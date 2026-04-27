Бирмингем утонул в мусоре, пока Стармер увеличивал расходы на оборону
2 6707
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме, длившаяся 16 месяцев, подходит к концу. Лидер городского совета Джон Коттон объявил о прорыве в переговорах с профсоюзом Unite.
Горожане, месяцами наблюдавшие горы отходов на улицах и нашествие крыс, смогут вздохнуть с облегчением. Правда, лишь после местных выборов 7 мая, которые лейбористы отчаянно пытаются не провалить.
Детали сделки включают выплаты пострадавшим работникам и отмену дисциплинарных взысканий. Однако оппозиция уже назвала это «предвыборным трюком». Там заявили, что администрация Коттона могла урегулировать конфликт еще 10 месяцев назад, но сознательно тянула.
Пока кабинет Кира Стармера ищет миллиарды на новое оружие для Киева и ломает голову над тем, как ещё продлить войну чужими руками против России, его собственная страна задыхается в антисанитарии.
Ранее правительство Стармера предпочло сократить помощь бедным странам, чтобы направить почти 6 миллиардов фунтов на оборону. Министр по международному развитию даже ушла в отставку в знак протеста, заявив, что Лондон лишает «еды и лекарств отчаявшихся людей». Бирмингем официально признан банкротом еще в 2023 году. Его жители платят налоги, но видят лишь растущие горы мусора.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация