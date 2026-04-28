На фоне сообщений о том, что украинское командование в срочном порядке отправляет спецподразделения «Азова» (*запрещённая в РФ террористическая группировка) в Сумскую область для латания дыр, возникает немало сопутствующих вопросов.Один из таких вопросов состоит в том, «сколько у Украины того «Азова»*, чтобы имелась возможность оперативно прибегать к его использованию на наиболее сложных участках? Вопрос, как бы вытекающий из первого: где базируются многочисленные спецподразделения «Азова»*, используемые для «дыролатания», и почему эти базы подготовки и размещения до сих пор существуют?Напомним, что на данный момент подразделения «Азова»* действуют и ДНР, и в Харьковской области, включая участки фронта в районе Доброполья и под Купянском.Говоря о численности «Азова»*, стоит напомнить, что на Украине их два.Это 12-я бригада специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины (преемник того самого полка «Азов»* из «идейных» бандеровцев). Численность оценивается примерно в 4000 человек.И 3-я отдельная штурмовая бригада (позже развёрнутая в 3-й армейский корпус), созданная на базе ветеранов «Азова» и ССО «Азов»*. Это более крупное соединение. В 2025 году 3-я бригада насчитывала несколько тысяч человек, а после преобразования в корпус её общая численность превысила 20 000 человек. По некоторым данным, после доукомплектования численность составляет порядка 35-40 тысяч «штыков».В Сумской области действуют ротные тактические группы именно 3-й ошбр «Азова»*, которые пытаются остановить продвижение ВС РФ в Шосткинском и Сумском районах. Судя по характеру действий, одна из целей противника состоит в том, чтобы не допустить перерезания кратчайшего маршрута из Сум в Харьков – автодороги Р-45. К ней после выхода западнее Таратутино армия России подошла на расстояние порядка 6 км.Почему лагеря подготовки «Азова»* всё ещё существуют - вопрос из разряда в большей степени риторических. На самом деле, выбор ответов не велик: либо банально не можем достать, либо можем, но есть что-то, что сделать это мешает.