Урал, на очереди Сибирь?
В ночь на 25 апреля 2026 года украинские ударные БПЛА впервые достигли Урала. Целями стали Екатеринбург и Челябинск. Дальность от линии украинской границы — порядка 1600 - 1800 км. По данным Минобороны России, силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 127 беспилотных летательных аппаратов над Свердловской и Челябинской областями. Часть аппаратов до целей всё же дошла, но здесь тоже есть вопросы по существу.
В Екатеринбурге пострадал жилой комплекс «Три Святителя» в центральной части города.
Ранены шесть человек, повреждены конструкции здания. По украинским данным, в качестве ударного средства использовался FP-1 производства компании Fire Point. Российская сторона квалифицирует удар по жилому дому как атаку на гражданский объект. Украинская сторона военной цели в этой точке не называет, ссылки в западных публикациях на «отклонение из-за действий систем РЭБ» — это версия, которую российские ведомства не подтверждают.
В Челябинске удар пришёлся в район Челябинского металлургического комбината. Российские источники сообщили об отражении атаки без значимых повреждений. Украинская сторона и западные публикации интерпретируют видеокадры с дымом как свидетельство попадания. Окончательной верифицируемой картины ущерба на момент написания нет, однако в ранее опубликованных статьях не раз уже подчеркивалось то, что для украинской стороны подтверждением тотального поражения считается столб дыма в районе падения БПЛА.
Приведу два примера, за которыми следил сам, поскольку это все под боком было.
Первый – ночная атака, беспилотник со съехавшими мозгами от действий РЭБ, выписывая просто невообразимые петли, в итоге упал на территорию местной региональной электростанции. Попал в старый клуб, в котором, как вы понимаете, партсобрания не проводятся очень давно и клуб потихоньку превратился в склад всякой всячины, которая не нужна, а выкинуть жаль. Горело? Горело. Отчеты были? О, на всю катушку. «Поражен объект энергоструктуры» и так далее.
Второй – «уничтоженный склад военного имущества». Нет, склад был, но попали в лесопилку. Дело было ночью, потому, когда разгорелось – то еще «гори, гори, ясно» было, дерево все-таки… Убытков, конечно, нанесли, но точно не армии. Зато два дня кобзам струны рвали в интернете…
Так что здесь надо понять и принять – все как врали, так и будут врать. Ибо нигде так не врут, как на войне, охоте и выборах. Вольная интерпретация фразы, которую приписывают Бисмарку (на самом деле он этого не говорил), которая тем не менее, очень неплохо так показывает суть происходящего.
Но мы не про историю, мы про настоящее. А в настоящем у нас прилеты все дальше и дальше, вглубь России, и, судя по всему, они будут все более успешными просто потому, что защитить такую территорию нереально. По крайней мере, сейчас, когда много комплексов ПВО оттянуто за запад. Хотя и в иные времена ЗРК в Сибири – это как-то смотрелось перебором. Конечно, они там есть, и на Дальнем Востоке есть, вопрос только в каких количествах, и есть ли возможность эффективно защитить ВСЕ ключевые объекты в той же Сибири.
На самом деле – задача очень сложная. Почему – будем разбираться.
Для начала позволю себе одну цитату оттуда:
Ну вы поняли: сам себя с утра не похвалишь – весь день как Зеленский ходить будешь.
Но давайте внимательно посмотрим на то, чем могут соседи оперировать на такую дальность. Причем, тут не надо изобретать велосипед, они сами прекрасно хвалят свою технику, и, если внимательно почитать то, что малюют хвалители ВСУ, то начинаешь чесать затылок.
Основу украинского парка ударных аппаратов средней и большой (а нас интересует именно большая) дальности составляют несколько семейств.
Ан-196 «Лютый».
Аппарат самолётного типа с поршневым двигателем и тянущим винтом, длина около 3,7 м, размах крыла около 4,2 м. Заявленная украинской стороной дальность — свыше 1 000 км, по отдельным публикациям — до 1200. Боевая часть — 50-75 кг. Применяется с 2023 года. Реально злой беспилотник, и, к сожалению, эффективный.
FP-1 компании Fire Point.
Украинская сторона заявляет дальность до 1 500 км и стоимость единицы около 55 тыс. долларов. По публикациям украинского издания «Милитарный» (первый квартал 2026 года), к апрелю 2026 года Fire Point довела суточный выпуск до 200 единиц.
Но здесь нюансы. Fire Point, для начала – пожалуй, самые известные брехуны. Круче них только сам Володимер. И эта та самая компания, у который розовый «Фламинго». Ракета, которую толком никто не видел, она вместе с «Привидом Киева» где-то там воюет.
