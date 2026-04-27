Украина угрожает Израилю конфликтом из-за поставок российского зерна

Киев выражает недовольство поставками в Израиль российского зерна с освобожденных от ВСУ территорий и угрожает Тель-Авиву дипломатическим конфликтом. Украинский МИД настаивает, что поставляемое в Израиль зерно якобы принадлежит «незалежной».

Как сообщает Axios, несмотря на протесты Украины, одно судно с зерном уже уже было разгружено в Израиле, а второе в настоящее время приближается к порту Хайфы. В Киеве угрожают, что не оставят без внимания этот инцидент и отслеживают перемещения направляющегося в Израиль судна. Украинский МИД обещает Израилю некие «последствия» для двусторонних связей, если судну разрешат пришвартоваться и разгрузиться в порту Хайфы. Киев подчеркивает, что готов применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер. Украинские дипломаты возмущены тем, что Израиль проигнорировал украинские возражения, и это «похоже на пощечину». В отчаянии Киев пытается взывать к совести израильских дипломатов, заявляя, что это зерно якобы было «украдено» и его покупка «должна быть ниже достоинства Израиля».



Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига звонил главе израильского МИД Гидеону Саару, чтобы выразить неудовольствие из-за судна Anubisk, уже разгрузившего в порту Хайфы российское зерно. Однако, несмотря на все потуги украинской дипломатии, Израиль продолжает покупать российское зерно, в том числе выращенное на освобожденных территориях.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 18:29
    Евреям кушать хочется, а Сибири к какой-то совести взывает, нет её ни на Украине не в Израиле.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 19:05
      Смешно. Зелик взывает к совести евреев.

      Как будто не знает, что у своих соплеменников вместо совести выросло...
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 20:11
        Цитата: Ilya-spb
        Смешно. Зелик взывает к совести евреев.

        "Когда х хол родился, еврей заплакал"
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:20
      Andobor
      Сегодня, 18:29
      Евреям кушать хочется, а Сибири к какой-то совести взывает, нет её ни на Украине не в Израиле.

      hi Россия- щедрая душа, опять же Карлсон ( Миндич ) на золотом унитазе загибается Чубайс ( Сагал Натан Борухович) организует коллективное питание голодающим Макаревичу, Галкину, Пугачёвой, Слепакову.
      Семья прирастает новыми поселенцами.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 18:32
    Украинское зерно проиграло в конкуренции в цене и качестве российскому зерну .Мы ещё металлолом с Украины, с освобождённых территорий переплавляем в металл и из этого металла изготавливаем металлоконструкции и продаём по всему миру.Кстати Израиль надёжный покупатель зерна у России.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +6
      Сегодня, 19:08
      Цитата: tralflot1832
      Кстати Израиль надёжный покупатель зерна у России.

      Специально посмотрел, да, пятый по объёмам покупатель, и это при мизерном в общем то населении.
      1. Lptsk Звание
        Lptsk
        +4
        Сегодня, 20:30
        арабам муку мелет на лепешки и самсу
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 18:34
    Рискует Зеленский... Ох, рискует...
    Евреи Америку сумели втравить в на фиг не нужную Америке войну с Ираном.
    А если они зададутся целью руками США отомстить за что-нибудь Украине?
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +10
    Сегодня, 18:37
    . В Киеве угрожают, что не оставят без внимания этот инцидент и отслеживают перемещения направляющегося в Израиль судна

    Это смешно. Одна фраза со стороны евреев: "Будете лишены израильского гражданства", и "хохляцкие евреи" ещё и доплачивать будут.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +4
    Сегодня, 18:37
    Мы еще и жидовню подкармливаем, да нехай они там с голода передохнут.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      Сегодня, 18:57
      Не мы, а оно само себя подкармливает. Вся экспортная торговля с их ведома и при живейшем участии за скромный процент. Прямо соинвестируют - "РФПИ выступает катализатором, соинвестируя с ведущими иностранными инвесторами"... - друг другу в карманы.
  6. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 18:39
    Да что там зерно, весь земной шар принадлежит незалежной. Что-то скромно они обозначили себя.
  7. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +11
    Сегодня, 18:39
    Сюр какой-то: Украина делает больше, чем Кремль для остановки поставок Россией недружественным странам
  8. helilelik Звание
    helilelik
    +6
    Сегодня, 18:41
    Я от происходящего охреневаю до последней степени..
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 20:19
      Цитата: helilelik
      Я от происходящего охреневаю до последней степени..

