Киев готовит партизанские отряды на случай «российской оккупации»

Киев готовит партизанские отряды на случай «российской оккупации»

Верхушка бандеровского режима готовит Украину к национальному сопротивлению «российской агрессии». Теперь во всех местных администрациях вводится должность заместителя председателя по вопросам обороны и сопротивления. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Зеленский и его хунта пытаются выстроить на Украине систему «национального сопротивления», которая предусматривает создание сопротивления и партизанских отрядов при «оккупации» территорий российскими войсками. В рамках этой программы вводится должность заместителя председателя местных администраций по вопросам обороны. На эту должность будут назначать действующих военных, вопрос уже согласован с Минобороны Украины.



Эти должности будут занимать действующие военнослужащие, которых будет командировать министр обороны Украины. Ожидаем, что они значительно усилят взаимодействие гражданского и военного секторов. Важно, что указанные должности будут сохранены и в случае наступления условно мирного времени.

В задачи новых заместителей войдет организация местного «ополчения», проведение различных тренировок, сборов, взаимодействие с территориальными центрами комплектации и т. д. В общем, он должен будет подготовить очередной «партизанский отряд» на случай «оккупации». Осталось только для этого мужиков найти, их в селах практически нет, всех выгребли в рамках мобилизации.
  24rus
    24rus
    0
    Сегодня, 07:56
    Опять схроны роют, не прошло и 80 лет
    paul3390
      paul3390
      +1
      Сегодня, 08:06
      Да они их и не зарывали. Но вообще, давно хотелось бы получить ответ на очевидный вопрос - а как, собственно, видится нашим верхам пресловутая типа денацификация? Что они собираются делать с оказавшимися на нашей территории упоротыми бандерлогами? Как их выявлять, как противодействовать, и самое главное - как карать их и их пособников? Ибо печальный опыт гуманизма товарища Сталина и дурости хрущёва - предельно чётко показывает, оставлять их среди населения нельзя! А лучше - не оставлять вообще в живых. Но - кто ж на такое нонеча способен-то? Тогда - какие иные варианты?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:59
    ❝ В общем, он должен будет подготовить очередной «партизанский отряд» на случай «оккупации» ❞ —

    «Классический» партизанский отряд у свидомых должен состоять из трёх человек ...
  pudelartemon
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:01
    Вспомнился старинный анекдот про разные народы.
    Про украинцев там сказано:
    Один украинец это украинец.
    Два украинца это партизанский отряд.
    Три украинца это партизанский отряд с предателем.
    laughing
  VictorB
    VictorB
    0
    Сегодня, 08:11
    Мы даем им слишком много времени для подготовки. Этого делать не следовало бы.