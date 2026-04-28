Вэнс скептически относится к заявлениям Пентагона о «победах» над Ираном
1 0208
Не все в Белом доме верят в «успешность» военной операции США против Ирана, в числе скептиков и вице-президент Джей Ди Вэнс. Как пишет The Atlantic, Вэнс весьма скептически относится к заявлениям Пентагона о «победах» на Ближнем Востоке.
Вэнс по сути сегодня является оппонентом Трампа в вопросе войны с Ираном. Пока президент США в своих заявлениях «побеждает» и «уничтожает» Иран, вице-президент ставит под сомнение оценку ситуации на Ближнем Востоке. Как утверждают в Белом доме, Вэнс неоднократно на закрытых совещаниях поднимал тему подачи информации по иранской теме. Кроме того, Вэнс считает, что Пентагон дает необъективные оценки запасов оставшихся у США ракет.
На закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает ситуацию вокруг Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет.
Вице-президент считает, что из-за неправильной оценки ситуации США окажутся не готовы к другим потенциальным конфликтам.
Между тем глава Пентагона Пит Хегсет активно поддерживает заявления Трампа об «успешности» конфликта с Ираном, всячески ему поддакивая. В то же время ряд экспертов прямо говорит, что ни о какой победе США над Ираном речи не идет, на сегодняшний день Штаты проигрывают. И что самое главное — не знают, как выйти из этого конфликта «с победой».