      То ли ещё будет.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:42
    Экспорт зерновых из портов Краснодарского края вырос в 1,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года и достиг более 7 6 млн тонн .5 самых крупных покупателей Турция,Ягипет ,Иран ,Бангладеш ,КНР.
  10. tur-tur Звание
    tur-tur
    +2
    Сегодня, 18:43
    что это зерно якобы было «украдено» и его покупка «должна быть ниже достоинства Израиля».
    ----------------------------
    Еврей объясняет евреям как не надо делать гешефт.
    Тарам пам пам!!!
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:58
    Киев подчеркивает, что готов применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер.
    Это каких-таких мер? Нищее недогосударство, полностью погрязшее в тотальной коррупции, имеет наглость высказывать претензии. И хотя израильские евреи не должны выклевывать глазики рагульским евреям, но здесь другой случай. Ибо, зеленский (как и вся рада) не еврей, это позор еврейского народа (с) ВВП.
    1. Наган Звание
      Наган
      +3
      Сегодня, 21:23
      Цитата: Младший рядовой
      Ибо, зеленский (как и вся рада) не еврей, это позор еврейского народа

      Зеленский настолько не еврей, что по законам Израиля его даже нельзя похоронить на еврейском кладбище.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 23:53
        Еврей, конечно. Мать еврейка.
        по законам Израиля его даже нельзя похоронить на еврейском кладбище

        Что за законы такие?
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:58
    А-фи-геть! Хвост лает на собаку! Вот они побочные эффекты от красных линий. У 404 совсем крышу повело.
  13. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +4
    Сегодня, 19:00
    как в одном хорошем анекдоте..... "впервые на арене нашего цирка группа воздушных гимнастов из Израиля.......еврей кидает еврея"(с)
  14. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 19:05
    Украина угрожает Израилю конфликтом из-за поставок российского зерна

    Ну вот в очередной раз эта бешеная псина пытается укусить руку, которая её кормит.
  15. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 19:14
    Я бы предпочел, чтобы поставки шли в Иран, но истерика наркета дорогого стоит. Теперь и сионисты познакомились с криворожской дипломатией.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 19:17
      Цитата: Earl
      Я бы предпочел, чтобы поставки шли в Иран

      Иран больше зёрна в России покупает, но там и населения и в разы больше.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 21:21
      Цитата: Earl
      Я бы предпочел, чтобы поставки шли в Иран

      Им платить нечем.
  16. pexotinec Звание
    pexotinec
    -2
    Сегодня, 19:34
    Еврей еврея на...колол, это же в радость laughing . Он до сих пор не понял что изям вообще на все и всех. Они избранные никто не указ.
  17. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 19:53
    Значит хорошее зерно, надо брать.
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:07
    Цитата: Andobor
    Цитата: tralflot1832
    Кстати Израиль надёжный покупатель зерна у России.

    Специально посмотрел, да, пятый по объёмам покупатель, и это при мизерном в общем то населении.

    В Ашдоде под Российским флагом балкер ULA на зерновой терминале ,мне кажется что он " 20 ти тысячник .
  19. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 20:10
    Как смеет этот поц учить евреев делать бизнес?
    Хорошее зерно по хорошей цене от надёжного поставщика
  20. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 20:18
    В отчаянии Киев пытается взывать к совести израильских дипломатов,

    Это хит сезона. Топчик.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:21
    Цитата: Обычный
    Да что там зерно, весь земной шар принадлежит незалежной
    Вы, наверное, не знакомы с глобусом Украины
  22. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:48
    Вот странные комментарии, если по разным новостям посмотреть...
    Тут про наше зерно в Израиль, без которого в Израиле будут хлеба не всем доступны.
    Вчера кто то комментировал, что Ближний Восток кормилец, и что картошка у нас из Египта и Израиля, своей нет, и скоро опять по дачам и приусадебным участкам разбредемся, своим горбом овощи и корнеплоды взращивая.
    Кого слушать?
  23. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 21:15
    Украинские гои смеют что-то предъявлять богоизбранному народу.
  24. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:19
    А что, зерно промаркировано конкретной местностью его производства?what Вот так каждое зернышко проштамповано?wassat Какие у Сибиги доказательства, что зерно выращено в новых регионах, а не на международно признанной территории РФ? А если даже и в новых регионах, оно было честно выращено, а отнюдь не украдено с территорий, пока что находящихся под контролем куевского режима.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 23:15
      Наган ,ответ МИДа Израиля,Гидеон Сар."Отношения между странами не выстраиваются через социальные сети и сми .Обвинения не являются доказательствами. Доказательства подтверждающие обвинения не предоставлены " УПС.
  25. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 22:07
    А как бандерьё отличает зерно, выращенное на их бывших территория? Оно что, жовто-блакитного цвета?
  26. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:39
    Цитата: Наган
    Цитата: Earl
    Я бы предпочел, чтобы поставки шли в Иран

    Им платить нечем.

    Я бы так не утверждал ,Иран входит в пятёрку коупнейших стран импортиров которые покупают зерно у России.Не верьте своим сми - арабы не конфисковывали активы Ирана у себя - это сотни миллиардов $.Порт Мариуполь отгружал зерно на балкеры река - море ,которые легко доходят до Израиля.Транспордеры не выключили ранее .Сейчас выключают в Азовском море ,за Керченский мостом снова включают .
  27. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 22:50
    Намекают, что деньги-то за зерно платить нужно им. Тогда они согласны.