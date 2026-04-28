Карта спора: о чём говорят российские военные эксперты — и где здесь Балуевский

В апреле 2026 года бывший начальник Генерального штаба Юрий Балуевский выступил в Общественной палате и спросил: «Когда мы начнём воевать по-настоящему?» Он же намекнул, что одним из инструментов давления может стать тактическое ядерное оружие. Реплика разошлась по новостным лентам и соцсетям так широко, что у многих сложилось впечатление: вот с этого вопроса и начинается серьёзный разговор о том, как Россия будет вести войну дальше.



Это впечатление обманчиво. Разговор шёл уже целый год: в военных журналах, на коллегии Минобороны в декабре 2025-го, в выступлениях международников, в академических изданиях. Балуевский не открыл этот разговор, а вошёл в него и сказал то, что до него уже сказали другие, только сделал это с трибуны и в коротких, броских словах.

Эта статья — попытка показать карту разговора, в который Балуевский вошёл. На карте четыре группы экспертов, у каждой свой язык и свой ответ на вопрос «чего нам сегодня не хватает, чтобы воевать так, как нужно». А в конце станет понятно, в какую из четырёх ниш попадает реплика Балуевского и почему она прозвучала именно так.

С чего всё началось: декабрьская коллегия Минобороны


17 декабря 2025 года прошла расширенная коллегия Министерства обороны. Министр Андрей Белоусов заявил: НАТО готовится к военному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов. В подтверждение он привёл несколько вещей: рост военного бюджета альянса, концепцию «военного шенгена» (это когда войска НАТО смогут быстро перебрасываться через границы внутри Европы без бюрократических задержек), обновление ядерных боеприпасов, подготовку к развёртыванию ракет средней дальности.

Параллельно Белоусов отчитался: за 2025 год освобождено больше 300 населённых пунктов и шесть тысяч квадратных километров; в армию пришли 410 тысяч контрактников; с августа 2025-го у России двукратное превосходство над украинскими силами по тактическим беспилотникам. Сформирован новый род войск, войска беспилотных систем, в основе которых отряды «Рубикон».

И главное: к 2027 году должна быть утверждена новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на десять лет вперёд, до 2036 года. Приоритеты в ней: ядерные силы, космос, ПВО, средства управления, радиоэлектронная борьба, беспилотники и оружие на новых физических принципах.

В. В. Путин в заключительном слове сказал, что Россия готова к переговорам с американской администрацией, но к диалогу с Европой относится скептически.

Это и есть рамка, заданная сверху: война надолго; нужно нарастить технологическое превосходство; ядерные силы остаются ключом к сдерживанию; переговоры возможны, но не вместо военных целей. Внутри этой рамки и существуют четыре экспертные группы.

Группа первая: технари


Самая большая и самая «инженерная» группа — авторы журнала «Военная мысль». Их горизонт не «когда воевать по-настоящему», а «как сделать так, чтобы воевать эффективно». Они разбирают конкретные эпизоды боёв и пишут про системы управления, связь, ПВО, беспилотники, радиоэлектронную борьбу.

Главный автор номера за январь 2026 года — генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он напоминает: вооружённая борьба остаётся в центре противостояния государств. Это реплика тем, кто слишком увлёкся модной идеей «гибридной войны», в которой собственно военные действия растворяются в потоке экономических санкций, информационных кампаний и киберопераций.

Параллельно в журнале несколько статей о «стратегическом сдерживании». Важный сдвиг: сдерживание перестаёт быть только ядерной темой. Авторы пишут о том, как удерживать противника от эскалации обычными силами, например мощными сухопутными войсками. Это не разговор о применении ядерного оружия. Это разговор о том, как обойтись без него.

Большая часть номера посвящена технологиям и управлению: как должна работать система командования в современных условиях; как применяется ПВО Сухопутных войск; как защищать подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ); какова тактика авиационных ракет большой дальности. Это разбор реального опыта войны, превращаемый в инженерные и тактические выводы.

Особняком в группе стоит А. А. Бартош, который много лет пишет о «гибридной войне» как о главной форме современного противоборства. Его позиция спорит с позицией Зарудницкого: если Зарудницкий настаивает, что центр всё же кинетика, бои, фронт, то Бартош выводит на первый план информационную, экономическую и культурную составляющие.

