Украина поможет Польше построить «армаду дронов»

Польша намерена создать «армаду дронов», а поможет ей в этом Украина, заявил польский премьер Дональд Туск во время конференции Road to URC, проходящей в Жешуве.

Польша и Украина реализуют совместный проект по созданию «армады дронов» для польской армии. По словам Туска, в проекте планируется совместить польское финансирование и украинский опыт разработки «передовых БПЛА». Кроме того, в планах привлечь и европейское финансирование через Европейский оборонный фонд. Как подчеркнул польский премьер, тот опыт, который наработала Украина в противостоянии с Россией, должен послужить и Польше.



С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов также предусматривает использование технических идей и компетенций в области дронов наших украинских друзей.

В Киеве активно поддерживают предложенный план, поскольку он позволяет заниматься разработками на польские деньги, к тому же потом получить часть беспилотников и для украинской армии. Тем более что опыт сотрудничества в этой сфере у Киева и Варшавы уже есть. В Польше разработкой дронов активно занимается компания WB Group, которая также запустила производство беспилотников на Украине.

Польша считается одним из важнейших партнеров Украины, оказывающей киевскому режиму поддержку с самого начала российской СВО.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 18:44
    Польша намерена создать «армаду дронов», а поможет ей в этом Украина, заявил польский премьер Дональд Туск
    А можно поподробнее - чем именно Украина поможет? Что у Украины для Польши осталось? Только доброе слово...
    Ну, ещё камень за пазухой и бандеровский нож за поясом....
    Ясная
      Ясная
      +2
      Сегодня, 19:59
      Запад очень продуктивно использует информационную повестку, по любому сказанному ее главарями заявлению.
      Вот как в СМИ по возрастающей проходит этот треп Туска с разницей в несколько часов.
      Туск ЗАЯВИЛ О ЖЕЛАНИИ Польши создать "армаду дронов ...

      Украина ПОМОЖЕТ Польше построить «армаду дронов»

      Польша ХОЧЕТ создать «армаду дронов» с помощью Украины.

      Туск ПРИВЛЕКАЕТ Украину к созданию польской «армады ...

      Польша и Украина ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТпо созданию

      Польша СОЗДАСТ армаду БПЛА при поддержке Украины

      Польша СОЗДАЕТ армаду дронов вместе с Украиной

      Польша НАЧИНАЕТ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ по созданию собственной «армии дронов»

      Все в стиле Трампа. Осталось только добавить, что Польша с Украиной уже создали армаду...
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:47
    Nevím, k čemu Polsku budou drony. Určitě ne pro válku s Ruskem. To přece ví každý že Rusko nebude bojovat s celým NATO pomocí dronů. Ale drony se hodí každému státu třeba na hlídání hranice státu proti nelegální migraci.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 18:48
      Я не знаю, для чего в Польше будут использоваться дроны. Уж точно не для войны с Россией. Всем известно, что Россия не будет воевать со всем НАТО с помощью дронов. Но дроны полезны для любого государства, например, для охраны границ от нелегальной миграции.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 23:36
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Это не Польше дроны нужны, потому что Вы правы, Россия не собирается воевать с НАТО. По крайней мере, ПОКА. Пока НАТО всерьёз не захочет повоевать с Россией.
        Дроны, которая Польша будет делать, не Польше, а Украине нужны. А Польша здесь просто как вся Европа для Германии во Вторую мировую войну - производственная база.
        Несмотря на всю производственную базу, людской и финансовый ресурс, НИ ОДНА страна Европы не способна воевать с Россией в одиночку. Значит, как в Великую Отечественную войну, будут всем колхозом опять работать на одного - самого наглого и самого безрассудного. В надежде, что Россия упадёт, а при разделе каждому по кусочку достанется.
        Мы всё это уже проходили.
  Livonetc
    Livonetc
    0
    Сегодня, 18:48
    Пока не будет (если это вообще возможно) близкой к абсолютной защиты от дронов ,нам будет очень непросто
    Европа, Япония, Турция, Тайвань, да и тот же Китай.
    И не только они снабжают руину как самими дронами так и комплектующими к ним.
    СВО оно конечно СВО, но идет глобальная война.
    Жаль что такая страна, как Китай всё еще это не понимает либо не принимает, как всегда планируя отсидеться в сторонке.
    мазута
      мазута
      +2
      Сегодня, 19:47
      Всё Китай прекрасно понимает,умело играя на том,что нас по сути в экономическом плане загнали в угол.Во всём нужен всегда прагматизм,взвешенные решения,но это увы не про капиталистическую Россию.
    solar
      solar
      0
      Сегодня, 20:34
      Китай должен быть доволен ситуацией. Он пытается занять место СССР, и нынешние проблемы России ему только на руку- отнимают внимание от самого Китая.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:30
    И все таки, дроны, это серьёзная угроза, но как вооружение, это только часть, от всего остального, что необходимо иметь армии... soldier
    SmollH2
      SmollH2
      0
      Сегодня, 19:38
      А Польша поставляет вооружение Украине? Это дымовая завеса
      rocket757
        rocket757
        +2
        Сегодня, 19:45
        Так все гейропейские что то поставляют кукуевским... польша транзитный узел, через них идут поставки, по большей части.
        SmollH2
          SmollH2
          +1
          Сегодня, 19:47
          Я про то, что поставки из Польши возрастут.
          rocket757
            rocket757
            +1
            Сегодня, 19:53
            Производство дронов по кооперации... так да, на такое способны многие, платить будут в складчину, гейропейские радетели/спонсоры кукуевских.
  ergh081
    ergh081
    +1
    Сегодня, 20:15
    Они (ло х лы)ждут, что сменится Трамп в СШП, а мы тоже ждём. Может перевыберем НАШего бессменного, и придёт к власти нормальный русский мужик, который перестанет вибрировать между вашими и нашими, и еее хнет наконец-то всеми фибрами русской души, да так, чтобы все вокруге обделались, включая дружественные и недружественные страны. Да, забыл: главное, чтобы после этой бомбардировки 100-200 лет нам с Запада никакой угрозы не было. Тогда Россия сможет устойчиво развиваться на долгие годы.А главное, что и с Востока и со стороны вонючего духа Анкориджа никто пикнуть не посмеет. Иначе аминь