Карта спора: о чём говорят российские военные эксперты — и где здесь Балуевский
В апреле 2026 года бывший начальник Генерального штаба Юрий Балуевский выступил в Общественной палате и спросил: «Когда мы начнём воевать по-настоящему?» Он же намекнул, что одним из инструментов давления может стать тактическое ядерное оружие. Реплика разошлась по новостным лентам и соцсетям так широко, что у многих сложилось впечатление: вот с этого вопроса и начинается серьёзный разговор о том, как Россия будет вести войну дальше.
Это впечатление обманчиво. Разговор шёл уже целый год: в военных журналах, на коллегии Минобороны в декабре 2025-го, в выступлениях международников, в академических изданиях. Балуевский не открыл этот разговор, а вошёл в него и сказал то, что до него уже сказали другие, только сделал это с трибуны и в коротких, броских словах.
Эта статья — попытка показать карту разговора, в который Балуевский вошёл. На карте четыре группы экспертов, у каждой свой язык и свой ответ на вопрос «чего нам сегодня не хватает, чтобы воевать так, как нужно». А в конце станет понятно, в какую из четырёх ниш попадает реплика Балуевского и почему она прозвучала именно так.
С чего всё началось: декабрьская коллегия Минобороны
17 декабря 2025 года прошла расширенная коллегия Министерства обороны. Министр Андрей Белоусов заявил: НАТО готовится к военному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов. В подтверждение он привёл несколько вещей: рост военного бюджета альянса, концепцию «военного шенгена» (это когда войска НАТО смогут быстро перебрасываться через границы внутри Европы без бюрократических задержек), обновление ядерных боеприпасов, подготовку к развёртыванию ракет средней дальности.
Параллельно Белоусов отчитался: за 2025 год освобождено больше 300 населённых пунктов и шесть тысяч квадратных километров; в армию пришли 410 тысяч контрактников; с августа 2025-го у России двукратное превосходство над украинскими силами по тактическим беспилотникам. Сформирован новый род войск, войска беспилотных систем, в основе которых отряды «Рубикон».
И главное: к 2027 году должна быть утверждена новая Государственная программа вооружения (ГПВ) на десять лет вперёд, до 2036 года. Приоритеты в ней: ядерные силы, космос, ПВО, средства управления, радиоэлектронная борьба, беспилотники и оружие на новых физических принципах.
В. В. Путин в заключительном слове сказал, что Россия готова к переговорам с американской администрацией, но к диалогу с Европой относится скептически.
Это и есть рамка, заданная сверху: война надолго; нужно нарастить технологическое превосходство; ядерные силы остаются ключом к сдерживанию; переговоры возможны, но не вместо военных целей. Внутри этой рамки и существуют четыре экспертные группы.
Группа первая: технари
Самая большая и самая «инженерная» группа — авторы журнала «Военная мысль». Их горизонт не «когда воевать по-настоящему», а «как сделать так, чтобы воевать эффективно». Они разбирают конкретные эпизоды боёв и пишут про системы управления, связь, ПВО, беспилотники, радиоэлектронную борьбу.
Главный автор номера за январь 2026 года — генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он напоминает: вооружённая борьба остаётся в центре противостояния государств. Это реплика тем, кто слишком увлёкся модной идеей «гибридной войны», в которой собственно военные действия растворяются в потоке экономических санкций, информационных кампаний и киберопераций.
Параллельно в журнале несколько статей о «стратегическом сдерживании». Важный сдвиг: сдерживание перестаёт быть только ядерной темой. Авторы пишут о том, как удерживать противника от эскалации обычными силами, например мощными сухопутными войсками. Это не разговор о применении ядерного оружия. Это разговор о том, как обойтись без него.
Большая часть номера посвящена технологиям и управлению: как должна работать система командования в современных условиях; как применяется ПВО Сухопутных войск; как защищать подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ); какова тактика авиационных ракет большой дальности. Это разбор реального опыта войны, превращаемый в инженерные и тактические выводы.
Особняком в группе стоит А. А. Бартош, который много лет пишет о «гибридной войне» как о главной форме современного противоборства. Его позиция спорит с позицией Зарудницкого: если Зарудницкий настаивает, что центр всё же кинетика, бои, фронт, то Бартош выводит на первый план информационную, экономическую и культурную составляющие.
Общее у этой группы — отсутствие тревожного, апокалиптического тона. Для них «по-настоящему» уже идёт. Задача — осмыслить происходящее и встроить выводы в железо, ПО и уставы.
Группа вторая: международники
Это другой круг: журнал «Россия в глобальной политике», Российский совет по международным делам (РСМД), Валдайский клуб, Институт мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО). Их интересует не тактика, а смысл войны как геополитического события и место России в мире, который только формируется.
Самая шумная фигура — Сергей Караганов. Его позиция: ядерное оружие должно перестать быть «последним аргументом» и стать активным инструментом давления на Запад. Караганов даже предлагал внести в военную доктрину положение об обязательном применении ядерного оружия в случае нападения превосходящего противника. Параллельно он работает с идеей трансъевразийских коридоров, экономических и инфраструктурных артерий, на которых Россия выстраивает новый континентальный порядок, оставляя Европу в стороне.