Общее у этой группы — отсутствие тревожного, апокалиптического тона. Для них «по-настоящему» уже идёт. Задача — осмыслить происходящее и встроить выводы в железо, ПО и уставы.

Группа вторая: международники


Это другой круг: журнал «Россия в глобальной политике», Российский совет по международным делам (РСМД), Валдайский клуб, Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО). Их интересует не тактика, а смысл войны как геополитического события и место России в мире, который только формируется.

Самая шумная фигура — Сергей Караганов. Его позиция: ядерное оружие должно перестать быть «последним аргументом» и стать активным инструментом давления на Запад. Караганов даже предлагал внести в военную доктрину положение об обязательном применении ядерного оружия в случае нападения превосходящего противника. Параллельно он работает с идеей трансъевразийских коридоров, экономических и инфраструктурных артерий, на которых Россия выстраивает новый континентальный порядок, оставляя Европу в стороне.

Прямо противоположный полюс группы — Фёдор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». В статье «Игра вдолгую» (февраль 2026 г.) он формулирует: успешный исход конфликта укрепит Россию, но не как «победителя, переделавшего мир», а как «значимого и самостоятельного игрока в большой запутанной игре, где никакого общего порядка больше не будет». Это сдержанный, прагматичный взгляд: не переустройство мира, а устойчивая позиция в мире без устойчивости.

Тимофей Бордачёв из Валдайского клуба добавляет цивилизационное измерение. Он пишет, что русское понимание свободы и украинское — это не разные оттенки одного, а несовместимые вещи: одно про самостоятельность государства от внешнего давления, другое про отсутствие внутренних правил и ограничений. Поэтому, считает Бордачёв, конфликт не закроется простым территориальным компромиссом.

Андрей Кортунов из РСМД — скептик. В декабре 2025-го он сказал прямо: говорить о мире в начале 2026 года преждевременно. Москва хочет больше, чем готовы уступить Украина и Европа; разрыв слишком велик.

Особую, техническую, но политически важную позицию занимает Алексей Арбатов из ИМЭМО. Он специалист по контролю над вооружениями и предупреждает: в феврале 2026 года заканчивается действие Договора СНВ-III, режим нераспространения ядерного оружия рушится, и мир движется к ситуации, в которой новые ядерные державы появятся почти неизбежно, а вместе с ними возрастёт риск случайного применения. Арбатов — прямой оппонент Караганова: то, что один считает рычагом давления, другой называет детонатором.

Группа третья: мобилизационщики


Самая идеологически нагруженная группа. Её участников объединяет одна мысль: нынешний формат специальной военной операции (СВО) недостаточен, но недостаточен не технически и не оперативно, а по силе воли. Страна, по их мнению, воюет не в полную силу; общество не мобилизовано; элита колеблется.

Идейное ядро группы — концепция «ментальной войны», которую разрабатывают А. М. Ильницкий и С. С. Симаков. Их статья в «Военной мысли» в декабре 2025-го уже сама по себе показательна: ментальная война — это уже не маргинальная тема, а предмет обсуждения в главном военном журнале. Логика такая: военные действия лишь видимая часть войны, которая на самом деле идёт за сознание людей; победить в ней нельзя без ценностной и идеологической консолидации.

К этой линии примыкает важный документ — Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года, утверждённая указом Президента в ноябре 2025-го. Это документ не о ракетах и танках, а о консолидации идентичности на основе «традиционных ценностей» и о противодействии экстремизму. Для мобилизационной группы это и есть недостающее звено: техническая модернизация армии без ценностной мобилизации общества бессмысленна.

Радикальное крыло группы — снова Караганов, но уже в другом регистре. Выше, в группе международников, он выступал как геополитик с ядерной доктриной. Здесь же он говорит не о ракетах, а о Европе как «исчадии бед России», и в этом регистре смыкается с мобилизационщиками. Логика общая: без перелома воли, собственной и противника, никакие технические улучшения войны не решат. Тот же автор, два разных языка, и потому он попадает сразу в две группы.

Существенно: для этой группы «мобилизация» не только военная. Это перестройка экономики, образования, культуры, идеологии. И именно поэтому она расходится с группой технарей: те видят проблему в системах управления, а эти в национальной воле, которую системами управления не создать.

