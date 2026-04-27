В Одессе задержаны члены ОПГ на автомобиле с дипломатическими номерами США

В Одессе произошло событие, которое вскрывает неприятную для киевского режима и его западных кураторов подоплеку. Местные паблики со ссылкой на Нацполицию Украины сообщают: задержаны члены организованной преступной группировки.



Самое интересное в сложившейся ситуации то, что участники ОПГ передвигались на автомобиле с дипломатическими номерами США. Номера, по данным местных СМИ, оказались ненастоящими.

Подробности инцидента пока официально не разглашаются. Кто именно задержан, какие статьи им инкриминируют – пока тишина. Но само произошедшее говорит о многом. Автомобиль с американской дипломатической «ксивой» используется для прикрытия организованного криминала. Вопрос: откуда взялись поддельные номера посольства США, и кто их изготовил, если они действительно ненастоящие?

Ранее в Одессе уже задерживали этнические преступные группировки. Но этот случай выделяется именно использованием дипломатической атрибутики. Либо фальшивки были настолько качественными, что вводили в заблуждение на протяжении долгого времени, либо кто-то из реальных дипломатов «потерял» номерные знаки, которые «случайно» оказались в руках членов преступной банды.
  knn54
    knn54
    +1
    Сегодня, 20:18
    Как вообще рискнули остановить автомобиль с дипномерами?
    solar
      solar
      +2
      Сегодня, 20:37
      Видимо, на это и был расчет. Скорее всего слежка показала, что кто-то из ОПГ садится в авто с таким номером, пробили номер по базе- и выяснили, что он липовый.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 20:52
      Есть номера, которыми пользуются те, у которых иммунитет, а есть посольская обслуга, их можно останавливать и проверять. Да, посольство может устроить вонь, но это в рамках закона. У нас по городу ездил такой))) почетный консул какой-то Зимбабве или Тимбукту, уже не помню. Номера у него были дипломатические, но вполне прикасаемые)))
  solar
    solar
    +1
    Сегодня, 20:21
    Автомобиль с американской дипломатической «ксивой» используется

    Не с ксивой, а с фальшивыми номерами
    Номера, по данным местных СМИ, оказались ненастоящими.

    Вопрос: откуда взялись поддельные номера посольства США, и кто их изготовил

    Да кто угодно. Полно мастерских, которые изготавливают дубликаты номеров на заказ. Недорогою причём, что в России, что на Украине. Свои или иностранные (иногда к иностранным идет оговорка, что это якобы сувенирная продукция. На самом деле полноценный номер). Изготавливается все на профессиональном оборудовании.
    1500 за номер.
    https://znakavto.com/inostrannye
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:23
    Купили на Дерибасовской - подделку от настоящих не отличить, или купили в посольстве США номера настоящие но они оказались поддельными.Все подольские кто связан с номерами, этим грешат - вопрос в цене - 10 000 $ даже заморачиваться не будут ,100 000 $ счас у посла снимем ,а ему как лоху " некозырные поставим". bully
    Доктор Бармалей
      Доктор Бармалей
      +3
      Сегодня, 20:28
      Купили на Дерибасовской

      Не на Дерибасовской, а на Малой Арнаутской.
      Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице
      ("12 стульев")
      ZovSailor
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 20:46
        Доктор Бармалей
        Сегодня, 20:28
        Не на Дерибасовской, а на Малой Арнаутской.

        hi Зашибись, заценили новость.
        То было при нэпе.
        Времена нынче тяжёлые, Мойши и Цыли перебрались в забугорье, а на мандаринах сидят бандеронацисты.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 20:25
    Я бы и в Москве проверил все красные номера.
    Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 23:16
      Всех "проверяльщиков" убедит "Б Франклин"... wink
  Z-7478
    Z-7478
    0
    Сегодня, 23:16
    А Какие проблемы сделать фальшивые номера?! )
  alexoff
    alexoff
    0
    Сегодня, 23:18
    Так логично что в авто с американскими дипномерами катаются представители ОПГ. Но тут видимо мелкая какая-то, а не та самая большая, которую все боятся трогать