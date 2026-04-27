Британские и французские военные отрабатывают бои в 100 км от границ России

На территории Прибалтики проходят очередные военные маневры НАТО. На этот раз в учениях Bold Dragon 2026 участие принимают военнослужащие из Британии и Франции. Со стороны Эстонии – 1-я пехотная бригада «сил обороны».

Официальное обозначении целей звучит следующим образом:



Учения направлены на повышение готовности к коллективной обороне, на отработку совместных манёвров пехоты и механизированных подразделений, а также на тестирование логистики и огневой поддержки в условиях реальной местности.

Установлено точное место проведения манёвров натовских сил. Это полигон Тапа, что примерно в 100 км от границ Российской Федерации. Тапа - основной тренировочный центр подготовки эстонских вооружённых сил, где «союзники» по НАТО уже стали завсегдатаями.

Организаторы учений не раскрывают численных их состав. Однако можно отталкиваться от эстонского «сегмента» участников, а он составляет порядка 1500 военнослужащих. Соответственно, общее количество, вероятно, около 1800-2000 человек.



Учения проходят параллельно с подготовкой к более крупным манёврам, таким как Spring Storm , которые стартуют в мае и в которых участие примут порядка 12 тысяч военнослужащих сил НАТО.



Среди прочего на учениях отрабатывается высадка десанта из средств бронетехники с последующим рассредоточением в лесном массиве и взятием под контроль участка «важной автодороги». Также отрабатывается работа снайперов, в том числе в тёмное время суток.

Пресс-служба ВС Франции:

Наши пехотинцы и механизированные подразделения Британии последовательно выполняют задачи по разведке, инфильтрации и продвижению, бок о бок с нашими эстонскими союзниками.

По сути, это очередная отработка разведывательных и непосредственно боевых действий неподалёку от границы с Россией.
  tralflot1832
    Сегодня, 18:24
    Стихотворение "Учения " Весенняя гроза" ( Spring Storm)в начале мая" .Слова народные.. Люблю грозу в начале мая ,когда весенний первый гром, как " гудок" из под сарая, а дальше вы знаете. feel
    НИКНН
      Сегодня, 18:46
      Да по барабану, пусть и на границе проводят, только что то новостями как то нас на это акцентируют, вот тут вопрос за чем?
  Zoldat_A
    Сегодня, 18:28
    в учениях Bold Dragon
    В названии учений ошибка. Правильно - "Вoiled Dragon" ("Кипячёный дракон"). Лягушка варёная, короче...

    Интересно - кто из участников этих учений считает себя смелым и смертоубийственным драконом? "Коалиция цыкунов", блин...
    Denis_999
      Сегодня, 18:37
      "Коалиция цыкунов", блин...


      Согласился бы с Вами, если бы... их НЕ было в 100 км. от наших границ. А так, увы, нет.
      Zoldat_A
        Сегодня, 19:00
        Мы может отправить эти учения в Аризону? Нет.
        А потому - цыкуны цикунами, а за учениями, думаю, не только вороны там наблюдают.

        Кстати, приближение учений к нашей границе влияет на качество обучения? Уверяю Вас, что лес в Эстонии точно такой же, как в Германии или в Рязани. Главное, если это не касается каких-то особых условий, не то, где проводятся учения, а то, кем и как.
        Учения в 300 километров от нашей границы не менее опасны для нас, чем в 100, а в 100 километрах ничуть не безопаснее, чем в 15.
        Кому положено у нас за ними наблюдать - уверен, наблюдают. А то, что они стараются как можно ближе подползти - банальная и глупая попытка напугать.

        Хотят напугать - пусть на километр перейдут границу... Если прихлопнем, как таракана тапком, с перепугу-то - ну, извинимся...