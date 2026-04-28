Пентагон признал, что системы ПРО США больше не эффективны

Пентагон признал, что системы ПРО США больше не эффективны

Американская система противоракетной обороны утратила свою эффективность, входящие в нее комплексы не в состоянии обеспечить «достаточный» уровень защиты. С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона Марк Берковиц.

Берковиц выступил на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената, где заявил, что на сегодняшний день США не обладают средствами защиты от гиперзвукового оружия и крылатых передовых ракет, а в плане перехвата баллистических возможности весьма ограничены. Другими словами, американские зенитные комплексы перестали быть «самыми лучшими в мире», так как у потенциальных противников появились новые средства поражения. Речь идет в первую очередь о России и Китае.



И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах.

Понятно, что данные заявления направлены на проталкивание через Конгресс дополнительного финансирования программы создания новой системы ПРО «Золотой купол», но с другой стороны, это действительно так. Те же хваленые системы ПРО Patriot уже не так эффективны, как были несколько лет назад. Об этом заявляли в Киеве, а также в монархиях Персидского залива. Наука не стоит на месте, новые ракеты научились обходить американские комплексы. Другой вопрос, что на данный момент у той же Украины другой альтернативы нет.
  Victor_B
    Victor_B
    Сегодня, 06:19
    Я по ВУС командир радиолокационного взвода.
    ПВО/ПРО в одних случаях оказывается сильнее авиации/ракет, а в других - наоборот неэффективна.
    Я военку заканчивал в 1975 году и нас знакомили с ДСП литературой о войне во Вьетнаме и Израиле.
    По Израилю с подробными картами, высотами и расходом снарядов/ракет. Ну и с результатами, естественно.
    Так вот там ПВО работало отлично.
    Но израильская точка зрения, что они все ПВО победили.
    А ПВО там было именно НАШЕ с нашими военными.
    Итогом этой книжечки было, что Израиль потерял ровно половину своей авиации и вынужден был пардону запросить.