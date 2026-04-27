Все стороны конфликта обязаны уважать свободу судоходства, включая Ормузский пролив, в соответствии с международным правом. Когда Ормуз перекрыт, страдают самые бедные и уязвимые люди планеты.

Для достижения мира в регионе Иран должен выполнить свои международные обязательства, прекратить дестабилизирующие действия и вернуться за стол переговоров.

Генеральный секретарь ООН призвал к немедленному возобновлению полноценной работы Ормузского пролива. Антониу Гуттериш предупредил, что продолжающиеся сбои в судоходстве наносят серьёзный ущерб глобальным поставкам энергоносителей и международной торговле.Гуттериш:Гуттериш не уточнил, кто именно - арабские шейхи или клан Урсулы фон дер Ляйен?По данным ООН, через пролив в обычное время проходит около 35% мировой добычи сырой нефти, 30% удобрений и пятая часть сжиженного природного газа. Напряжённость между США и Ираном сохраняется на фоне недавних инцидентов с судами и ограничений в морском трафике, что уже привело к росту цен на энергоносители и перебоям в поставках.На данный момент все сорта нефти снова торгуются выше 100 долларов за баррель. Нефть марки Brent продаётся на бирже по 109 долларов, российская Urals - примерно по $107.Тем временем представители Франции подчеркнули, что деэскалация возможна только при готовности Ирана пойти на уступки. По логике Парижа, уступки должны быть исключительно со стороны Ирана:О дестабилизирующих действиях США и Израиля - ни слова.Напомним, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи принимался президентом России Владимиром Путиным. Глава иранской дипломатии подчеркнул, что иранский народ гордится наличием такого союзника как Российская Федерация и выражает благодарность народу России за поддержку Ирана.