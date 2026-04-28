Снова удары по Туапсе, снова пожар на объекте ТЭК

В ночь на 28 апреля противник в очередной раз подверг атаке регионы России. Наибольшее число БПЛА было направлено на объекты, расположенные на территории Краснодарского края.
Подтверждаются сведения об атаке на Туапсинский НПЗ. И это уже как минимум третья атака на объекты ТЭК в этом городе за последние несколько недель. Напомним, что совсем недавно сотрудникам экстренных служб удалось потушить пожар, которым в течение нескольких суток был объят объект топливно-энергетического комплекса в Туапсе. Теперь – новая атака БПЛА и новое возгорание.
Короткая сводка оперштаба Краснодарского края:
В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Местные жители сообщают о многочисленных дронах, которые летели на город. Отмечается, что к городу они подлетали со стороны моря на малой высоте – порядка 20-25 м.
Под ударом противника вновь оказался и Севастополь. Информацию подтверждает губернатор Михаил Развожаев:
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал.
Всё это лишнее свидетельство того, что противник продолжает использовать свою тактику дальнобойных ударов, стараясь нанести не только материальный, но и моральный ущерб. И от использования такой тактики киевский режим, который откровенно не видит для себя экзистенциальной опасности, отказываться явно не намерен.
