Захарова призвала мировое сообщество «вынести приговор Киеву» за атаки на ЗАЭС
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала инциденты на Запорожской АЭС. По словам Марии Захаровой, международное сообщество обязано вынести киевскому режиму «заслуженный и суровый приговор» и заставить его прекратить атаки на атомную электростанцию. Подобные атаки совершаются в условиях полного игнорирования норм ядерной безопасности.
Комментарий официального представителя российского МИД основан на том, что в результате прямого удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха станции погиб водитель. В ЗАЭС подчеркнули, что атаки всегда несут угрозу не только людям как таковым, но и ядерной безопасности в целом.
В МИД также отметили, что обстрелы начались через несколько дней после завершения 10-го Совещания сторон Конвенции о ядерной безопасности, где российская делегация последовательно отстаивала позицию о недопустимости любых атак на мирные атомные установки. Ранее сообщалось о высокой интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС и сам город её расположения - Энергодар. Эти обстрелы вновь обесточили станцию, фактически обнулив усилия по восстановлению внешнего энергопитания.
По словам Захаровой, единственная цель Украины — «игра на нервах» западных спонсоров. В МИД РФ выразили надежду, что МАГАТЭ проведет расследование инцидента.
На самом деле, все эти надежды чересчур эфемерны. Обстрелов станции было огромное количество, но всякий раз МАГАТЭ, миссия которого работала на ЗАЭС, отвечала примерно следующим:
Мы не устанавливаем, кто именно обстреливает атомную электростанцию, и призываем обе стороны конфликта к деэскалации.
Потому надеяться на то, что вот сейчас-то они точно примут меры в отношении Киева, чересчур наивно, как наивно и взывать к международному сообществу.