Заявленный суточный выпуск — это цифра самого производителя. И здесь все просто шикарно: независимой верификации нет, в открытых источниках такая интенсивность серийной сборки малогабаритных БПЛА с реактивным двигателем не зафиксирована ни на одной известной площадке и так далее.
Позволим себе усомниться, хотя больше подходит другое слово.
FP-2.
Версия с увеличенной до 100 кг и более боевой частью, и сокращённой дальностью. Заявленная задача - поражение позиций ПВО на дистанциях 100–200 км.
UJ-22 Airborne компании Ukrjet.
Дальность около 800 км, боевая нагрузка до 20 кг. Применялся для первых дальних ударов по российской территории ещё в 2022–2023 годах.
Конструктивно эти аппараты ближе к лёгким самолётам, чем к ракетам: низкая скорость, малая высота на участках прорыва ПВО, длительное время в воздухе. Это и слабость, и сила. Слабость — большое окно для перехвата. Сила — малая радиолокационная заметность, возможность огибать рельеф, способность лететь по сложному маршруту в обход позиций ПВО.
Но у нас на повестке дня несколько иное. Дальность.
Вас, уважаемые читатели, ничего не смутило? Да, из приведенного списка БПЛА, взятого именно из источников на той стороне, получается, что в распоряжении ВСУ нет летательных аппаратов, способных достичь Челябинска.
Ключевое слово – с украинской территории.
Кто сказал, что эти БПЛА обязательно должны стартовать с территории нынешней Украины?
Самый яркий пример – это происшествие в республике Коми. Там ФСБ раскрыло ячейку диверсантов, готовивших еще одно нападение на НПЗ в Ухте. При попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Изъято стрелковое оружие, патроны, дроны и взрывчатка.
Очевидно, что вражескому дрону не надо стартовать с территории Украины. То, что эти «версии» время от времени выкладываются в Интернет некоторыми «экспертами», можно отнести к категории «операций прикрытия».
И пока российское население рвет и мечет, удивляясь неэффективности ПВО, пропускающего беспилотники от самой границы настолько вглубь страны, грузовики транспортных компаний и частных извозчиков везут «важные грузы» завербованным получателям по всей России. И довозят. Примеров полно, одна операция "Паутина" чего стоила.
Учитывая, насколько «эффективной» была «реформа ГИБДД», насколько меньше стало КПП на дорогах – а чего не везти? В принципе, прислать разобранныйф на четыре посылки БПЛА транспортной компанией в Златоуст, там его собрать согласно инструкции, оснастить и запустить – в чем вообще проблема? Только в том, чтобы убедить обывателей, что дрон прилетел с Украины.
Между прочим, теоретически вполне возможен старт и с территории Казахстана. Здесь никаких претензий к властям РК, все можно проделать по той же схеме, БПЛА приедет посылками, взрывчатку перебросят через Каспий, соберут и запустят. Практически в упор, от степных поселков Северного Казахстана до Челябинка 150-200 километров. И никаких проблем.
Что касается ПВО – здесь тоже не все просто и прозрачно. Украинская сторона на протяжении 2025 года вела целенаправленную охоту за элементами российской системы ПВО на западных и южных направлениях. По заявлению украинской СБУ, ущерб российской ПВО за 2025 год оценивается примерно в 4 млрд долларов. Эта цифра — украинская, российская сторона её не подтверждает и часть заявленных поражений относит к лёгким повреждениям с последующим восстановлением. Не все, что попало в кадр камеры дрона, является подтверждением уничтожения цели.
Основной целью украинская сторона ставила последовательное вскрытие всех уровней российской системы ПВО. Сначала радары на ближних рубежах, затем расчёты ближнего прикрытия позиций ПВО, затем «Торы» ближней зоны и «Буки» средней дальности, затем дальнобойные радары и комплексы С-300/С-400. Когда последовательность отработана на участке, через него идут ударные аппараты вглубь.
Но это, как все правильно поняли, запад и юг. И пока половина России с неудовлетворением констатировала факт налета на Урал, массированная атака БПЛА и БЭК накрыла Севастополь. Несмотря на то, что как раз на тех направлениях концентрация средств ПВО не в пример Уралу и Сибири.
Что важно для понимания удара по Уралу: сам Урал не штурмовался прорывом плотного зонтика ПВО. Через западную границу не прокладывался маршрут, по которому летели рои, теряя боевые единицы так, что только отдельные аппараты дошли до глубокого тыла.
