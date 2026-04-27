Бирмингем утонул в мусоре, пока Стармер увеличивал расходы на оборону

Забастовка мусорщиков в Бирмингеме, длившаяся 16 месяцев, подходит к концу. Лидер городского совета Джон Коттон объявил о прорыве в переговорах с профсоюзом Unite.



Горожане, месяцами наблюдавшие горы отходов на улицах и нашествие крыс, смогут вздохнуть с облегчением. Правда, лишь после местных выборов 7 мая, которые лейбористы отчаянно пытаются не провалить.

Детали сделки включают выплаты пострадавшим работникам и отмену дисциплинарных взысканий. Однако оппозиция уже назвала это «предвыборным трюком». Там заявили, что администрация Коттона могла урегулировать конфликт еще 10 месяцев назад, но сознательно тянула.

Пока кабинет Кира Стармера ищет миллиарды на новое оружие для Киева и ломает голову над тем, как ещё продлить войну чужими руками против России, его собственная страна задыхается в антисанитарии.

Ранее правительство Стармера предпочло сократить помощь бедным странам, чтобы направить почти 6 миллиардов фунтов на оборону. Министр по международному развитию даже ушла в отставку в знак протеста, заявив, что Лондон лишает «еды и лекарств отчаявшихся людей». Бирмингем официально признан банкротом еще в 2023 году. Его жители платят налоги, но видят лишь растущие горы мусора.
7 комментариев
    Zoldat_A
    Сегодня, 18:50
    Помните, коллеги, как длину Удава измеряли Попугаями, Слонёнками, Мартышками?

    Предлагаю бриттам каждый раз, когда Лондон что-то даёт Украине, считать - сколько раз можно за эти деньги, например, убрать мусор с улиц Бирмингема...
      Себенза
      Сегодня, 19:40
      Не стыдно самим? Харе уже. Детей убили. Харе трындеть-сходите повоюете.
    tralflot1832
    Сегодня, 18:59
    В Англии наступило счастье ,на выборах выигрывает та партия которой отстегнет больше англичанам мигрантам - тунеядцам и бездельникам .Местным аборегенам не напрягаться их удел профсоюзы ,пока мигранты пришедшие во власть не поставят их под свой контроль.Не мешаем этому соцэксперементу.Макрон опять содрал более 500млн€ с англичан, будет бороться против " маленьких лодочек" через Ламанш ,итого за 5 лет больше 1млрд €.
    Andobor
    Сегодня, 19:05
    Однозначно во всём толерасты виноватые, поломали скрепы, - вот англичане и подзасрались.
    Mouse
    Сегодня, 19:50
    Да пусть засрутся хоть по самую маковку....
    Alex F._2
    Сегодня, 21:46
    "По мощам и елей", "Не рой другому яму..." и т.д.
    Чего другим желали, то сами залужили, время пожинать плоды...
    Мусор в головах - мусор вокруг (на улицах)
      faterdom
      Сегодня, 22:45
      А среди мусора у них флаконы попадаются. С новичком. И бомжи потом травятся. И беглые полковники.