«Будущее военно-морской авиации»: БПЛА MQ-25A ВМС США совершил первый полёт
2 6605
Первый беспилотный летательный аппарат MQ-25A Stingray палубной авиации ВМС США успешно завершил свой первый испытательный полет. Предполагается, что использование БПЛА на авианосцах увеличит дальность полетов и снизит риск для личного состава.
Во время двухчасового полета летчики ВМС США и представители компании Boeing управляли аппаратом с наземной станции управления MD-5, включающей в себя систему MDCX производства Lockheed Martin. Аппарат выполнил ряд маневров, также были испытаны основные функции управления полетом, характеристики двигателя и управляемость беспилотника.
MQ-25A Stingray является первым действующим беспилотником палубной авиации ВМС США, разработанным в первую очередь для дозаправки пилотируемых самолетов в воздухе. Это увеличит дальность боевых действий и ударные возможности авиационного крыла авианосцев. После успешных испытаний аппарата планируется продолжить интеграцию наземной станции управления и расширить диапазон полетных характеристик.
Новый беспилотник не только в перспективе сможет освободить пилотируемую авиацию от роли танкеров, позволяя истребителям полностью сосредоточиться на ударных задачах, но и обладает потенциальной возможностью нести противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM). MQ-25A спроектирован для совместной работы с палубными истребителями: F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, а также с самолётами ДРЛО E-2D Hawkeye.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация