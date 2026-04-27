Украина поможет Польше построить «армаду дронов»

Польша намерена создать «армаду дронов», а поможет ей в этом Украина, заявил польский премьер Дональд Туск во время конференции Road to URC, проходящей в Жешуве.
Польша и Украина реализуют совместный проект по созданию «армады дронов» для польской армии. По словам Туска, в проекте планируется совместить польское финансирование и украинский опыт разработки «передовых БПЛА». Кроме того, в планах привлечь и европейское финансирование через Европейский оборонный фонд. Как подчеркнул польский премьер, тот опыт, который наработала Украина в противостоянии с Россией, должен послужить и Польше.
С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов также предусматривает использование технических идей и компетенций в области дронов наших украинских друзей.
В Киеве активно поддерживают предложенный план, поскольку он позволяет заниматься разработками на польские деньги, к тому же потом получить часть беспилотников и для украинской армии. Тем более что опыт сотрудничества в этой сфере у Киева и Варшавы уже есть. В Польше разработкой дронов активно занимается компания WB Group, которая также запустила производство беспилотников на Украине.
Польша считается одним из важнейших партнеров Украины, оказывающей киевскому режиму поддержку с самого начала российской СВО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация