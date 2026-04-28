Нашли друг друга: МИД Израиля вынужден учить МИД Украины азам дипломатии

Получила своё продолжение история с украино-израильским скандалом по поводу приобретения израильскими компаниями зерна из России. Киевский режим, как уже сообщало «Военное обозрение», обвинил израильских коллег в том, что те «потворствуют Москве и её агрессивной политике».

По версии Киева, Израиль закупил партию зерна, которое было собрано в качестве урожая на утраченных Украиной территориях. По этому поводу настоящую истерику глава украинского МИД Андрей Сибига устроил в одной из американских социальных сетей, обвинив Израиль в «покупке зерна с захваченных территорий».



Сибига:

Мы предоставили ряд доказательств.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар, назвав Украину «дружественным государством», выступил с критикой киевского режима. По его словам «дипотношения, особенно между дружественными странами не ведутся через соцсети».

Саар, продолжая учить Киев азам дипломатии (в этом плане они нашли друг друга):

Обвинения не являются доказательствами. А реальные доказательства так и не были предоставлены. Вы даже не запросили юридическую помощь, прежде чем всё отдать на откуп СМИ и соцсетям.

Напомним, что в центре дипломатического скандала оказалось судно «Панормитис», которое ходит под флагом Панамы. Оно на днях зашло в порт Хайфы и встало под разгрузку зерновых. Украинская сторона, как уже было указано, считает это зерно «своим», добавив, что это уже четвёртое с начала года судно с зерновыми с «оккупированных» территорий. Напомним, что Украина постоянно транслирует свою пропаганду, называя «оккупированными» территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принадлежащие России. Дошло до вызова израильского посла на «ковёр» к Сибиге с угрозами «полного набора международных правовых норм». Введут-таки санкции против Израиля?..
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 06:25
    Они ( Израиль и 404) друг друга стоят!
    Федор Соколов
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 06:48
      Так и там и там сионисты-хабадники рулят!
  Victor_B
    Victor_B
    +4
    Сегодня, 06:27
    Ну вообще-то какое Ваше свинячье дело до того у кого и что закупает Израиль?
    Положили они на вас с кисточкой!
    Ибо, Израиль - это тот хвост, который легко размахивает Трампом и Америкой в целом!
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Victor_B
      какое Ваше свинячье дело до того у кого и что закупает Израиль?

      Ну так украина думала, что сама это зерно Израилю продаст, а они обошлись "без посредников". Дружба дружбой, а табачок врозь! tongue
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:31
    Потерявши плачем......
  Землекоп
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 06:37
    Два сапога - пара. Достойные друг друга образования, которые были исскуственно созданы вопреки воли проживающих там народов и которые сейчас пропитались оба фашизмом при чем оба поддерживаемые и защищаемые сша.
    Русь
      Русь
      +2
      Сегодня, 06:45
      Парочка- два подарочка........
    AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:46
      Цитата: Землекоп
      Два сапога - пара. Достойные друг друга образования, которые были исскуственно созданы вопреки воли проживающих там народов и которые сейчас пропитались оба фашизмом при чем оба поддерживаемые и защищаемые сша.

      Все видели клип снятый на крыше синагоги в Днепропетровске?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:38
    В англицкой прессе добавлено, после зубодробителлного заявления одна фраза ( вам решать ,два сапога пара)Гидеон Саар " этот вопрос будет рассмотрен....Израиль - государство ,соблюдающее принцип верховенства права ".Не всё так однозначно.На выгрузке в Ашдоде на зерновой терминале стоит балкер Ула под Российским флагом .Ждёмс украинских истерик? bully
  Ропот 55
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:40
    Интересно другое,пойдет ли этот "замес" дальше или всё так на уровне говорильни и останется? Израиль при желании может доставить Украине проблем и осложнить жизнь а вот захочет ли.
  Massimo.1
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 06:53
    Parole tra giudei infami e terroristi.
  KukuRuzvelt
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 07:28
    дружба дружбой, а деньги врозь) капитализм и сионизм. Хорошо что так, было б по другому, нам было бы гораздо тяжелее