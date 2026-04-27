В США подтвердили строительство спутниковой системы ПРО «Золотой купол»

Соединенные Штаты официально подтвердили факт строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом на ежегодном симпозиуме в Колорадо-Спрингс заявил генерал космических сил Майкл Гетлейн, назначенный Трампом руководителем программы:



«Золотой купол» реален. Это больше не теория. Мы приступили к работе. У нас все готово для строительства, и мы строим это прямо сейчас. Это реальность в действии.

Что это за система? Многоуровневая ПРО, призванная защитить материковую часть США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

Трамп подписал соответствующий указ 27 января 2025 года. Идею сравнивают с израильским «Железным куполом» и со Стратегической оборонной инициативой Рональда Рейгана 1983 года. Но есть нюанс: предложения Рейгана так и остались на бумаге.

По оценке бюджетного управления Конгресса, реализация проекта займет около 20 лет и будет стоить не менее 500 млрд долларов. Ранее называлась сумма в 175 млрд – видимо, за первый эшелон. Для сравнения: годовой оборонный бюджет США в 2025 году составил 895 млрд долларов.

Технически «Купол» предполагает размещение на околоземной орбите сотен тысяч спутников. Они должны обнаруживать и уничтожать вражеские ракеты на взлетном участке траектории. Канада уже выразила готовность участвовать в проекте. Трамп подтверждал это еще в мае 2025 года.

Гетлейн назвал «Купол» самой амбициозной программой космической обороны за последние 40 лет. Полтриллиона долларов и два десятилетия – это даже по американским меркам гигантские сроки и деньги.
  1. nikon7717
    Сегодня, 19:10
    У меня впечатление, что Трамп работает по методичке Рейгана.
    То MAGA, то аналог СОИ, звездных войн, то войнушку за нефть . два актёра ковбоя хреновых
  2. Echolot
    Сегодня, 19:12
    Сотни тысяч спутников (низкоорбитальных, понятно) делим хотя бы на 10 лет эксплуатации и получаем 20-30 тысяч спутников в год для поддержания численности группировки. А если не 10, а 5 лет? Это распильная химера, которая очень легко угробит всё околоземное пространство из-за эффекта лавинных столкновений, а они случатся. В принципе, уже Маск и китайцы фактически готовят отсечение человечества от космоса. Спецы давно бьют тревогу, что вероятность лавинного столкновения уже критически высока.
    1. Azim77
      Сегодня, 19:29
      Чем и как будут уничтожать? Мультики Рейгана с лазерами по программе СОИ - тогда может это и казалось чем-то таким модным, из фантастических фильмов, что просто хотелось поверить в это, как в ближайшее удивительное будущее техники и оружия. Из-за отсутствия разработок и знаний. И какой-то инженерной простоты, связанной с отсутствием мощных вычислительных и моделирующих компьютеров. Но сейчас, когда после стольких опытов и изысканий, лазером только начали сбивать небольшие БПЛА, на не столь больших расстояниях - представить, что можно будет уничтожать из космоса на взлете ракету сложно. Ну а на последнем участке полета вообще невозможно.
      1. Normann
        Сегодня, 19:34
        А зачем ее уничтожать? Главное бюджет.
        1. Фразах
          Сегодня, 19:53
          И правда, главное уничтожить бюджет. Этим плодотворно занимаются вся королевская конница и вся королевская рать.
  3. дед_Костя
    Сегодня, 19:16
    Страшно подумать, какие мысли будут глодать головы в Пентагоне, если вся эта армада спутников будет ржаветь на орбите без дела просто от того , что противник "не изволит нападать " на США?
    1. Удав КАА
      Сегодня, 21:58
      Цитата: дед_Костя
      Они размещаются на орбите для того, чтобы уничтожать ракеты ответного удара (ответно-встречного, если повезет), а не для отражения "нападения"... У амов, по расчетам, МГУ должен уничтожить не менее 93% СЯС противника. А остальные 7% должна перехватить ПРО. Для этого они мастрячут свой "Золотой купол" с космическим эшелоном, а не для мифической "защиты" от ужасных русских. Это-то вы можете понять?
      1. дед_Костя
        Сегодня, 22:04
        Извините, что слишком мой намёк оказался слишком "мягкий".
  4. rocket757
    Сегодня, 19:37
    Фиг её знает, это действительно перспективная идея или большой распил бюджета...
    Тут даже не время покажет, скорее стоит ждать различных событий вокруг да около....
  5. eon eon
    Сегодня, 19:48
    страшит не сама система а иллюзия возможности безнаказанно напасть прикрывшись ею...часть этого купола уже испытано- ИК датчики пусков стоят на спутниках Старинк.
  6. мазута
    Сегодня, 19:55
    "Синдром Кесслера" в подарок этому "Золотому куполу".Над Землей уже не протолкнуться на определённых высотах,еще Китай добавит несколько десятков тысяч спутников и останется ждать часа Х,когда все будут врезаться во всех создавая огромное облако из космического мусора.
    1. ШТОРМ 12
      Сегодня, 23:58
      вот оно - ведро с болтами_________пригодилось же?
  7. Rashid
    Сегодня, 20:01
    У слова золотой есть ещё один смысл - очень дорогой. А тут и откаты и попилы, как уже было замечено выше.
  8. Stalingrad2010
    Сегодня, 20:09
    Аплодирую стоя! Ай да Трамп, ай да сукин сын! Физики рты разинули, пока они в Швейцарии ЦЕРН гоняют в бесплодных попытках создать чёрную дыру, это удалось таки коммерсанту Трампу. На горе Рашмор высеченные в граните отцы американской демократии рты разинули. Остап Бендер в гробу как пропеллер вращается! И да, полтриллиона это только начало, на пробу так сказать. А российской военной разведке необходимо усилить охрану Трампа попутно увеличив ему дозу омолаживающих процедур. Так как теперь каждый месяц на него будут покушения и резвость ему не помешает).
    1. Удав КАА
      Сегодня, 22:08
      Цитата: Stalingrad2010
      У вас хороший сарказм, даже не черный юмор...
      А что-нить по сути сказать не сподобитесь? fellow
  9. Schneeberg
    Сегодня, 20:22
    Это сколько же можно построить жилья бездомным и поддержать нуждающихся?
    1. котик-русич
      Сегодня, 20:36
      Цитата: Schneeberg
      Вот построит Трамп "Золотой купол", "Золотой флот", тогда и за бездомных примутся - "Золотой метр жилплощади"...
      bully
  10. Павел_Свешников
    Сегодня, 22:01
    Надеюсь, что еще до конца ввода в эксплуатацию этого золотого шедевра он станет в разы дороже и вконец надорвет бюджет штатов с его огромным долгом в сегодняшние 40 триллионов. Падение долллара тоже будет эпическим и захватит всю мировую экономику. Это классика исторического жанра. Взлет и падение империй.
  11. Nord11
    Сегодня, 22:10
    Пытаются Россию привычно заманить на старые грабли "Звездных войн", разорив на гонке вооружений? Ну-ну..
  12. Nord11
    Сегодня, 22:14
    Получится как с непробиваемыми куполами Израиля. Они не успели их доклепать, как появились средства, которым на них плевать. И пока США выпрыгивают из штанов, их "Золотой купол" и в ломбарде не примут..