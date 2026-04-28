«Сколько у Украины того «Азова»: вопрос о применении врагом нацформирований

12 285 18
На фоне сообщений о том, что украинское командование в срочном порядке отправляет спецподразделения «Азова» (*запрещённая в РФ террористическая группировка) в Сумскую область для латания дыр, возникает немало сопутствующих вопросов.

Один из таких вопросов состоит в том, «сколько у Украины того «Азова»*, чтобы имелась возможность оперативно прибегать к его использованию на наиболее сложных участках? Вопрос, как бы вытекающий из первого: где базируются многочисленные спецподразделения «Азова»*, используемые для «дыролатания», и почему эти базы подготовки и размещения до сих пор существуют?



Напомним, что на данный момент подразделения «Азова»* действуют и ДНР, и в Харьковской области, включая участки фронта в районе Доброполья и под Купянском.

Говоря о численности «Азова»*, стоит напомнить, что на Украине их два.

Это 12-я бригада специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины (преемник того самого полка «Азов»* из «идейных» бандеровцев). Численность оценивается примерно в 4000 человек.

И 3-я отдельная штурмовая бригада (позже развёрнутая в 3-й армейский корпус), созданная на базе ветеранов «Азова» и ССО «Азов»*. Это более крупное соединение. В 2025 году 3-я бригада насчитывала несколько тысяч человек, а после преобразования в корпус её общая численность превысила 20 000 человек. По некоторым данным, после доукомплектования численность составляет порядка 35-40 тысяч «штыков».

В Сумской области действуют ротные тактические группы именно 3-й ошбр «Азова»*, которые пытаются остановить продвижение ВС РФ в Шосткинском и Сумском районах. Судя по характеру действий, одна из целей противника состоит в том, чтобы не допустить перерезания кратчайшего маршрута из Сум в Харьков – автодороги Р-45. К ней после выхода западнее Таратутино армия России подошла на расстояние порядка 6 км.

Почему лагеря подготовки «Азова»* всё ещё существуют - вопрос из разряда в большей степени риторических. На самом деле, выбор ответов не велик: либо банально не можем достать, либо можем, но есть что-то, что сделать это мешает.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  topol717
    +3
    Сегодня, 09:00
    На самом деле, выбор ответов не велик: либо банально не можем достать, либо можем, но есть что-то, что сделать это мешает.
    Достать можем где угодно, но партнеры из США предупреждают о пусках всех ракет, и гады успевают попрятаться по норам, а запускать ракету что бы в лучшем случае отделение пострадало очень дорого.
    knn54
      +4
      Сегодня, 09:15
      -Почему лагеря подготовки «Азова»* всё ещё существуют.
      Есть даже лагеря для подростков, так что смена растет.
      Perpetually
        +3
        Сегодня, 09:20
        Подозреваю, что они находятся, как и все лагеря "хероических" нацбатов, в населенных пунктах. Как всегда прячутся за мирняком
    nikon7717
      +1
      Сегодня, 09:57
      Достать можем где угодно, но партнеры из США предупреждают о пусках всех ракет, и гады успевают попрятаться по норам

      Итак. Много баз удалённых от ЛБС, где рассредоточились Азовцы, возможно располаги в жилом секторе прикрываясь населением.
      Уничтожение ракетами дорого и не эффективно. Остаётся вариант 1 классические налеты с фаб., все перепахать. Вариант 2. Использовать большое количество дронов и совершить массовый налёт с целью уничтожения командования. Но что туда долетит и хватит ли мощности заряда, если они в укрытии?
      Вариант 3. Партизаны. Но где они? Или точнее, сколько они стоят? Почему их не покупают сегодня, украинцы же за бабки в соцсетях всех мошенниками разводят, а играть в эту игру можно в две стороны. Почему наши так не делают?
      vitaliy20091959
        0
        Сегодня, 12:52
        Ваш вариант номер 1 наиболее приемлим и эффективен и мало того так надо действовать везде , по примеру амеров - засели они в лесопосадке , снести эту посадку напрочь
  Фразах
    +3
    Сегодня, 09:01
    После освобождения азовских террористов из плена и отправки с почетом на родину вопросов уже не возникает.
    Себенза
      -3
      Сегодня, 09:41
      треском в мозгу очевидность открытий
      нож под ребро очевидцу событий.
      В 23 песенку написал, но похоже кто-то сейчас услышал
    Себенза
      -6
      Сегодня, 09:58
      методично Вас минусят. Задели за живое.
    torbas41
      -2
      Сегодня, 10:31
      Сколько крови и пота понадобилось нашим воинам для того чтобы в Мариуполе, Азов перестал существовать как боевая единица, и вместо отправки пленных на ударные стройки Сибири, их отправили на турецкие курорты. А теперь вдруг возник вопрос,-"сколько у Украины того Азова?".
  trromar
    -5
    Сегодня, 09:07
    Да они просто отпочковываются.
    Ну ничего: миллион всушников уже уничтожили; ещё лет 15 будет - минус ещё 4-5 миллонов, и там, лет через пять ещё, выйдем к границам НАТО - СВО закончится. Таков план. Нам с Путиным будет по 100 лет, как раз.
    Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 09:35
      Цитата: trromar
      . Нам с Путиным будет по 100 лет, как раз.