Прямо противоположный полюс группы — Фёдор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». В статье «Игра вдолгую» (февраль 2026 г.) он формулирует: успешный исход конфликта укрепит Россию, но не как «победителя, переделавшего мир», а как «значимого и самостоятельного игрока в большой запутанной игре, где никакого общего порядка больше не будет». Это сдержанный, прагматичный взгляд: не переустройство мира, а устойчивая позиция в мире без устойчивости.
Тимофей Бордачёв из Валдайского клуба добавляет цивилизационное измерение. Он пишет, что русское понимание свободы и украинское — это не разные оттенки одного, а несовместимые вещи: одно про самостоятельность государства от внешнего давления, другое про отсутствие внутренних правил и ограничений. Поэтому, считает Бордачёв, конфликт не закроется простым территориальным компромиссом.
Андрей Кортунов из РСМД — скептик. В декабре 2025-го он сказал прямо: говорить о мире в начале 2026 года преждевременно. Москва хочет больше, чем готовы уступить Украина и Европа; разрыв слишком велик.
Особую, техническую, но политически важную позицию занимает Алексей Арбатов из ИМЭМО. Он специалист по контролю над вооружениями и предупреждает: в феврале 2026 года заканчивается действие Договора СНВ-III, режим нераспространения ядерного оружия рушится, и мир движется к ситуации, в которой новые ядерные державы появятся почти неизбежно, а вместе с ними возрастёт риск случайного применения. Арбатов — прямой оппонент Караганова: то, что один считает рычагом давления, другой называет детонатором.
Группа третья: мобилизационщики
Самая идеологически нагруженная группа. Её участников объединяет одна мысль: нынешний формат специальной военной операции (СВО) недостаточен, но недостаточен не технически и не оперативно, а по силе воли. Страна, по их мнению, воюет не в полную силу; общество не мобилизовано; элита колеблется.
Идейное ядро группы — концепция «ментальной войны», которую разрабатывают А. М. Ильницкий и С. С. Симаков. Их статья в «Военной мысли» в декабре 2025-го уже сама по себе показательна: ментальная война — это уже не маргинальная тема, а предмет обсуждения в главном военном журнале. Логика такая: военные действия лишь видимая часть войны, которая на самом деле идёт за сознание людей; победить в ней нельзя без ценностной и идеологической консолидации.
К этой линии примыкает важный документ — Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года, утверждённая указом Президента в ноябре 2025-го. Это документ не о ракетах и танках, а о консолидации идентичности на основе «традиционных ценностей» и о противодействии экстремизму. Для мобилизационной группы это и есть недостающее звено: техническая модернизация армии без ценностной мобилизации общества бессмысленна.
Радикальное крыло группы — снова Караганов, но уже в другом регистре. Выше, в группе международников, он выступал как геополитик с ядерной доктриной. Здесь же он говорит не о ракетах, а о Европе как «исчадии бед России», и в этом регистре смыкается с мобилизационщиками. Логика общая: без перелома воли, собственной и противника, никакие технические улучшения войны не решат. Тот же автор, два разных языка, и потому он попадает сразу в две группы.
Существенно: для этой группы «мобилизация» не только военная. Это перестройка экономики, образования, культуры, идеологии. И именно поэтому она расходится с группой технарей: те видят проблему в системах управления, а эти в национальной воле, которую системами управления не создать.
Группа четвёртая: историки
Это, наверное, самая консервативная группа — авторы «Вестника Академии военных наук». Январский номер 2026 года построен вокруг конференции к 130-летию Маршала Советского Союза А. М. Василевского, стратега Великой Отечественной. В осеннем номере 2025-го центральные материалы посвящены системе ПРО США «Золотой купол» (статья В. П. Козина) и состоянию военной науки и принципам военного искусства (две статьи В. А. Махонина).
Логика группы такая: современная война не «новая», а очередной этап развития того, что в советской науке называли «военным искусством». Те же классические принципы, массирование сил, манёвр, сосредоточение огня, активность, наступательный дух, действуют и сейчас, просто на новой материальной базе. Никакой методологической революции не требуется; нужно дисциплинированно применять то, что и так известно.
Внутри этой логики у группы есть два рабочих хода. Первый — историко-биографический: разбор операций Василевского, Жукова, Рокоссовского и последующих военачальников как живой источник принципов, годных и сегодня. Второй — концептуально-сравнительный: разбор зарубежных систем (как у Козина с «Золотым куполом») через привычный аппарат советской военной науки, без перехода на чужой понятийный язык. И там и там предполагается, что отечественная традиция самодостаточна и её ресурсов хватает на современные задачи.
Махонин — единственный в этой группе, кто пробивается к критической ноте. Он признаёт, что у отечественной военной науки есть «изъяны» и что традиционный аппарат не справляется с осмыслением СВО: появилось слишком много явлений (массовое применение беспилотников, война в эфире, прозрачность поля боя), для которых старых категорий мало. Но критика остаётся внутренней, академической, без выхода в политику: Махонин предлагает обновить инструментарий, а не пересобрать рамку.
