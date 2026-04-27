Захарова призвала мировое сообщество «вынести приговор Киеву» за атаки на ЗАЭС

3 792 34
Захарова призвала мировое сообщество «вынести приговор Киеву» за атаки на ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала инциденты на Запорожской АЭС. По словам Марии Захаровой, международное сообщество обязано вынести киевскому режиму «заслуженный и суровый приговор» и заставить его прекратить атаки на атомную электростанцию. Подобные атаки совершаются в условиях полного игнорирования норм ядерной безопасности.

Комментарий официального представителя российского МИД основан на том, что в результате прямого удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха станции погиб водитель. В ЗАЭС подчеркнули, что атаки всегда несут угрозу не только людям как таковым, но и ядерной безопасности в целом.



В МИД также отметили, что обстрелы начались через несколько дней после завершения 10-го Совещания сторон Конвенции о ядерной безопасности, где российская делегация последовательно отстаивала позицию о недопустимости любых атак на мирные атомные установки. Ранее сообщалось о высокой интенсивности атак ВСУ на ЗАЭС и сам город её расположения - Энергодар. Эти обстрелы вновь обесточили станцию, фактически обнулив усилия по восстановлению внешнего энергопитания.

По словам Захаровой, единственная цель Украины — «игра на нервах» западных спонсоров. В МИД РФ выразили надежду, что МАГАТЭ проведет расследование инцидента.

На самом деле, все эти надежды чересчур эфемерны. Обстрелов станции было огромное количество, но всякий раз МАГАТЭ, миссия которого работала на ЗАЭС, отвечала примерно следующим:

Мы не устанавливаем, кто именно обстреливает атомную электростанцию, и призываем обе стороны конфликта к деэскалации.

Потому надеяться на то, что вот сейчас-то они точно примут меры в отношении Киева, чересчур наивно, как наивно и взывать к международному сообществу.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +14
    Сегодня, 20:46
    «Если вы не отзовётесь, мы напишем в „Спортлото“»
    ZovSailor
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 20:59
      кокосов тима
      Сегодня, 20:46

      hi Элементарно, Ватсон.
      Нынешний глава МАГАТЭ Гросси в числе претендентов на будущего с 2027 г. генсека ООН.
      РФ, как один из членов СБ ООН, по чьей рекомендации принимает решение ГА ООН о назначении нового генсека, может внести свою лепту в процесс назначения, чтобы потом не было мучительно больно.
      what
      marchcat
        marchcat
        +2
        Сегодня, 21:14
        Когда коту делать нечего, он коки лижет. В данном случае получается тоже самое.
    alex-defensor
      alex-defensor
      +12
      Сегодня, 20:59
      Можно ещё поплакать..., ну или станцевать...
      МИД, конечно, делает все, что может. Но это же МИД. Ситуация давно вышла за пределы дипломатической сферы. Только соразмерная угроза и соразмерные последствия могут заставить задуматься врага (который вовсе не на территори бывшей Украины).
    knn54
      knn54
      +2
      Сегодня, 21:20
      "По оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек.“ Маргарет Тэтчер
      Eugen 62
        Eugen 62
        -1
        Сегодня, 22:57
        экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. человек.“ Маргарет Тэтчер
        А вот что сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью каналу Аль Джазира
        России хватит одной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», чтобы уничтожить всю Великобританию за две минуты.
      Sergej1972
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 23:18
        Только она этого не говорила.
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +9
    Сегодня, 20:47
    Ещё 3 года назад было понятно, что МИДу нечего говорить. Говорят они , говорят... А вспоминаешь, что все это они и в 14 году говорили и в 13-ом про националистов и прочее. И дело тут не в Маше, решения принимать Кремлю.
    Раз не увольняются, значит согласны. Значит ответственность должны наравне с остальными нести
  tralflot1832
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 20:47
    Вроде день хорошо прошёл ,так нет Захарова всё испортила с призывом к Мировому сообществу . К какому ,какому сообществу ?
    JcVai
      JcVai
      +2
      Сегодня, 21:15
      Вероятно тому самому, что сначала предоставило средства доставки и поражения, а после участвовало в целеуказании.
    Алексей Лантух
      Алексей Лантух
      +4
      Сегодня, 21:59
      К какому ,какому сообществу ?

