Монетный двор США легализует золото, добытое на нелегальных рудниках вне страны

537 3
Монетный двор США стал финальным этапом схемы по легализации так называемого «грязного» («серого») золота – драгметалла, добываемого на незаконных рудниках. Эти рудники находятся в Южной Америке и контролируются картелями. С таким материалом вышла крупная американская газета The New York Times.

По данным американских журналистов, золото, добытое на рудниках картеля Clan del Golfo в Колумбии, сначала проходит через сеть ломбардов и мелких скупщиков в самой Колумбии, где получает как бы «чистые» документы. Затем металл экспортируется в США под видом легально добытого.



После переплавки на американских заводах золото теряет признаки иностранного происхождения и официально считается американским.

В результате Монетный двор США, который по закону обязан использовать для чеканки инвестиционных монет (включая знаменитые Golden Eagle и Buffalo) исключительно золото, добытое в США, на практике получает и перерабатывает сырьё криминального происхождения.

Это пример того самого случая, когда для США «деньги не пахнут», на фоне их же заявлений о том, как они следят за «чистотой» финансовых операций на мировом рынке, вводя санкции против компаний и целых государств.

NYT:

Монетный двор США - последнее звено в цепи, которая отмывает иностранное золото для ненасытного рынка.

Репортёры провели расследование, отследив путь конкретной партии золота, добытого на нелегальном колумбийском руднике. В итоге партия попала под переплавку уже в США, став «активом» Монетного двора.

Пока официальной реакции Министерства финансов и Монетного двора США на расследование The New York Times не поступало. В тех случаях, когда репортёры ловят власть имущих на «серых схемах», власть имущие это обычно пытаются выставить как «фальшивые новости» - фейк-ньюс. Правда ведь неудобная.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 123_123 Звание
    0
    Сегодня, 08:10
    Ну, деньги ведь действительно не пахнут. Возможно, рф тоже получает золото из западной африки и это нормально, главное - эффективность действий. Любая страна при наличии возможности увеличить свои активы, тем более такие ликвидные, сделает это. Сталин получил золото испании, ну и молодец, иначе все досталось бы фашистскому режиму этой страны.
  2. Chip4ik Звание
    +1
    Сегодня, 08:10
    Они бы проверили свой золотой запас в Форт-Ноксе, там, поговаривают, тоже золото «грязного» («серого») качества.
    «грязного» («серого»)
    качества.
  3. arhitroll Звание
    0
    Сегодня, 08:12
    Они воровство президентов другой страны легализуют, а тут такие мелочи...