Группа четвёртая: историки


Это, наверное, самая консервативная группа — авторы «Вестника Академии военных наук». Январский номер 2026 года построен вокруг конференции к 130-летию Маршала Советского Союза А. М. Василевского, стратега Великой Отечественной. В осеннем номере 2025-го центральные материалы посвящены системе ПРО США «Золотой купол» (статья В. П. Козина) и состоянию военной науки и принципам военного искусства (две статьи В. А. Махонина).

Логика группы такая: современная война не «новая», а очередной этап развития того, что в советской науке называли «военным искусством». Те же классические принципы, массирование сил, манёвр, сосредоточение огня, активность, наступательный дух, действуют и сейчас, просто на новой материальной базе. Никакой методологической революции не требуется; нужно дисциплинированно применять то, что и так известно.

Внутри этой логики у группы есть два рабочих хода. Первый — историко-биографический: разбор операций Василевского, Жукова, Рокоссовского и последующих военачальников как живой источник принципов, годных и сегодня. Второй — концептуально-сравнительный: разбор зарубежных систем (как у Козина с «Золотым куполом») через привычный аппарат советской военной науки, без перехода на чужой понятийный язык. И там и там предполагается, что отечественная традиция самодостаточна и её ресурсов хватает на современные задачи.

Махонин — единственный в этой группе, кто пробивается к критической ноте. Он признаёт, что у отечественной военной науки есть «изъяны» и что традиционный аппарат не справляется с осмыслением СВО: появилось слишком много явлений (массовое применение беспилотников, война в эфире, прозрачность поля боя), для которых старых категорий мало. Но критика остаётся внутренней, академической, без выхода в политику: Махонин предлагает обновить инструментарий, а не пересобрать рамку.

Функция этой группы — стабилизирующая. Она удерживает рамку, в которой текущая война есть продолжение, а не разрыв с прошлым. Это противовес и технарям (которым нужна новая теория управления), и мобилизационщикам (которым нужна новая воля), и международникам (которым нужна новая геополитическая картина).

Важно: все четыре позиции были сформулированы до апрельского выступления Балуевского. Никто из перечисленных авторов не отвечал ему: он сам пришёл в уже сложившийся разговор.

В чём четыре группы согласны и в чём не согласны


Если наложить все четыре позиции на одну сетку, видны три точки согласия и одна точка спора.

Соглашаются они в том, что нынешнее десятилетие не подготовка к будущей войне, а её начало; что приоритет за беспилотными и информационными системами; и что ядерное оружие перестаёт быть «последним аргументом» и становится активным элементом стратегии. Несогласен с последним только Арбатов, но он смотрит на это со специфической позиции теории контроля над вооружениями.

А вот спор о том, чего именно не хватает в нынешнем формате СВО. Технари считают, что не хватает современных систем управления и техники, и закладывают это в новую программу вооружения. Международники считают, что не хватает геополитической рамки, и проектируют её через идеи коридоров, цивилизационного конфликта, многополярного порядка. Мобилизационщики считают, что не хватает воли, и требуют национальной консолидации. Историки не считают, что чего-то фундаментально не хватает: нужно лишь дисциплинированно применять давно известные принципы военного искусства.

И вот здесь — реплика Балуевского


Когда Балуевский в апреле 2026 года спрашивает, «когда мы начнём воевать по-настоящему», и упоминает тактическое ядерное оружие, он не открывает дискуссию и никому не отвечает. Он входит в одну из четырёх ниш, мобилизационно-волевую, и говорит на её языке.

Содержательно его реплика ближе всего к Караганову (ядерное оружие как инструмент давления) и к Ильницкому с Симаковым (война как испытание воли). Хронологически Балуевский после них. Он не предлагает нового тезиса; он повторяет уже звучавший, но иначе и в другом месте.

Что отличает его от Караганова и авторов «Военной мысли», так это формат. Караганов пишет в специализированных журналах; Ильницкий и Симаков тоже; Стратегия национальной политики — официальный документ. А Балуевский говорит с трибуны Общественной палаты, в публично-политическом формате, рассчитанном на медиа. Его реплика не аналитический тезис, а политический жест. Её сила не в новизне содержания, а в том, что разговор, год шедший в узком кругу профессионалов, впервые перевели на общий, понятный, броский язык. И запомнилась формула: «когда воевать по-настоящему».

