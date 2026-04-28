Снова удары по Туапсе, снова пожар на объекте ТЭК

В ночь на 28 апреля противник в очередной раз подверг атаке регионы России. Наибольшее число БПЛА было направлено на объекты, расположенные на территории Краснодарского края.

Подтверждаются сведения об атаке на Туапсинский НПЗ. И это уже как минимум третья атака на объекты ТЭК в этом городе за последние несколько недель. Напомним, что совсем недавно сотрудникам экстренных служб удалось потушить пожар, которым в течение нескольких суток был объят объект топливно-энергетического комплекса в Туапсе. Теперь – новая атака БПЛА и новое возгорание.



Короткая сводка оперштаба Краснодарского края:

В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители сообщают о многочисленных дронах, которые летели на город. Отмечается, что к городу они подлетали со стороны моря на малой высоте – порядка 20-25 м.

Под ударом противника вновь оказался и Севастополь. Информацию подтверждает губернатор Михаил Развожаев:

В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал.

Всё это лишнее свидетельство того, что противник продолжает использовать свою тактику дальнобойных ударов, стараясь нанести не только материальный, но и моральный ущерб. И от использования такой тактики киевский режим, который откровенно не видит для себя экзистенциальной опасности, отказываться явно не намерен.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 06:05
    Судя по количеству задействованных людей и техники возгорание не слабое.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      Сегодня, 06:17
      Об этом же подумал. Но ведь правду у нас не принято говорить!
      Обломки.... laughing
        Сегодня, 06:33
        ваш вср 66-67 hi ,а это мировая тенденция, причём с давних пор,как там про войну,выборы и охоту. Всё всё скрывают или "заметают под ковер" с минимальным выносом на обозрение.
    2. ZovSailor Звание
      Сегодня, 07:24
      hi Видимо, в текущем году курортный сезон в Краснодарском крае и Крыму под вопросом.
      На памяти ещё атака бандеронацистами на Севастополь 23 июня 2024 г. ракетами Атакмс с кассетным зарядом , от которой пострадали более ста человек на пляже Учкуевка.
  3. FoBoss_VM Звание
    Сегодня, 06:18
    Да уж... ВСУ методично уничтожают репутацию и рейтинг ВГК . Про безнаказанность и цвет линий уже и говорить тошно ... Полнейшая оторванность от реальности и своего народа. О том что будет дальше даже думать не хочется
      Сегодня, 06:36
      FoBoss VM hi ,история нашей страны знает подобные ситуации,если вы правы конечно,и обходилось всё это большой кровью простого народа именно ему на плечи и ложились все эти тяготы. Вот сдюжим или нет вопрос-вопросов.
  4. Rom8681 Звание
    Сегодня, 06:22
    Только местные жители должны видеть?
    Вроде не первый раз, обломки падают на этот Туапсе
  5. tsvetahaki Звание
    Сегодня, 06:26
    Как точно, однако сбивают дроны - прямо над НПЗ!
    Или обломки теперь с ИИ и самонаведением? belay
    Новый этап, наверное, развития дронов - с заранее формированными обломками с индивидуальным наведением.
    Кассетные обломки.
  6. AllX_VahhaB Звание
    Сегодня, 06:37
    Вот если официально объявить киевский режим террористическим, нелегитимного - главным террористом диктатором и в целом всё государство террористическим. Соответственно всех союзников - пособниками террористов! После чего нанести удар по европейским заводам производящим дроны для Украины и по энергетической инфраструктуре стран через территорию которых эти дроны прилетают, то есть по Прибалтике, Финляндии, Польше... Что они сделают? Сдаётся мне, кроме возмущения и негодования - ничего! США, в текущей ситуации, точно не впрягутся. НАТО соберётся на экстренное заседание, поболтают и разойдутся... Особенно если РВСН в боевую готовность привести. Санкции и так уже до предела... Что терять то? И похоже, в будущем, так и будет! Только когда до крайней крайности уже доведут! И вот когда это случится и та сторона откатится... Все удивятся - а почему раньше то так не делали???
    Все же помнят как они тряслись в самом начале СВО: мы только каски, броники и медикаменты поставляем! Никакого летального оружия. Боялись до усрачки! Но понемногу храбрились, тыкали медведя палкой, всё больше и больше... и в конец оборзели! Сколько терпеть ещё будут?
    1. tsvetahaki Звание
      Сегодня, 06:44
      ...в текущей ситуации, точно не впрягутся.

