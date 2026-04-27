Генсек ООН: когда Ормуз перекрыт, страдают самые бедные люди планеты

Генеральный секретарь ООН призвал к немедленному возобновлению полноценной работы Ормузского пролива. Антониу Гуттериш предупредил, что продолжающиеся сбои в судоходстве наносят серьёзный ущерб глобальным поставкам энергоносителей и международной торговле.

Гуттериш:



Все стороны конфликта обязаны уважать свободу судоходства, включая Ормузский пролив, в соответствии с международным правом. Когда Ормуз перекрыт, страдают самые бедные и уязвимые люди планеты.

Гуттериш не уточнил, кто именно - арабские шейхи или клан Урсулы фон дер Ляйен?

По данным ООН, через пролив в обычное время проходит около 35% мировой добычи сырой нефти, 30% удобрений и пятая часть сжиженного природного газа. Напряжённость между США и Ираном сохраняется на фоне недавних инцидентов с судами и ограничений в морском трафике, что уже привело к росту цен на энергоносители и перебоям в поставках.

На данный момент все сорта нефти снова торгуются выше 100 долларов за баррель. Нефть марки Brent продаётся на бирже по 109 долларов, российская Urals - примерно по $107.

Тем временем представители Франции подчеркнули, что деэскалация возможна только при готовности Ирана пойти на уступки. По логике Парижа, уступки должны быть исключительно со стороны Ирана:

Для достижения мира в регионе Иран должен выполнить свои международные обязательства, прекратить дестабилизирующие действия и вернуться за стол переговоров.

О дестабилизирующих действиях США и Израиля - ни слова.

Напомним, что сегодня глава МИД Ирана Аббас Арагчи принимался президентом России Владимиром Путиным. Глава иранской дипломатии подчеркнул, что иранский народ гордится наличием такого союзника как Российская Федерация и выражает благодарность народу России за поддержку Ирана.
24 комментария
  Виктор Сергеев
    +7
    Сегодня, 21:35
    Именно эти "бедные" "европейцы" выбирают тех, кто сделал все для нынешней ситуации. Но больше всего страдают как раз богатеи, теряют десятки, а то и сотни миллиардов в день.
    Kotofeich
      +7
      Сегодня, 21:54
      "Когда Ормуз перекрыт, страдают самые бедные и уязвимые люди планеты."
      А, когда Ормуз открыт они радуются и веселятся?
      роман66
        +6
        Сегодня, 22:35
        Где-то я это уже слышал
        Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни.
      Zoldat_A
        0
        Сегодня, 23:51
        Цитата: Kotofeich
        "Когда Ормуз перекрыт, страдают самые бедные и уязвимые люди планеты."
        А, когда Ормуз открыт они радуются и веселятся?
        Помнится, нам рассказывали, как страдают несчастные голодающие африканские дети. И поэтому ужасТно необходима "зерновая сделка". В итоге украинское зерно кушала вполне себе европейская скотинка в Испании и Франции.
        Мы же в ответ получили только морские поставки оружия на Украину.

        Теперь вот голодные и несчастные шейхи страдают...

        Давно предлагал создать на ВО раздел юмора. ООН станет там "звездой" - что ни резолюция, что ни заявление - то только на поржать...
    Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:51
      больше всего страдают как раз богатеи
      Это смотря с какой стороны посмотреть.
      Так уж бывает, Так уж выходит
      — Кто-то теряет, Кто-то теряет, Кто-то теряет,
      А кто-то находит
      Многие богатеи как раз в плюсе. Те, кто продаёт нефть и нефтепродукты, удобрения и прочие продукты нефте и газохимии.
  Варяжко
    +7
    Сегодня, 21:38
    И чего этот клоун вылез?
    Значит когда на сотни миллириадов наркоше Зеле оружия поставляли, а потом эти оружием по детским садам, школам, больницам и жилым домам бьют в России - это "ничего" для не го не значит. Когда Сектор Газа израильские фашисты с 10-ми тысяч детей в бетон закатывали и убили более 10000 тыс. только детей - это тоже для него нормально. Убийство сотни девочек в школе Ирана тоде не заметил, а тут в США стал дорогой бензин и это чепушило сразу затявкал.
  Мини Мокик
    +3
    Сегодня, 21:39
    Очень короткое сообщение про этого старого куколда - д.б. с маленьких букАв 💩
  Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 21:39
    Трамп этих "бедных" публично назвал и призвал прислать их ВМФ для открытия Ормуза. Пока уклоняются, обещают после полной победы прислать. Только не говорят чьей
  carpenter
    +2
    Сегодня, 21:41
    Генеральный секретарь ООН призвал к немедленному возобновлению полноценной работы Ормузского пролива.