Балуевский может говорить именно так, потому что был начальником Генерального штаба. Он мог бы выступать на языке технарей или международников, но сознательно выбирает публично-политический регистр. И это выбор не от незнания, а по адресу: в Общественной палате никто не будет слушать про «структурно-функциональную адаптацию системы управления». А вопрос «когда» слушают.

Цена такого регистра в плохой стыковке с другими языками. Для технарей «по-настоящему» уже идёт: двукратное превосходство по беспилотникам, новый род войск, программа вооружений до 2036 года. Для международников «по-настоящему» — это длинная игра за устойчивые позиции в неустойчивом мире, а не один сокрушительный удар. Для историков «по-настоящему» — это применение классических принципов военного искусства. И только в мобилизационном регистре вопрос Балуевского звучит осмысленно: там «по-настоящему» — категория решимости, а не техники, геополитики или преемственности.

Поэтому выступление в Общественной палате не «голос ястребов», не «сигнал из Кремля» и не «новый поворот». Это публичный жест, который проговаривает одну из четырёх давно существующих позиций на языке, доступном за пределами экспертного цеха. Его резонанс не от аналитической силы, а от того, что внутрицеховой разговор впервые вышел в общенациональный.

И что теперь делать с этой картой


Карта четырёх групп не диагноз и не приговор. Это инструмент чтения. Когда в ближайшие месяцы выйдет очередная статья, прозвучит очередное выступление, появится очередное интервью, карту можно приложить и увидеть: вот это ход технаря; это международника; это мобилизационщика; это историка-консерватора. Каждый говорит на своём языке, и языки эти плохо переводятся друг в друга.

Разговор не закончен. Программа вооружений до 2036 года ещё не утверждена. Стратегия национальной политики принята, но её ещё предстоит проверить на практике. Переговоры с американской администрацией идут, но чем закончатся, неизвестно. Договор СНВ-III заканчивает действие в феврале 2026-го, и мир входит в зону, о которой давно предупреждает Арбатов и которую игнорирует Караганов.

Реплика Балуевского — один из ходов в этом разговоре. Не первый и не последний. Но если читать её через карту четырёх групп, становится видно: она сказала меньше, чем кажется, и больше, чем хотелось бы. Меньше потому, что не открыла никакой новой темы. Больше потому, что вынесла на публичную трибуну тот регистр разговора, который раньше был внутренним делом цеха. Из-за этого её и услышали все.
  1. Эдуард Ващенко Звание
    +3
    Сегодня, 06:48
    Хороший "разбор полетов".
    Но...
    того, что в советской науке называли «военным искусством».