Если посмотреть на тот день через увеличительное стекло, то стоит обратить внимание на статистику. Все СМИ дружным хором повторяют одно и то же: сбито 127 беспилотников. Некоторые добавляют: над 14 регионами России.
И вот тут вопрос: а сколько было сбито/не сбито конкретно в Свердловской и Челябинской областях? И сколько долетело? Вот, понимаете, не так ли? 125 беспилотников было сбито, чтобы 2 долетело? Конечно, нет.
Давайте вообще подумаем, а как это – пролететь 1700 километров? Да, современная крылатая ракета стратегического характера может пролететь в три раза больше, это факт. Но простите, Х-101/102 стоит около 13 миллионов долларов (по данным «Форбс») за штуку, там компьютер, в который заложены карты для ИНС с возможными вариантами полета, координаты целей, основных и запасных. И в Киеве хотят, чтобы мы поверили в то, что гаражная самоделка распильщиков бюджета за 55 000 долларов с той же точностью пролетит хотя бы 500 километров, не говоря о вчетверо большем расстоянии?
Ну простите, у нас вроде такие наивные только в правительстве сидят. Мы в основном своем большинстве люди почти трезво оценивающие ситуацию. Давайте теперь поговорим о навигации. Ведь одно дело – запустить дрон на 150-250 километров по Белгороду, Курску или Воронежу, и совсем другое – на расстояние почти в 10 раз больше.
Вопрос: как дрон долетит в условиях глушения GPS?
Наша сторона ведёт активное подавление GPS и других сигналов GNSS на широкой полосе вдоль линии соприкосновения и над ключевыми объектами. Это давно установленный факт, подтверждаемый и западными, и российскими источниками. Украинский ответ — отказ от опоры на спутниковую навигацию как на единственный источник. Особенно важно теперь, при отключении «Старлинка», который мог дать возможность преодолеть полосу глушения, а это по самым минимальным прикидкам около 200 км.
Решений три, и они комбинируются.
Инерциальная навигация (ИНС).
Акселерометры и гироскопы дают курс и скорость без внешних сигналов. Слабость: накопление ошибки на длинных дистанциях. На маршруте в 1800 км чисто инерциальная схема выдаёт неприемлемое отклонение до 10 км. Именно поэтому крылатые ракеты, использующие ИНС, последний участок траектории корректирую свое местоположение по спутникам и используют иные системы наведения. В нашем случае ИНС точно требуется донаведение, потому что одно дело – крылатая ракета длиной 7 метров и весом в полторы тонны, и другое – БПЛА «Лютый», который весит 250 кг.
Оптическая навигация по местности.
Систему, которую в ряде украинских и западных публикаций в 2026 году описывают под обозначением OSCAR (по материалу The Defense Post от 29.01.2026). Обозначение на момент написания не имеет официального подтверждения со стороны производителя или Минобороны Украины и используется в публикациях как условное. Бортовая камера сравнивает изображение земли с загруженной в маршрутный компьютер картой. Внешних сигналов не требуется. Слабость: зависит от облачности, времени суток, качества опорной карты.
Астронавигация. По материалу Intelligence Online от 19.01.2026, в украинский контур разработки ударных БПЛА дальнего действия включены модули астронавигации; среди упомянутых участников - КБ «Антонов». Принцип — определение положения по звёздам. Слабость очевидна: дневной полёт и сплошная облачность исключают этот метод.
Вот, собственно, и ответ на вопрос. В навигации проблемы. Сочетание трёх систем даёт избыточность, но ни один из методов в одиночку не закрывает задачу полёта на 1800 км. Три параллельных контура теоретически закрывают, но это уже совсем иные деньги. И не для аппаратика типа «Лютый», там реально на взрывчатку места и сил двигателя не останется.
Причем, ответить на это легко: расширение зон работы РЭБ, в том числе мобильных, а также наращиванием средств обнаружения малоразмерных низколетящих целей.
А много ли у противника таких беспилотников вообще?
По заявлению Минобороны Украины, выпуск дронов всех типов в 2025 году превысил 4 млн единиц. План на 2026 год - более 7 млн. Эти цифры украинские, и они охватывают всё: от FPV-аппаратов передовой линии до систем дальнего действия. Вот они нам наиболее интересны в рамках данного рассмотрения.
Удары по Уралу обеспечивает узкий сегмент этого выпуска. Аппараты с дальностью свыше 1000 км - несколько процентов, а то и долей процента от общего объёма. По украинским публикациям и аналитическим материалам Atlantic Council 2024–2025 годов о цепочках поставок украинского оборонпрома, узким местом остаётся малогабаритный реактивный двигатель: его серийно производят считанные европейские компании, и Украина полностью зависит от поставок.