      Отпразднуем Победу и Юбилеи ! drinks
  Andron78
    +2
    Сегодня, 09:12
    35-40 тысяч! Они сидят в одном месте, на лавочках и машут нашим спутникам руками. Точно, договорняк!
  Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:15
    ❝ «Сколько у Украины того «Азова»* ❞ —

    — У свидомых «Азова»* как навоза ...
  убей фашиста
    +2
    Сегодня, 09:57
    Про навоз давно не было слышно. Военных успехов у этих бандерогеев особо нет. Периодически их били либо они сами быстренько сливались из "гиблых мест". Ибо не для того меня мамку такого гарного родила - чтобы я на ЛБС бесславно сгинул. Вот ходить на факельных шествиях в вышиванке выпустив чуприну и кошмарить толпой обывателя - это самое кошерное для бандеро-нацика. А под фабами сидеть - дурных нема.
  naidas
    +3
    Сегодня, 10:08
    главный лагерь «Азовец», расположенный в киевском районе Оболонь. В Харькове это лагерь «Слобожанин», в Чернигове — «Северный корпус», «Сечевик» в Запорожье, «Днепрянин» в Днепре, «Карпатия» в Ивано-Франковске, «Буковинец» в Черновцах и «Джура» в Черкассах и т.д.
    Andron78
      0
      Сегодня, 10:13
      Можно подробнее... типа распорядок дня, подготовленные укрытия, их характеристики.
  Макс1995
    -4
    Сегодня, 10:28
    Имхо, чисто риторический лицемерный вопрос.
    Автор сам назвал частично ответ. Численность и рассредоточение.

    Другие части ответа не назвал. Предположу, что, имхо ,и не надо никому.
    Вспомним:
    1) Кума меняли на кучу азовцев. Т.е власти важны свои жиробасы , а не какието голодранцы.
    2) Ну, мобилизовали кучу народу. поздоровее допустим, в Азов. Все равно понятно остались бывшими простолюдинами-мобилизованными, слесарями, автомеханиками, учителями да студентами..... Гоняться за ними для нашей "Елиты"....
    3) Если по "Демилитаризации" новости идут достаточно часто - перебили до 2 мил. народа , уничтожили кучу жилых пунктов и техники, энергостанций и т.п. - то по "денацизации" особо то и нет новостей. Элита неприкосновенна. Памятники , улицы, названия... чтото новостей об ударах нет. По закону там вроде нацизм законодательно запрещен, на украине, до сих пор.... А что есть - типа нашего Ильина и Дугина - "это другое"
    4) По новостям - любые месторождения ,присоедененные , - уже гораздо важнее и чаще упоминаются всякой "денацизации"

    Както так
  yuriy55
    -2
    Сегодня, 11:25
    либо можем, но есть что-то, что сделать это мешает.

    Можем, но есть кто-то, кто мешает это сделать...
    Даже венценосных особ с добросовестным исполнением обязанностей связывали правила приличия и ответственность, при нарушении которых могли тихо придушить или отправить на гильотину (как Марию-Антуанетту)...А когда ответственности за правление просто не существует на основании закона, можно ничего никому не гарантировать...И погибающие российские граждане становятся необходимостью проведения именно такой политики...