    Так эту штуку называли задолго до "советской науки", ну Фридрих II, например.
    1. ZovSailor Звание
      +1
      Сегодня, 07:01
      Всё, что необходимо понять и осуществить, исходя из четырёх или ещё десятков групп различных течений и влияний, давно пришла пора активных решительных действий под одним военно - политическим аналитическим центром.
      Все силы и возможности для этого имеются.
      По некоторым подсчётам фраза "Времени на раскачку нет" произнесена более 14 раз с момента Мюнхенской речи ВВП и до настоящего времени.
    2. paul3390 Звание
      +1
      Сегодня, 07:53
      Плохой разбор полётов. Потому что вроде как уже предельно ясно - наши проблемы в СВО лежат отнюдь не в военной плоскости или экономической. А в политической. Отсюда и надо плясать. Опыт того же Ирана это предельно чётко показал. Только вот хрен кто это официально признает..
  2. Гардамир Звание
    0
    Сегодня, 06:51
    Согласе, что нужно больше новых вооружений. Ну и нужно имеющиеся разумно применять.
    1. Апис1962 Звание
      0
      Сегодня, 08:13
      С моей, "диванной кочки зрения", такие дискусы в пользу бедных: они сравнимы с обсуждениями статей на В.О.
      Бла бла бла и всё остаётся по старому, мы опасаемся воевать в полную силу, продолжается рисование очередных красных линий, МИД выдаёт очередной опус и т.д. и т.п.
      Исходя из предложенных классификаций, я сторонник мобилизационщиков, так как мы ввязались в экономическое противостояние с Западом и пытаемся играть вдолгую, заранее понимая, что экономические потенциалы не в нашу пользу даже с учётом условного Китая. Условного по тому, что позиция Китая никогда не будет совпадать с нашей. У китайцев восточный менталитет и заявить о чём-то однозначно это не про них.
      А мы пытаемся воевать в белых перчатках, что раздражает большинство людей, как и само название: мы воюем, а не проводим спецоперацию: 410 тысяч участников!Нужно сказать об этом раз и навсегда. Да, те кто "прикоснулся" к боевым действиям, понимают что такое война - это грязь, кровь, смерть. Но розовые очки вечно носить нельзя, а без них это смотрится ещё хуже.
      Сегодня мы бездействуем, вернее только говорим, а БПЛА летят уже на половину территории РФ.
      Начинать нужно с создания государственного комитета обороны с "изъятием" руководитей интересы которых находятся за пределами страны и мобилизации экономики, в том числе временной национализации предприятий оборонного значения.
      Извините за многобукв.
  3. Эдуард Ващенко Звание
    +2
    Сегодня, 06:54
    Дискурс лежит в не поля деятельности тактического поведения на поле боя, внедрения новых образцов техники и даже стратегий...
    все это - во время индустриального и цифрового общества - лишь отражение ЭКОНОМИКИ.
    Поэтому и "ключ" от Победы - находится не там, где его ищут перечисленные четыре группы.
    PS
    классическая логическая ошибка, ищут не там, где потеряли, а там где фонарь освещает.
  4. Владимирский Звание
    +4
    Сегодня, 06:55
    Много не нужной воды, но я согласен с Балуевским: думаю, что тактическую ядерку давно уже нужно было применять - по тем же учебным центрам и военным аэродромам, где гражданского населения - минимум.
  5. фемистокл_ Звание
    -6
    Сегодня, 06:56
    Вот эти все разговоры о применении ТЯО... Или это просто глупцы или враги... Такие заявления просто демонизируют Россию в глазах всего мира... Геостратег по указивкам хозяев загнал страну куда они и хотели.
    1. mongol9999 Звание
      0
      Сегодня, 07:31
      Северную Корею давно демонизируют. Там не сладко, но там население под нож не уходит. Вы хотите дружбы с миром для остатков выживших? Её не будет. Вспомните мысль про войну и позор.
    2. tatra Звание
      0
      Сегодня, 08:06
      Да враги СССР все 35 лет доказывают ,что плевать им на созданное ими Государство и его народ ,для них они всего лишь средство вытворять что им вздумается ,и не нести за это никакой ответственности .
      Но до них никак не дойдет ,что то ,что они так жаждут шарахнуть ЯО -это их признание своей слабости ,того ,что они признают ,что без него они не способны победить .
  6. Егоза Звание
    +2
    Сегодня, 07:04
    В апреле 2026 года бывший начальник Генерального штаба Юрий Балуевский выступил в Общественной палате и спросил: «Когда мы начнём воевать по-настоящему?»

