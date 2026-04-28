Монетный двор США легализует золото, добытое на нелегальных рудниках вне страны
5373
Монетный двор США стал финальным этапом схемы по легализации так называемого «грязного» («серого») золота – драгметалла, добываемого на незаконных рудниках. Эти рудники находятся в Южной Америке и контролируются картелями. С таким материалом вышла крупная американская газета The New York Times.
По данным американских журналистов, золото, добытое на рудниках картеля Clan del Golfo в Колумбии, сначала проходит через сеть ломбардов и мелких скупщиков в самой Колумбии, где получает как бы «чистые» документы. Затем металл экспортируется в США под видом легально добытого.
После переплавки на американских заводах золото теряет признаки иностранного происхождения и официально считается американским.
В результате Монетный двор США, который по закону обязан использовать для чеканки инвестиционных монет (включая знаменитые Golden Eagle и Buffalo) исключительно золото, добытое в США, на практике получает и перерабатывает сырьё криминального происхождения.
Это пример того самого случая, когда для США «деньги не пахнут», на фоне их же заявлений о том, как они следят за «чистотой» финансовых операций на мировом рынке, вводя санкции против компаний и целых государств.
NYT:
Монетный двор США - последнее звено в цепи, которая отмывает иностранное золото для ненасытного рынка.
Репортёры провели расследование, отследив путь конкретной партии золота, добытого на нелегальном колумбийском руднике. В итоге партия попала под переплавку уже в США, став «активом» Монетного двора.
Пока официальной реакции Министерства финансов и Монетного двора США на расследование The New York Times не поступало. В тех случаях, когда репортёры ловят власть имущих на «серых схемах», власть имущие это обычно пытаются выставить как «фальшивые новости» - фейк-ньюс. Правда ведь неудобная.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация