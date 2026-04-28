Трамп недоволен предложением Ирана по переговорам

Трампу не понравилось предложение Ирана по завершению конфликта на Ближнем Востоке, поскольку оно не затрагивает иранскую ядерную программу. Об этом сообщают сразу несколько американских изданий.Американский лидер недоволен предложением Ирана, да и вообще отнесся к нему скептически. Как заявил один из чиновников Белого дома, Трампа не устраивает тот момент, что Тегеран якобы не намерен сворачивать свою ядерную программу, тогда как президент США уже всем растрезвонил, что ее у Ирана уже нет.Пока Трамп не дал окончательного ответа, ему сейчас некогда заниматься иранской проблемой, в США прибыл с визитом король Великобритании Карл III и королева Камилла. Но в ближайшие дни Белый дом опубликует ответ и контрпредложение. Потому что с большой вероятностью Трамп условия Ирана не примет, так как возобновление работы пролива без решения вопроса по ядерной программе лишает США рычагов давления на Иран на последующих переговорах.Однако, как пишет американская пресса, дальнейшие шаги Трампа остаются неясными, возобновления боевых действий он явно не хочет, на условия Ирана не идет, а Иран не принимает требования США. При этом блокада Ормуза только усугубляет мировой энергетический кризис, поднимая цены на энергоресурсы.

