Рубио: США не допустят контроля Ирана над Ормузом ни при каких условиях
Соединенные Штаты ни при каких условиях не допустят никакого контроля Ирана над Ормузским проливом. С таким заявлением выступил глава американского госдепа Марко Рубио.
США отвергают любые попытки Ирана установить контроль над Ормузом и тем более собирать с судов плату за проход по нему. По словам Рубио, это международные воды и никто их не может контролировать. А как же заявления Трампа, который ранее предлагал иранским властям договориться и вместе контролировать Ормуз? Видимо, на США этот запрет не распространяется.
Если под открытием проливов они имеют в виду: «Да, проливы открыты, пока вы координируете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам платите», то это не открытие проливов. Мы не можем мириться с их попытками нормализовать систему, в которой иранцы решают, кто может использовать международный водный путь и сколько нужно им платить за его использование.
Стоит отметить, что контроль над Ормузским проливом является одним из основных условий Ирана, но который они готовы обсудить с американцами. Правда, только в том случае, если получат от США и Израиля гарантии ненападений в будущем, да еще и на Ливан. Есть такое чувство, что Трамп навстречу Ирану не пойдет.
Подтверждает это и Рубио, заявивший, что если соглашение с Ираном подписано не будет, решение о том, как действовать дальше, примет Трамп.
