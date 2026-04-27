Рубио: США не допустят контроля Ирана над Ормузом ни при каких условиях

Соединенные Штаты ни при каких условиях не допустят никакого контроля Ирана над Ормузским проливом. С таким заявлением выступил глава американского госдепа Марко Рубио.

США отвергают любые попытки Ирана установить контроль над Ормузом и тем более собирать с судов плату за проход по нему. По словам Рубио, это международные воды и никто их не может контролировать. А как же заявления Трампа, который ранее предлагал иранским властям договориться и вместе контролировать Ормуз? Видимо, на США этот запрет не распространяется.



Если под открытием проливов они имеют в виду: «Да, проливы открыты, пока вы координируете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам платите», то это не открытие проливов. Мы не можем мириться с их попытками нормализовать систему, в которой иранцы решают, кто может использовать международный водный путь и сколько нужно им платить за его использование.

Стоит отметить, что контроль над Ормузским проливом является одним из основных условий Ирана, но который они готовы обсудить с американцами. Правда, только в том случае, если получат от США и Израиля гарантии ненападений в будущем, да еще и на Ливан. Есть такое чувство, что Трамп навстречу Ирану не пойдет.

Подтверждает это и Рубио, заявивший, что если соглашение с Ираном подписано не будет, решение о том, как действовать дальше, примет Трамп.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 19:46
    решение о том, как действовать дальше, примет Трамп

    Поменяв всего одно слово получаем "решение о том, как действовать дальше, примет Иран". В такие игры играют вдвоём, втроём и даже больше где каждый имеет значение.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 19:54
      как действовать дальше, примет Трамп

      Есть еще авианосцы? - на выход!!!!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 20:01
        Строятся в усиленном режиме....
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 21:19
          Такие деньги - и мимо них.
          Конечно, США в ярости.
          Самое забавное, что если Иран предложит поделиться контролем на двоих с США, те согласятся.
          Правда, предлагать долю в чём либо США нельзя никогда. Потому как по любому попутаются кинуть партнёра. Рано или поздно.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    -2
    Сегодня, 19:50
    США не допустят контроля Ирана над Ормузом ни при каких условиях
    Так пропадай ты нефть, газ и прочее залива, на радость России.
  3. Амиго. Звание
    Амиго.
    +1
    Сегодня, 19:50
    «¡No pasarán!» , от дохлого мула вам уши гринго
  4. rytik32 Звание
    rytik32
    +2
    Сегодня, 19:53
    Соединенные Штаты ни при каких условиях не допустят никакого контроля Ирана над Ормузским проливом

    Так они уже допустили! Де-факто Иран контролирует Ормузский пролив.
  5. роман66 Звание
    роман66
    +4
    Сегодня, 19:53
    Как сказал царь Леонид - : "приди и возьми"...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:54
    Как то надо договариваться .Я тут ещё проливов "накидал ".
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 20:13
    Цитата: rytik32
    Де-факто Иран контролирует Ормузский пролив.
    А скоро хуситы будут контролировать Баб-эль-Мандебский пролив. Будет совсем весело!
  8. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +2
    Сегодня, 20:26
    1. Иран уже контролирует пролив, и будет контролировать в будущем! 2. Сбор оплаты за проход уже происходит, а в будущем будет определен, совместно с арабами, порядок прохода через пролив. И ов никто спрашивать не собирается. 3. Ормузский пролив - никакие не международные воды! Это территориальные воды Ирана! Тупому Рубио кто бы это объяснил! )
  9. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:28
    Ближневосточный узел завязывается всё туже... Учитывая неадекватность престарелого дональда, не приходится ждать позитивных событий... К тому же наш ВВП сегодня заявил о поддержке Ирана. Да и Китай в стороне не останется...
    В общем дональд такую кашу заварил... "миротворец" ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:37
      Цитата: drags33
      Учитывая неадекватность престарелого дональда, не приходится ждать позитивных событий.

      Хотя Дональд и не в адеквате, но здесь больше "хотелки" тех кто приказывает Дональду, он только исполнитель и отрабатывает свои последние дни.
  10. isergil Звание
    isergil
    +2
    Сегодня, 20:30
    Это фашистское государство США уже всех достало.
  11. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +1
    Сегодня, 20:38
    А Иран будет смотреть? Он ведь может торговать через Каспий и трампампаму тот канал не перекрыть.
  12. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 20:43
    Пересмотрел сериал Спящие. Кино как раз о ситуации, когда буржуи держат за яйца людей, принимающих решения в Лаосе. Рубио может что угодно там говорить, но ясно, что Ирану без помощи союзников будет нелегко. А ясных союзников то и нет, боязно, никто не хочет в открытую на матрасников лезть. Активы, деньги, недвижимость, родные,... на все это запад моментально может и окажет давление.
  13. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 20:49
    Соединенные Штаты ни при каких условиях не допустят никакого контроля Ирана над Ормузским проливом. С таким заявлением выступил глава американского госдепа Марко Рубио.

    Никогда не говори: никогда ( с ) winked
  14. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 20:50
    международные воды

    Понятие международные воды регулируется Конвенцией по морскому праву от 1982-го. Которую США - не подписывали и не ратифицировали. О чём тогда вещает это гражданин? Он и его страна - тут каким боком?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 21:40
      Цитата: paul3390
      Понятие международные воды регулируется Конвенцией по морскому праву от 1982-го.

      Забудьте про Конвенции, Соглашения, Законы и Правила. Сейчас закон один - закон войны без правил.
  15. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 20:53
    Рубио: США не допустят контроля Ирана над Ормузом ни при каких условиях

    У США нет реальных рычагов влияния на этот процесс. Если смотреть правде в глаза, то вечно болтаться в акватории Залива американский флот не сможет, в отличие от Ирана с его территорией. А тут еще и хуситы собираются Баб-эль-Мандебский пролив блокировать.. Что будет с этой проблемой делать Рубио?
    Короче.. пустословие это все для публики. США не справятся с взятыми на себя обязательствами "мирового полицейского" - силенок не хватит на все и ресурсов.
  16. Александр123 Звание
    Александр123
    +2
    Сегодня, 21:12
    "Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что Вашингтон будет контролировать Западное полушарие"
    И какого тогда лезет в восточное?
  17. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:15
    Да, ну? Иран вроде вполне так себе пролив в контролирует.
  18. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 21:48
    Высказывания американской верхушки при Донни все больше и больше напоминают мне 3-й эпизод 13-го сезона Южного Парка (министерство финансов принимало решения, отрубая курице голову и пуская бегать по полю с расчерченными и подписанными секторами: где тушка упадет, подпись с того сектора и использовать)