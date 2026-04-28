Киев готовит партизанские отряды на случай «российской оккупации»
Верхушка бандеровского режима готовит Украину к национальному сопротивлению «российской агрессии». Теперь во всех местных администрациях вводится должность заместителя председателя по вопросам обороны и сопротивления. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Зеленский и его хунта пытаются выстроить на Украине систему «национального сопротивления», которая предусматривает создание сопротивления и партизанских отрядов при «оккупации» территорий российскими войсками. В рамках этой программы вводится должность заместителя председателя местных администраций по вопросам обороны. На эту должность будут назначать действующих военных, вопрос уже согласован с Минобороны Украины.
Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет командировать министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени.
В задачи новых заместителей войдет организация местного «ополчения», проведение различных тренировок, сборов, взаимодействие с территориальными центрами комплектации и т. д. В общем, он должен будет подготовить очередной «партизанский отряд» на случай «оккупации». Осталось только для этого мужиков найти, их в селах практически нет, всех выгребли в рамках мобилизации.
