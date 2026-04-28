A3AI: В США активизируют планирование военных операций с использованием ИИ

564 8
Американское военное командование стремится углублять использование искусственного интеллекта в различных видах деятельности, включая планирование военных операций. Напомним, что, по сообщениям самого Пентагона, операция в Иране тоже планировалась с использованием средств ИИ.

На этом фоне стало известно о том, что недавно созданное подразделение по интеграции ИИ Командования воздушного боя (A3AI) теперь предоставляет возможности машинного обучения непосредственно «на руки» военнослужащим, то есть - вне лабораторий. Как сообщается, таким образом идёт «устранение разрыва между технологическими концепциями и тактической реальностью».

Указанное подразделение было создано в начале апреля на базе Лэнгли-Юстис, где располагается одной из ведущх командований ВВС США. И A3AI стало центральным органом командования в США по вопросам использования искусственного интеллекта.

A3AI занимается разработкой политики в области ИИ, созданием инструментов для оперативного применения, обучением и синхронизацией усилий с ВВС и другими структурами Минобороны США.

В рамках более широкой стратегии США по внедрению ИИ в военное планирование искусственный интеллект активно применяется для ускорения процессов принятия решений. В частности, ИИ помогает в генерации и анализе вариантов курса действий, создании общей оперативной картины, прогнозировании угроз и оптимизации логистики.

Из официального релиза:

Такие инструменты позволяют значительно сократить время планирования операций, повысить точность ситуационной осведомлённости и дать преимущество во времени над противником в многодоменном конфликте.

Добавлено, что это предотвращает информационную перегрузку отдельно взятого человека при принятии военных решений.

Насколько такая практика оправдывает себя, вопрос пока дискуссионный. Однако факт остаётся фактом: США увеличивают вложения в ИИ, в том числе в плане ведения войн будущего. На Иране пока явно споткнулись.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:54
    Товарищи учёные!!!
    И корни извлекаете по десять раз на дню…
    Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
    Так же и тут Скайнет всё ближе, Кэмерон "гад" laughing всё знал
  2. Victor_B
    +1
    Сегодня, 06:58
    Термин "нейросети" уже из моды вышел...
    Теперича всё определяет Его Величество - Искусственный Интелект!
    Теперь именно он к каждой бочке затычка.
    1. Ропот 55
      -1
      Сегодня, 07:01
      Victor B hi ,возможно вы и правы ,помните как ещё недавно все как огалтелые носились с "зелёной энергетикой" и из каждого"утюга" рисовались заманчивые перспективы ну и где та энергетика?
      1. spirit
        0
        Сегодня, 08:08
        рисовались заманчивые перспективы ну и где та энергетика?
        В Китае эта энергетика, в том самом социалистическом,если вы о ней ничего не знаете это не значит что ее нет, весь Китай пересаживаться на электромобили и подсаживает всю Европу.
    2. Mouse
      0
      Сегодня, 07:04
      И неизвестно куда заведет.... Сусанин... wassat
  3. Pharmacist
    +1
    Сегодня, 07:12
    ИИ для планирования операций? А что, это удобно. Получилось - командир молодец, честь и хвала; операция завалена - искусственный интеллект виноват, с него спрашивайте. Как автомобилисты со снегопада в Москве.
  4. Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 07:42
    Понятно. Зачем по мнению амеров тратить годы на подготовку военных спецов, когда вот он "Святой Грааль" - Искусственный Идиот. Вот только что делать когда в случае глобального конфликта накроют все дата центры и средства связи ?
  5. Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:46
    ИИ страшная штука...если попадет в плохие руки.
    Представьте себе как тогда будут планировать свои акции террористы, боевики с помощью искусственного интеллекта.
    Какой нибудь отморозок попросит Скайнет помочь сварганить ему схему бомбы из компонентов купленных в хозяйственном магазине или запросит список мест покупки нелегального оружия и боеприпасов...черных дыр в ИИ мама не горюй.