Нашли друг друга: МИД Израиля вынужден учить МИД Украины азам дипломатии
Получила своё продолжение история с украино-израильским скандалом по поводу приобретения израильскими компаниями зерна из России. Киевский режим, как уже сообщало «Военное обозрение», обвинил израильских коллег в том, что те «потворствуют Москве и её агрессивной политике».
По версии Киева, Израиль закупил партию зерна, которое было собрано в качестве урожая на утраченных Украиной территориях. По этому поводу настоящую истерику глава украинского МИД Андрей Сибига устроил в одной из американских социальных сетей, обвинив Израиль в «покупке зерна с захваченных территорий».
Сибига:
Мы предоставили ряд доказательств.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар, назвав Украину «дружественным государством», выступил с критикой киевского режима. По его словам «дипотношения, особенно между дружественными странами не ведутся через соцсети».
Саар, продолжая учить Киев азам дипломатии (в этом плане они нашли друг друга):
Обвинения не являются доказательствами. А реальные доказательства так и не были предоставлены. Вы даже не запросили юридическую помощь, прежде чем всё отдать на откуп СМИ и соцсетям.
Напомним, что в центре дипломатического скандала оказалось судно «Панормитис», которое ходит под флагом Панамы. Оно на днях зашло в порт Хайфы и встало под разгрузку зерновых. Украинская сторона, как уже было указано, считает это зерно «своим», добавив, что это уже четвёртое с начала года судно с зерновыми с «оккупированных» территорий. Напомним, что Украина постоянно транслирует свою пропаганду, называя «оккупированными» территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принадлежащие России. Дошло до вызова израильского посла на «ковёр» к Сибиге с угрозами «полного набора международных правовых норм». Введут-таки санкции против Израиля?..