      Ситуация бывает и не текущая. А мы СВО-им не первый и не второй год, вся украина еще впереди.
      НАТО соберётся на экстренное заседание, поболтают и разойдутся... Особенно если РВСН в боевую готовность привести. Санкции и так уже до предела... Что терять то?

      Что бояться? Ну например консолидации европы для отпора "диким русским ордам беспричинно напавшим на европу, как европейцев и предупреждали". Из гейропы довольно быстро заметная часть станет патриотами и защитниками отечества.
      А вот на все их заводы у нас ни ракет ни ядерного оружия тактического не хватит. Имея ввиду не только европу.
      Сегодня, 06:47
      Ага! Ждите! Тут уже готовы к переговорам, а если террористом объявить, то это равноценно капитуляции. А как же "Мы достигли целей"?
        Сегодня, 06:57
        Не боятся ничего - вот и борзеют по полной !
  7. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 06:41
    С ПВО Туапсе как то последнее время не задаётся .Враг постоянно устраивает " сюрпризы ".
  8. Massimo.1 Звание
    Сегодня, 06:49
    Ma cosa aspettano a bombardare i palazzi governativi ucraini? Ancora quanti morti ,feriti e danni dovranno sopportare i Russi prima che il governo centrale faccia qualcosa di veramente importante e decisivo per abbattere quel maledetto drogato? Non credo che esistano motivazioni valide per le quali non vogliano farlo ! Ma cosa serve perché capiscano che il MALE ASSOLUTO va eliminato subito senza nessun indugio.
  9. Eugen 62 Звание
    Сегодня, 07:22
    А ПВО Черноморского флота используют для отражения атак беспилотников?
    1. Панкрат25 Звание
      Сегодня, 07:37
      Судя по всему нет и не собираются, зачем тогда вообще нужен черноморский флот, вообще непонятно...
    2. tjeck91 Звание
      Сегодня, 08:10
      ЧФ под шконкой уже который год.. Да и справедливости ради, нету у них чем бить, если ничего не запамятовал у них только два фрегата второй свежести с старыми буками, и те возможно поврежденные.
  10. Русфанер Звание
    Сегодня, 07:24
    Далее, выход Захаровой с ДАМом...
    И, это, может нашим перейти на выпуск исключительно обломков - они точнее и неуязвимее.
  11. Романенко Звание
    Сегодня, 07:29
    Может уже хватит любезничать с врагом и просто в ответ бить по площадям, чтобы дошло до всех - Вы нас -Мы вас, пустили дроны, получите ответку, кто не спрятался, я не виноват. После прилета дрона, место запуска уже пусто и бить туда неактуально, раз не выявили момент запуска и не накрыли расчеты,значит просто в ту степь и побольше.
  12. Панкрат25 Звание
    Сегодня, 07:35
    Может всё таки пора командующего черноморским флотом снять за несоответствие занимаемой должности? Так сложно на рейде Туапсе поставить несколько старых барж с зенитными пулемётами?!
  13. Олег Шустов Звание
    Сегодня, 07:47
    Сколько можно уже терпеть. Пора ударить по стране 404 всеми видами оружия и ракет, включая ТЯО и стереть с лица Земли.
  14. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 07:53
    «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.


    Как можно усиливать то, чего нет? Я имею в виду ПВО страны. Сейчас ее функции возложены на ВКС. Но что еще как-то работало в мирное время, не работает в военное. Надо срочно воссоздавать этот род войск. Пока время есть.
  15. Владимир60 Звание
    Сегодня, 08:03
    Сейчас снова соберётся Кремлёвский хор и запоёт старые песни о главном: " давайте жить дружно, мыженетакие" и т.п. Тошнит уже от этого словоблудия! Каждый день гибнут наши мирные жители!