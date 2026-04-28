Вэнс скептически относится к заявлениям Пентагона о «победах» над Ираном

Не все в Белом доме верят в «успешность» военной операции США против Ирана, в числе скептиков и вице-президент Джей Ди Вэнс. Как пишет The Atlantic, Вэнс весьма скептически относится к заявлениям Пентагона о «победах» на Ближнем Востоке.

Вэнс по сути сегодня является оппонентом Трампа в вопросе войны с Ираном. Пока президент США в своих заявлениях «побеждает» и «уничтожает» Иран, вице-президент ставит под сомнение оценку ситуации на Ближнем Востоке. Как утверждают в Белом доме, Вэнс неоднократно на закрытых совещаниях поднимал тему подачи информации по иранской теме. Кроме того, Вэнс считает, что Пентагон дает необъективные оценки запасов оставшихся у США ракет.



На закрытых встречах Джей Ди Вэнс неоднократно ставил под сомнение то, как министерство обороны описывает ситуацию вокруг Ирана, и не занижает ли Пентагон масштабы, по всей видимости, резкого сокращения запасов американских ракет.

Вице-президент считает, что из-за неправильной оценки ситуации США окажутся не готовы к другим потенциальным конфликтам.

Между тем глава Пентагона Пит Хегсет активно поддерживает заявления Трампа об «успешности» конфликта с Ираном, всячески ему поддакивая. В то же время ряд экспертов прямо говорит, что ни о какой победе США над Ираном речи не идет, на сегодняшний день Штаты проигрывают. И что самое главное — не знают, как выйти из этого конфликта «с победой».
    Ропот 55
    Сегодня, 07:15
    Поперек линии партии движется??? Одно из двух либо по шапке получит,либо свалит "самого -присамого". Пример Венгрии.
      Shurik70
      Сегодня, 07:18
      Иран сумел создать именно партию.
      Сколько у них гибло руководителей. А в политике и развитии - будто и не было этих смертей.
      На место погибших встают другие и продолжают их дело.
      Иран уже не победить.
      А вот на поле демагогии никому не победить англосаксов.
        Ропот 55
        Сегодня, 07:23
        Shurik70 hi ,однако эти демагоги не кисло внедрили СВОЮ культуру и модель поведения в мире,утвердили "свой " язык как мировой ,деньгу свою сделали основной валютой и смело решают где и кому править,не плохие успехи для демагогов.
      KukuRuzvelt
      Сегодня, 07:41
      В сша это вроде как называется система сдержек и противовесов. Всегда должно быть второе мнение, не знаю на сколько оно должно быть быть публично, но должно. Вот Вэнс его и придерживается. Глобально то они за одно, но в том как подавать и реагировать - это и создает иллюзию выбора.
      ZovSailor
      Сегодня, 07:53
      hi Он на партию не руку, а глаз положил, тому как действует против ястребов Пентагона, но не против своего босса и конкурента-ястреба Рубио.
      Зная настроение в обществе и при возможном импичменте рыжему Сатане из Фашингтона, Вэнс займёт место хозяина в бидэ ( штаб Фашингтона ), а в будущем выставит свою кандидатуру уже на выборах 2028.
    Mouse
    Сегодня, 07:24
    Вэнс весьма скептически относится к заявлениям Пентагона о «победах» на Ближнем Востоке.

    Старшой сказал! wink
      Егоза
      Сегодня, 07:51
      Ой недаром Вэнса "эвакуировали" во время покушения первым, а Трампа потом.
    pudelartemon
    Сегодня, 07:41
    Однажды лебедь,рак и щука.......