      Когда я пишу, что необходимо применить по Украине ЯО, то ряд минусантов тут же пишет о крайней негативной реакции мирового сообщества. Вот оно вероятно одно и то же.
  al3x
    al3x
    +13
    Сегодня, 20:48
    Ей не надоело дурочку из себя строить с этими призывами? Хотя, может и не строит.
  A503
    A503
    +11
    Сегодня, 20:50
    Мировому сообществу вообще на это фиолетово. Наивные как сопля енота. Вечно вместе с усатым и иными бред несут. Самим не противно? Может хватит уже нести чушь и наконец-то на 5 год войны которую ещё не начинали, врезать всем как положено? Мы что хуже Ирана? .... Хотя некоторые действия правительства и чинуш во всех структурах власти, показывают, что трусы и безвольные дрожащие Т они! Трясутся за свои бабки и барохло за границей....
  Анюта Славная
    Анюта Славная
    +10
    Сегодня, 20:54
    Да сколько можно уже ждать от быка молока? Самим не надоело клянчить чего то там от мирового сообщества? Этот птичий мидовский язык уже даже просто смешён. МИД РФ,вы все ещё надеетесь сразиться наповал врага болтовней?
  g_ae
    g_ae
    +11
    Сегодня, 21:03
    Захарову - уволить! На ее место - Викторию Боню! Больше толка будет однозначно. А можно главой МИДа, хуже не будет.
    мазута
      мазута
      +3
      Сегодня, 21:21
      Поддерживаю.Боня и посвежее и с тюнингом.От речей толку ноль,поэтому можно будет просто смотреть,без звука.
      g_ae
        g_ae
        0
        Сегодня, 21:35
        А вот напрасно вы так. Подождите, ещё может в президентской компании ее увидите. Все же это уже моральный авторитет. Такое впечатление, что Владимир Владимирович похоже своих "менеджеров" по объявлению из Дома-2 набирает, так что очень даже к месту будет.
        мазута
          мазута
          -1
          Сегодня, 22:17
          Всё возможно.В той вакханалии, что происходит на наших глазах никаких табу нет.Даню Милохина вроде на экономический форум приглашали в качестве эксперта и гостя.Вопрос только острее и острее встаёт куда поведут и приведут страну в итоге "милохины,бони и прочие нынешние ЛОМы"?
        agk1982
          agk1982
          0
          Сегодня, 22:17
          В рамках нынешней системы кого ни поставь - толку не будет. Ресурсы и деньги от их продажи будут по-прежнему утекать, а средства в развитие не вкладываться. Это - морок, гниение и постепенное угасание + тщательно контролируемая и управляемая война
  Туре Хунд Собака
    Туре Хунд Собака
    +9
    Сегодня, 21:11
    Это как если бы Молотов обратился во время ВОВ к странам "Оси" с просьбой урезонить Адольфа . К счастью у Молотова и его руководства были мозги а также железная воля потому и победили объединённую Европу.
  Есаул
    Есаул
    +5
    Сегодня, 21:15
    Лучше бы просто станцевала, если ничего другого не умеет делать
  agk1982
    agk1982
    +3
    Сегодня, 21:17
    Калинка уже была.
    Можно ещё Катюшу спеть.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 21:36
    Неправильное обращение. Надо обращаться с жалобой в лигу сексуальных реформ. Это гораздо действеннее.
  Альберт Брехт
    Альберт Брехт
    +2
    Сегодня, 21:38
    Ну, МАГАТЭ ещё то Спортлото, пиши-не пиши… А Маша на нервах всегда, работа такая, скандал и салат можно сделать из ничего, особенно при наличии определенных навыков и желания. Боня не пойдёт, каждое утро вставать на работу?- Не, там всё на изи, другая культура…
  fiv
    fiv
    +2
    Сегодня, 21:38
    Уже давным-давно пора не взывать к общественности о вынесении приговора, а приводить его в исполнение
  Karabin
    Karabin
    +2
    Сегодня, 21:58
    По словам Марии Захаровой, международное сообщество обязано вынести киевскому режиму «заслуженный и суровый приговор» и заставить его прекратить атаки на атомную электростанцию

    Нет, эти необучаемые.
  lshka
    lshka
    +4
    Сегодня, 21:59
    Блин, пока не ё..., взорвется, так и будет, а когда это произойдет все разом вспомнят и Фукусиму и Чернобыль и то, что "заигрывать" таким макаром с "мирным" атомом плохо. Но будет уже поздно...
  Rom8681
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 22:26
    А много в России таких чиновников,что говорят несуразицу-киевские боевики нанесли бандитский удар по нашему НПЗ, или очевидное-после ночи наступит утро ,А им,(чиновникам)за это, ещё и большие деньги платят
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 22:36
    Ей просто говорить нечего более, все уже сказано, а говорить надо.
    Ну у МИДа работы и помимо говорильни предостаточно. В Азербайджане до сих пор наших релокантов под стражей держат. Просто одно из, что МИД мог бы решить, но не делает
  КТМ-5
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 22:41
    Призывал ягнёнок волка стать вегетарианцем...

    Запад понимает только грубую физическую силу. Пока не начнём их бить в полную силу, ничего не изменится в лучшую сторону...
  Владимириус
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 22:48
    чтобы наконец услышали, к доброму слову нужен добрый пистолет, да калибр чтоб покрупнее для пущей доходчивости
  Radio
    Radio
    -1
    Сегодня, 23:02
    Предлагаю редакции канала не публиковать материалы связанные с дипломатией и политикой. Наши суровые воины не признают сие науки. Бахнуть бы.... Причем дважды. Сперва 100 гр., потом 100 кт.
  Вадим С
    Вадим С
    0
    Сегодня, 23:52
    Похоже на крик отчаяния! Причём думаю это недалеко от истины
  senima56
    senima56
    0
    Сегодня, 23:54
    "Захарова призвала мировое сообщество «вынести приговор Киеву» за атаки на ЗАЭС" Ну да! Так они все дружно и "вынесут приговор Киеву"! fool Я не поклонник Д. Дудаева, но однажды, он правильно сказал: "У мирового сообщества есть такое качество- подшакаливать сильному!" request Точнее не скажешь!