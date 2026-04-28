A3AI: В США активизируют планирование военных операций с использованием ИИ
Американское военное командование стремится углублять использование искусственного интеллекта в различных видах деятельности, включая планирование военных операций. Напомним, что, по сообщениям самого Пентагона, операция в Иране тоже планировалась с использованием средств ИИ.
На этом фоне стало известно о том, что недавно созданное подразделение по интеграции ИИ Командования воздушного боя (A3AI) теперь предоставляет возможности машинного обучения непосредственно «на руки» военнослужащим, то есть - вне лабораторий. Как сообщается, таким образом идёт «устранение разрыва между технологическими концепциями и тактической реальностью».
Указанное подразделение было создано в начале апреля на базе Лэнгли-Юстис, где располагается одной из ведущх командований ВВС США. И A3AI стало центральным органом командования в США по вопросам использования искусственного интеллекта.
A3AI занимается разработкой политики в области ИИ, созданием инструментов для оперативного применения, обучением и синхронизацией усилий с ВВС и другими структурами Минобороны США.
В рамках более широкой стратегии США по внедрению ИИ в военное планирование искусственный интеллект активно применяется для ускорения процессов принятия решений. В частности, ИИ помогает в генерации и анализе вариантов курса действий, создании общей оперативной картины, прогнозировании угроз и оптимизации логистики.
Из официального релиза:
Такие инструменты позволяют значительно сократить время планирования операций, повысить точность ситуационной осведомлённости и дать преимущество во времени над противником в многодоменном конфликте.
Добавлено, что это предотвращает информационную перегрузку отдельно взятого человека при принятии военных решений.
Насколько такая практика оправдывает себя, вопрос пока дискуссионный. Однако факт остаётся фактом: США увеличивают вложения в ИИ, в том числе в плане ведения войн будущего. На Иране пока явно споткнулись.