Функция этой группы — стабилизирующая. Она удерживает рамку, в которой текущая война есть продолжение, а не разрыв с прошлым. Это противовес и технарям (которым нужна новая теория управления), и мобилизационщикам (которым нужна новая воля), и международникам (которым нужна новая геополитическая картина).
Важно: все четыре позиции были сформулированы до апрельского выступления Балуевского. Никто из перечисленных авторов не отвечал ему: он сам пришёл в уже сложившийся разговор.
В чём четыре группы согласны и в чём не согласны
Если наложить все четыре позиции на одну сетку, видны три точки согласия и одна точка спора.
Соглашаются они в том, что нынешнее десятилетие не подготовка к будущей войне, а её начало; что приоритет за беспилотными и информационными системами; и что ядерное оружие перестаёт быть «последним аргументом» и становится активным элементом стратегии. Несогласен с последним только Арбатов, но он смотрит на это со специфической позиции теории контроля над вооружениями.
А вот спор о том, чего именно не хватает в нынешнем формате СВО. Технари считают, что не хватает современных систем управления и техники, и закладывают это в новую программу вооружения. Международники считают, что не хватает геополитической рамки, и проектируют её через идеи коридоров, цивилизационного конфликта, многополярного порядка. Мобилизационщики считают, что не хватает воли, и требуют национальной консолидации. Историки не считают, что чего-то фундаментально не хватает: нужно лишь дисциплинированно применять давно известные принципы военного искусства.
И вот здесь — реплика Балуевского
Когда Балуевский в апреле 2026 года спрашивает, «когда мы начнём воевать по-настоящему», и упоминает тактическое ядерное оружие, он не открывает дискуссию и никому не отвечает. Он входит в одну из четырёх ниш, мобилизационно-волевую, и говорит на её языке.
Содержательно его реплика ближе всего к Караганову (ядерное оружие как инструмент давления) и к Ильницкому с Симаковым (война как испытание воли). Хронологически Балуевский после них. Он не предлагает нового тезиса; он повторяет уже звучавший, но иначе и в другом месте.
Что отличает его от Караганова и авторов «Военной мысли», так это формат. Караганов пишет в специализированных журналах; Ильницкий и Симаков тоже; Стратегия национальной политики — официальный документ. А Балуевский говорит с трибуны Общественной палаты, в публично-политическом формате, рассчитанном на медиа. Его реплика не аналитический тезис, а политический жест. Её сила не в новизне содержания, а в том, что разговор, год шедший в узком кругу профессионалов, впервые перевели на общий, понятный, броский язык. И запомнилась формула: «когда воевать по-настоящему».
Балуевский может говорить именно так, потому что был начальником Генерального штаба. Он мог бы выступать на языке технарей или международников, но сознательно выбирает публично-политический регистр. И это выбор не от незнания, а по адресу: в Общественной палате никто не будет слушать про «структурно-функциональную адаптацию системы управления». А вопрос «когда» слушают.
Цена такого регистра в плохой стыковке с другими языками. Для технарей «по-настоящему» уже идёт: двукратное превосходство по беспилотникам, новый род войск, программа вооружений до 2036 года. Для международников «по-настоящему» — это длинная игра за устойчивые позиции в неустойчивом мире, а не один сокрушительный удар. Для историков «по-настоящему» — это применение классических принципов военного искусства. И только в мобилизационном регистре вопрос Балуевского звучит осмысленно: там «по-настоящему» — категория решимости, а не техники, геополитики или преемственности.
Поэтому выступление в Общественной палате не «голос ястребов», не «сигнал из Кремля» и не «новый поворот». Это публичный жест, который проговаривает одну из четырёх давно существующих позиций на языке, доступном за пределами экспертного цеха. Его резонанс не от аналитической силы, а от того, что внутрицеховой разговор впервые вышел в общенациональный.
И что теперь делать с этой картой
Карта четырёх групп не диагноз и не приговор. Это инструмент чтения. Когда в ближайшие месяцы выйдет очередная статья, прозвучит очередное выступление, появится очередное интервью, карту можно приложить и увидеть: вот это ход технаря; это международника; это мобилизационщика; это историка-консерватора. Каждый говорит на своём языке, и языки эти плохо переводятся друг в друга.
Разговор не закончен. Программа вооружений до 2036 года ещё не утверждена. Стратегия национальной политики принята, но её ещё предстоит проверить на практике. Переговоры с американской администрацией идут, но чем закончатся, неизвестно. Договор СНВ-III заканчивает действие в феврале 2026-го, и мир входит в зону, о которой давно предупреждает Арбатов и которую игнорирует Караганов.
Реплика Балуевского — один из ходов в этом разговоре. Не первый и не последний. Но если читать её через карту четырёх групп, становится видно: она сказала меньше, чем кажется, и больше, чем хотелось бы. Меньше потому, что не открыла никакой новой темы. Больше потому, что вынесла на публичную трибуну тот регистр разговора, который раньше был внутренним делом цеха. Из-за этого её и услышали все.