    И почему он стал "бывшим"? wassat
  7. Deadушка Звание
    +3
    Сегодня, 07:18
    Разговоры останутся разговорами, как и план № 1....100500, группа 1,2... 100500 - пока "управленцы" не будут в этом заинтересованы "шкурно". И пока у чиновников от низшего до высшего звена есть связь с "западом" в виде счетов(бизнеса), недвижки и родни.
  8. turembo Звание
    +3
    Сегодня, 07:19
    Формально форум болтологии без какой лицо цели. Как то удавалось общаться с ветеранами Чеченской компании и даже ВОВ, у людей было одно желание чтобы не дай бог всего этого не повторилось. Те кто действительно воевал и видел последствия крайне неохотно рассказывают о бравых подвигах, видно как им все это тяжело, и чувствуется желание держаться от оружие как можно дальше. Горячие головы которые наоборот видел войну только на парадах, и кино, рисуют доктрины, схемы и дуют щеки и весь мир в труху. Проводить мобилизацию людей на 5й год сия действия это уже выглядит отчаянным шагом. Все кто хотел уже пошли, для многих людей 5 лет сия действия вызывают огромное количество вопросов, начиная от целей, и планирования, до откровенной мотивации и не понимания происходящих процессов.
  9. paul3390 Звание
    +2
    Сегодня, 07:26
    чего именно не хватает в нынешнем формате СВО
    Чёткого и ясного понимания целей войны и невмешательство в её ход политиканов и олигархов. Со всеми этими глупыми ограничениями на выбор объектов поражения, тухлыми договорняками, дурацкими красными линиями, гнилым типа джентльменством, подчинение боевых действий бизнес-интересам и прочим окаянством.
  10. Вадим С Звание
    +2
    Сегодня, 07:34
    Мне кажется эти группы мыслителей или решал, кому как, должны были все это обдумать ДО начала, а не на 5й год. Сейчас по сути тупик, что делать дальше никто решить не может и не хочет, а денег в стране все меньше
  11. Антоний Звание
    0
    Сегодня, 07:43
    двукратное превосходство по беспилотникам в принципе уже после этого, статью можно не читать. По ядерке уже ясно, что целей нет, если появляется цель, то и имеющимся оружием ее пытаются вынести. Ядеркой если только города стирать. Ну и не забудем про розу ветров. Уже одного этого достаточно, что бы эту тему не поднимать.
  12. Борис Сергеев Звание
    +2
    Сегодня, 07:48
    Статья, вольными или невольными проговорками, показывает всю шизофреничность ситуации, в которой находится воюющая страна. К чему все эти разборки мнений представителей различных групп, не оказывающих никакого влияния на принятие военно-политических решений? К чему нам знать их позиции и рекомендации по ведению СВО, если военно-политическое руководство не ставит цели добиться военной победы? Как отмечает сам автор, президент открыт "к переговорам с американской администрацией", спонсирующей ВСУ. О чём могут быть эти переговоры, когда не освобождены даже территории, вошедшие в Россию в 2022 году? Только о том, чтобы закрыть военные действия с минимальной потерей лица кремлевскими деятелями. В начале мая Уиткофф привезет в Москву предложения по заморозке по линии соприкосновения, т.е. без полного российского контроля в Донбассе- и его готовы в Кремле принять! Что в этом плане нам добавляет знание позиций "технарей" или "мобилизационщиков", если они ограничены дискуссией в специализированных журналах?

    Шокирует и рапорт министра обороны о подготовке к 2027 году Гос программы вооружений до 2036 г на фоне его же заявлений, что "НАТО готовится к военному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов." У министра есть уверенность, что при таком подходе Россия к 2036 ещё будет существовать?
    1. paul3390 Звание
      0
      Сегодня, 08:13
      Наш гарант со своими нукерами всё ещё лелеет мрию заставить Запад таки выделить им хотя бы пару табуреток за столом где решаются судьбы мира. И - всё типа пойдёт по прежнему.. Не желая понимать что как раньше - не будет никогда. Большой передел мира уже начался, и в его рамках - нас пришли просто убивать.. Без каких-либо политесов, правил и стеснений. Это всё уже в далёком прошлом. И вопрос - стоит о нашем выживании, а не о бизнес-интересах элитки..
  13. Николай Малюгин Звание
    0
    Сегодня, 08:04
    Без пристального взгляда на структуру нашего общества тут не обойтись.Слишком здесь много знаков препинания.Аристократия,не та аристократия,которая отдавала свои поместья под госпитали в войну 1914 года.Трудовой люд готов к мобилизации.Но есть еще долларовые миллиардеры,участие которых в жизни страны совсем незаметно.Пока мы это все не взвесим,говорить о чем то важном просто преждевременно.
  14. Kuziming Звание
    0
    Сегодня, 08:11
    Воевать по настоящему.
    1. Применяем яо, получаем ядерный Бахмут.
    2. Занимаем зараженную зону, развертываем там передовые части.
    3. Противник свободно бьёт по нам беспилотниками с безопасного расстояния. И дальние беспилотники запускает по тылам.
    4. Мы снова бьем яо по Карпатам.
    Там зона апокалипсиса.
    5. Противник продолжает бить беспилотниками по нашим передовым позициям и дальним тылам, но уже с территории Польши и Прибалтики.
    6. Боевой дух наших войск растёт, начинается массовый патриотический подъём, миллионы добровольцев идут в зараженную зону покрывать себя неувядаемой славой.
    7. ЯО вдруг заканчивается.
    8. По нашим тылам наносят удары грязными бомбами и яо.
    9. Начинаются переговоры в Анкоридже.
    10. Америка признает своё поражение, и снимает санкции с нашей нефтяной и газовой отрасли.
    11. Мы качаем нефть, газ и аммиак через зараженную зону, новые долларовые миллионеры с семьями возвращаются в Лондон, выигрывают процессы по возвращению их незаконно арестованной недвижимости в странах ЕС.