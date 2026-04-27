ЕС создаёт энергомост Celtic Interconnector из Франции в Ирландию по дну моря

Кабелеукладочное судно Calypso приступило к разматыванию двух кабелей длиной по 98 км каждый с французского побережья в районе Кледера в Бретани. Такие работы проводятся в рамках реализации проекта Celtic Interconnector, который должен привести к созданию первого прямого межгосударственного кабеля по передаче электроэнергии между Францией и Ирландией.

Кабели изготовлены компанией Nexans. Они, равно как и их продолжения, будут проложены по морскому дну на расстояние около 497 км в рамках общей линии протяжённостью 575 км, из которых примерно 500 км проходит в водах Кельтского моря (северо-восточная Атлантика).

Маршрут соединит восточное побережье графства Корк в Ирландии в районе Клэйкастл-Бич с северо-западным побережьем Франции, упомянутая провинция Бретань.



Проект представляет собой высоковольтную линию постоянного тока мощностью 700 МВт. Это позволит передавать электроэнергию в обоих направлениях, обеспечивая электричеством эквивалент примерно 450 000 домохозяйств.

Celtic Interconnector, как заявляют авторы проекта, повысит энергетическую безопасность Ирландии, снизит изоляцию её энергосистемы от континентальной Европы, будет способствовать интеграции возобновляемых источников энергии и стабилизации цен на электроэнергию.

Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда евро. Работы ведутся при поддержке ЕС через механизм CEF Energy. На всём протяжении строительства мобилизовано около двадцати специализированных судов, включая суда для укладки кабеля и создания специальных насыпей. Ввод в эксплуатацию Celtic Interconnector запланирован на 2028 год.

Проект реализуют совместно ирландский оператор EirGrid и французский RTE.

Таким образом, ЕС прокладывает ещё один важный для себя энергомост - по дну моря.

Напомним, что несколько дней назад Иран опубликовал список подводных кабелей, проходящих через Ормузский пролив, давая понять, что если против него вновь будет развязана война, то эти кабели с большой вероятностью будут «перерезаны». Среди них и главный интернет-кабель региона - идущий в направлении Дубая (ОАЭ).
  1. Комментарий был удален.
  2. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +3
    Сегодня, 21:24
    И как это гордые ирландцы согласились на таком фото, чтоб у них был разъём "мама", а у Франции "папа".
    Видать, очень хотят фигу Англии показать.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 21:31
    Смотрю на эти лица и узнаю своих пациентов из психлечебницы на Палдиски мантее, такие же "одухотворённые" лица.
  4. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +2
    Сегодня, 22:27
    Calypso...у меня название судна ассоциируется с командой Жак Ива Кусто. По теме новости - якорем интересно можно данный кабель немного повредить в случае чего...
  5. Альберт Брехт Звание
    Альберт Брехт
    0
    Сегодня, 22:49
    Палдиски… Не на мантеи, под Таллинноммм…Замечательное местечко, интересно, что там сейчас? А потом апрель 1989 и Лица, тоже столица, с площадью перед ДОФом, ходить по ней 13 лет ни-ни… Но, хорошее тоже было, и главное.