль.