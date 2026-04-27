Британские и французские военные отрабатывают бои в 100 км от границ России

Учения направлены на повышение готовности к коллективной обороне, на отработку совместных манёвров пехоты и механизированных подразделений, а также на тестирование логистики и огневой поддержки в условиях реальной местности.

Наши пехотинцы и механизированные подразделения Британии последовательно выполняют задачи по разведке, инфильтрации и продвижению, бок о бок с нашими эстонскими союзниками.

На территории Прибалтики проходят очередные военные маневры НАТО. На этот раз в учениях Bold Dragon 2026 участие принимают военнослужащие из Британии и Франции. Со стороны Эстонии – 1-я пехотная бригада «сил обороны».Официальное обозначении целей звучит следующим образом:Установлено точное место проведения манёвров натовских сил. Это полигон Тапа, что примерно в 100 км от границ Российской Федерации. Тапа - основной тренировочный центр подготовки эстонских вооружённых сил, где «союзники» по НАТО уже стали завсегдатаями.Организаторы учений не раскрывают численных их состав. Однако можно отталкиваться от эстонского «сегмента» участников, а он составляет порядка 1500 военнослужащих. Соответственно, общее количество, вероятно, около 1800-2000 человек.Учения проходят параллельно с подготовкой к более крупным манёврам, таким как Spring Storm , которые стартуют в мае и в которых участие примут порядка 12 тысяч военнослужащих сил НАТО.Среди прочего на учениях отрабатывается высадка десанта из средств бронетехники с последующим рассредоточением в лесном массиве и взятием под контроль участка «важной автодороги». Также отрабатывается работа снайперов, в том числе в тёмное время суток.Пресс-служба ВС Франции:По сути, это очередная отработка разведывательных и непосредственно боевых действий неподалёку от границы с Россией.