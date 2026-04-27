«Будущее военно-морской авиации»: БПЛА MQ-25A ВМС США совершил первый полёт

«Будущее военно-морской авиации»: БПЛА MQ-25A ВМС США совершил первый полёт

Первый беспилотный летательный аппарат MQ-25A Stingray палубной авиации ВМС США успешно завершил свой первый испытательный полет. Предполагается, что использование БПЛА на авианосцах увеличит дальность полетов и снизит риск для личного состава.

Во время двухчасового полета летчики ВМС США и представители компании Boeing управляли аппаратом с наземной станции управления MD-5, включающей в себя систему MDCX производства Lockheed Martin. Аппарат выполнил ряд маневров, также были испытаны основные функции управления полетом, характеристики двигателя и управляемость беспилотника.



MQ-25A Stingray является первым действующим беспилотником палубной авиации ВМС США, разработанным в первую очередь для дозаправки пилотируемых самолетов в воздухе. Это увеличит дальность боевых действий и ударные возможности авиационного крыла авианосцев. После успешных испытаний аппарата планируется продолжить интеграцию наземной станции управления и расширить диапазон полетных характеристик.

Новый беспилотник не только в перспективе сможет освободить пилотируемую авиацию от роли танкеров, позволяя истребителям полностью сосредоточиться на ударных задачах, но и обладает потенциальной возможностью нести противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM). MQ-25A спроектирован для совместной работы с палубными истребителями: F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, а также с самолётами ДРЛО E-2D Hawkeye.

  Wildcat
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 19:46
    Первый беспилотный летательный аппарат MQ-25A Stingray палубной авиации ВМС США успешно завершил свой первый испытательный полет.

    "4 июня 2021 года был проведен первый испытательный дозаправочный тест, в ходе которого MQ-25 заправлял F/A-18F Super Hornet . MQ-25 вылетел из аэропорта МидАмерика в Маскуте, штат Иллинойс , при поддержке испытательно-оценочной эскадрильи VX-23 . Миссия длилась около 4,5 часов, при этом два самолета выполнили многочисленные дозаправки без заправки (сухие или мокрые) в течение более 10 минут, и в общей сложности было перекачано 325 фунтов топлива. [ 21 ] Дальнейшие испытания дозаправки были проведены с E-2 и F-35C. [ 22 ]
    1 октября 2022 года ВМС США сформировали 10-ю эскадрилью многоцелевых беспилотных летательных аппаратов, запускаемых с авианосцев (VUQ-10), на военно-морской авиабазе Патуксент-Ривер , штат Мэриленд, где четыре беспилотника MQ-25 используются для испытаний и разработки процедур технического обслуживания и эксплуатации . Планируется создание двух оперативных подразделений, VUQ-11 и VUQ-12, позднее."
    solar
      solar
      +2
      Сегодня, 20:04
      4 июня 2021 года был проведен первый испытательный дозаправочный тест, в ходе которого MQ-25 заправлял F/A-18F Super Hornet .

      В статье не напсали, что сейчас прошли испытания первого серийного образца, поставленного ВМС согласно выиграного тендера.
      В феврале писали
      Концерн Boeing произвёл выкатку первого серийного образца беспилотного топливозаправщика MQ-25A Stingray, разрабатываемого для ВМС США в качестве палубной машины.
      В отличие от раннего прототипа T1, который летал с 2019 года, этот ЛА сконфигурирован в соответствии с эксплуатационными стандартами флота. По итогам выкатки и руления инженеры заявили, что система автономного управления ЛА успешно прошла тестирование.
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:48
    К тому все идёт... беспилотная авиация, по сути большие дроны...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:15
    Во время двухчасового полета летчики ВМС США и представители компании Boeing управляли аппаратом с наземной станции
    Лётчиками уже стали называться операторы. Как движется поогресс
  Суровый_суслик
    Суровый_суслик
    0
    Сегодня, 23:52
    MQ-25A Stingray является первым действующим беспилотником палубной авиации ВМС СШ]

    Я что-то не понял: а на каком авианосце есть такая длинная палуба для взлёта, как показано на видео?
    С посадкой - понятно, а ему же нужно туева куча разбега для взлёта, как я понял.
    А топливо - в крыльях?