Локализация компонентов идёт. Компания Vyriy в марте 2026 года заявила о выпуске первой партии в 1000 аппаратов (правда, тактического сегмента) полностью на отечественных компонентах: рама, контроллеры, модули радиоуправления, видеопередатчики, тепловизионные модули. Как далеко эта локализация дошла в сегменте дальнобойных аппаратов - отдельный вопрос. По многим узлам зависимость от западных поставок сохраняется.
Немецкая Quantum Systems совместно с украинской Frontline Robotics развернула в Украине сборку аппаратов Linza (заявленный план - 10 тыс. в год к концу 2026 года).
США и страны ЕС поставляют электронику и компоненты, открывают доступ к коммерческим спутниковым снимкам (Planet Labs и аналоги). Без этого контура украинский серийный выпуск аппаратов дальнего действия был бы невозможен в текущих объёмах. Это надо проговаривать прямо: «украинское производство» — это сборка на украинской территории при значимой западной компонентной и технологической базе.
Что можно предположить, как ответ с нашей стороны?
Удар по Екатеринбургу обнажил несколько практических проблем.
Первое: оповещение населения. По сообщениям местных жителей, сирен в момент удара не было. Это вопрос не к ПВО, а к региональной системе обнаружения и оповещения. На Урале, в отличие от приграничных регионов, такие тревоги не отработаны до автоматизма. Задача организационная, а не техническая.
Второе: плотность прикрытия глубокого тыла. Российская система ПВО исторически строилась с приоритетом на стратегические направления и крупные узлы. И это довольно логично в масштабах страны такого размера. Полный купол над всеми промышленными агломерациями страны - задача, которая до 2022 года вообще не ставилась в таком виде. Да и в 2022 году о ней даже не задумывались. После ударов 2024–2026 годов все изменилось. Усиление прикрытия Урала - вопрос распределения комплексов «Панцирь-С», «Тор», радаров обнаружения малых целей и средств РЭБ. Это ресурсная задача с понятным решением.
Третье: ответ по производственным цепочкам. Российские дальнобойные удары по украинским сборочным площадкам, складам компонентов и транспортным узлам - рабочий инструмент симметричного давления. Эффективность здесь измеряется не отдельными эпизодами, а накопленным эффектом за месяцы. Чем больше будет поражено предприятий, изготавливающих беспилотники, тем меньше их в итоге полетит на нашу сторону. Это понятно многим, но явно не всем. Особенно печально, что это не понятно тем, кто должен обнаруживать и передавать координаты таких заводов для последующего их уничтожения.
Что это значит для оценки ситуации
Удары по Уралу - эпизод, но не перелом. Украинская сторона расширила зону, в которой может действовать, но не за счет технических достижений. С ними как раз все просто.
С аппаратами, способными достичь Урала в Украине проблемы. Они есть, но их мало и дальности действия не хватает даже по признаниям украинской стороны.
Навигационная составляющая тоже хромает на обе ноги. Напрашивается несложный вывод о том, что все достижения ВСУ на фронте дальних ударов в республике Коми, Свердловской области, Башкирии, Челябинске получились благодаря работе «Пятой колонны».
И это уже поле для работы несколько иных органов, чем ПВО. Ситуация в стране действительно непростая, здесь еще бы и правительству задуматься, отчего вдруг в России столько желающих помочь Киеву. Кто-то явно из протеста идет на предательство, а кто-то «Ничего личного, деньги нужны».
В целом, Россия получила конкретный набор задач по усилению тылового прикрытия и работе разведки и контрразведки.
Да, теперь стало понятно, что удары на 1800 км возможны, но они единичны, дороги не самим аппаратом, а обеспечением (разведка, подбор исполнителей, доставка БПЛА и боеголовок) и ограничены по плотности. Один удар по жилому дому в Екатеринбурге не закрывает заводы, а удар по Челябинску не останавливает оборонное производство Урала. Симметрично это верно и в обратную сторону: один удар по подстанции под Львовом или по складу в Одессе не останавливает украинскую логистику и не выводит из строя западный коридор поставок. Дальнобойные удары обеих сторон создают накопленный эффект, но решающих результатов в одиночных эпизодах не дают. А все, что пока может Киев – это действительно одиночные удары по тем же НПЗ.
Что не стоит занижать с российской стороны: сам факт долёта показывает, что прикрытие глубокого тыла нуждается в расширении. Это не катастрофа, но это объём задач, который предстоит отрабатывать.