    Интересно, а это кто такой !
    роман66
      +2
      Сегодня, 22:37
      Никто, возглавляющий ничто. Из ниоткуда
  tralflot1832
    +5
    Сегодня, 21:45
    Гутериш где ты был когда две страны агрессорв набросились на Иран.Иран первый никогда не нападал.А когда они двое получили в лоб,Гутерриш запел под дудку Израиля и США ( Иран типа в дрыск проиграл и должен сдаться на милость Гутериша) Не надо удивляться ,они действительно живут только в своём зазеркалье.
  tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:46
    Бедные страдают. Гуттериш прав, но он не договаривает. Бедные страдают по-бедному, они привыкли, не впервой. А богатые страдают по-богатому, - бизнес в убытках, новый зАмок не приобретешь, лишнее Ламборджини не купишь, и эпштейновские утехи надо реже проводить. Каждый по своему страдает.
  Обычный
    +4
    Сегодня, 22:04
    Застеклить бы всю эту погань европейскую. Как в параллельной реальности живешь когда читаешь такие новости. Кто-то указывает как жить другой стране и что ей делать.
  tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:11
    В США с четырёх дневным визитом прибыл король чарлик ,наверно будет просить Трампа открыть Ормуз .Правда англицкие официальные лица требуют чтобы Чарлик не наступил " на грабли зеленского" в Белом доме - встреча Трамп - Чарлик должна быть без камер.Становится интересно .
    Наган
      +1
      Сегодня, 22:35
      Цитата: tralflot1832
      наверно будет просить Трампа открыть Ормуз
      А че королю побираться? У него Royal Navy есть, силу проецировать и свободу судоходства обеспечивать, не?
    роман66
      +1
      Сегодня, 22:38
      Становится интересно

      Да ладно! Не может быть!!! wassat
  faterdom
    +1
    Сегодня, 22:36
    И среди них самый бедный Гуттапрриш.
  Андрей Николаев_4
    +2
    Сегодня, 22:38
    Совести у Ирана нет—напал беспричинно на США и Израиль,разбомбил их,сейчас вообще грозится в каменный век вогнать…
  tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:46
    Цитата: Наган
    Цитата: tralflot1832
    наверно будет просить Трампа открыть Ормуз
    А че королю побираться? У него Royal Navy есть, силу проецировать и свободу судоходства обеспечивать, не?

    Судя по NYP ,чарлику даже красную дорожку не постелили. ( не уверен,видео не открывается )Завтра речь в конгрессе толкнёт ,а потом ужин в Белом Доме .( на что наговорил ) laughing
    tralflot1832
      0
      Сегодня, 22:56
      Извиняюсь ( NYT ) дорожка есть - всё по протоколу ,встречает караул,какая-то мелочь и англицкие посольские работники.Караул в США конечно стрёмный.Короткая встреча с человеком Трампов будет - привет,привет .Как долетели?( А в Белом доме даже у пчёл ульи в виде Белого Дома - повышает " урожайность"?).
      frolishe
        0
        Сегодня, 23:46
        Только встретили с флагами Австралии, хотя какая разница wink
        В итоге вроде исправили, но осадочек остался))
  Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 23:10
    ООН призвал к немедленному возобновлению полноценной работы Ормузского пролива
    А кого именно он "призвал"? Там же "закрывальщиков" пролива, - как г..на за баней... recourse
  commbatant
    0
    Сегодня, 23:30
    Еще бы к уборочной проснулся, удобрений у него нет......
    А РФ ничем не может помочь голодным детям Африки, т.к. "демократический" режим Зе наносит удары по портам РФ.
  Макс1995
    0
    Сегодня, 23:40
    Кого волнуют эти "самые бедные люди планеты "? имхо, да никого.

    Помнится, когда пошли первые потери в СВО, имена печатали. Героем награждали.... А теперь?
    Просто статистика. "300 человек одной бомбой". "2 милиона мертвы" (по "эксперту").
    Зато мидлиардеры и банки на коне....

    Наверяка и там милиардеры радостно считают прибыля....