Трамп недоволен предложением Ирана по переговорам

Трампу не понравилось предложение Ирана по завершению конфликта на Ближнем Востоке, поскольку оно не затрагивает иранскую ядерную программу. Об этом сообщают сразу несколько американских изданий.

Американский лидер недоволен предложением Ирана, да и вообще отнесся к нему скептически. Как заявил один из чиновников Белого дома, Трампа не устраивает тот момент, что Тегеран якобы не намерен сворачивать свою ядерную программу, тогда как президент США уже всем растрезвонил, что ее у Ирана уже нет.



Пока Трамп не дал окончательного ответа, ему сейчас некогда заниматься иранской проблемой, в США прибыл с визитом король Великобритании Карл III и королева Камилла. Но в ближайшие дни Белый дом опубликует ответ и контрпредложение. Потому что с большой вероятностью Трамп условия Ирана не примет, так как возобновление работы пролива без решения вопроса по ядерной программе лишает США рычагов давления на Иран на последующих переговорах.

Однако, как пишет американская пресса, дальнейшие шаги Трампа остаются неясными, возобновления боевых действий он явно не хочет, на условия Ирана не идет, а Иран не принимает требования США. При этом блокада Ормуза только усугубляет мировой энергетический кризис, поднимая цены на энергоресурсы.
  Mouse
    Mouse
    +3
    Сегодня, 09:17
    Трампа не устраивает тот момент, что Тегеран якобы не намерен сворачивать свою ядерную программу, тогда как президент США уже всем растрезвонил, что ее у Ирана

    Сам признал, что пустозвон.... yes
    drags33
      drags33
      +1
      Сегодня, 09:27
      В народе таких, как он, называют баламут... Серьезное расстройство психики дает себя знать...
      Mouse
        Mouse
        +1
        Сегодня, 09:29
        Я бы сказал, как в народе называют... Забанят.... wassat
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:49
          С великим повежливее ........
    Венд
      Венд
      +3
      Сегодня, 09:28
      Недовольство Трампа никого не интересует. laughing Скоро наступит стадия принятия у Трампа laughing
    ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:31
      hi Самовлюблённые нарциссы никогда не признают свои поражения, а любые неудачи будут выдавать под постоянным словесным поносом своих побед, что мы и наблюдаем постоянно в поведении рыжего Сатаны из Фашингтона, только в его случае уже с признаками старческой деменции.
      laughing
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:31
    Забавный случай в Белом доме .Англицкие сми оастрезвонили Камила выйдет из самолёта с брошью на лацкане пальто - брошь подарили Лизке во время её первого визита в США в качестве королевы Англии .Сигнал Трампу - мы приехали с дружескими намерениями .
    Ответ Трампа .Журналисты пула Белого дома привыкли к его выкрутасам .Английские нет .Кто то по протоколу всех журналистов в Белом Доме поместил для ожидания ,когда их позовут - в Пальмовую Комнату Белого Дома .У кого-то началась истерика " Дух Анкооиджа " материлизовался на стене у двери.Внизу на фото Трамп с любимой внучкой .А на верхнем фото Трамп и " Величайший ".Как вам такое 404 ые и примкнувшие к ним.Методички готовы .Тогда понеслась. bully
  paul3390
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:33
    А то что его недовольство Ирану глубоко до пейджера - Донни не смущает? По очевидной причине - козырей-то окромя угрозы начать полномасштабную войну у него на руках и нетути.. Да и этот типа козырь - очевидно краплёный..

    "Бейте его канделябрами, господа - это же шулер!" (с)
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 09:36
    Трамп условия Ирана не примет, так как возобновление работы пролива без решения вопроса по ядерной программе лишает США рычагов давления на Иран
    Что-то мне подсказывает, что Трамп не примет ЛЮБЫЕ предложения Ирана, кроме своих. А его условия - загнать Иран в каменный век капитуляцией.
    Точно так же НИКАКИЕ предложения не разблокируют пролив, кроме предложения Америке единолично пролив контролировать.

    Вобщем, либо Иран ложится и умирает (а он ясно показал, что делать этого не хочет), либо Трамп начинает всё сначала. Заодно и увидим, сколько ракет у него ещё осталось - "ничего", как говорит Пентагон, требуя денег, или "кое-что".
    Успокаивает, что у Ирана ТОЧНО ещё "кое-что" и даже "очень даже ничего".
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:14
      И не только контролировать, главное денюжку срубить. laughing
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        -1
        Сегодня, 12:22
        А для Америки "контролировать" = "получать деньги". Именно это я вложил в слово "контролировать". Никакой другой контроль их не интересует.
        Можно кучу мест назвать в мире, где мы, например, присутствовали "по-дружески". Не только о доходах речь не шла, но и обходилась нам, обычно, эта "дружба" в хорошую "копеечку".
        У Америки подход принципиально другой. Она НИЧЕГО не будет делать бесплатно, без выгоды для себя - ни дружить, ни воевать.

        Простой пример - послевоенное восстановление Европы.
        Мы, восстанавливая Восточную Европу, от себя кусок отрывали, но кормили тех же поляков. Вся Украина с Белоруссией лежали в руинах - а мы Варшаву, Прагу и Берлин отстраивали.
        А у Америки - "план Маршалла". Долларовое порабощение Европы. Первый шаг к тому, что Европа имеет сегодня - тотальная, по любому пункту, зависимость от США. Деньги - американские, управление - американское, подрядчики - американские, ресурсы - американские.
        Поэтому, когда от тех же поляков слышу, что Советский Союз их оккупировал, материться охота громко и густо. Сколько народу в мире, сколько стран до сих пор мечтают, чтобы их кто-нибудь так же "оккупировал"!
  Fitter65
    Fitter65
    0
    Сегодня, 09:36
    Трампу не понравилось предложение Ирана по завершению конфликта на Ближнем Востоке,
    Нравится , не нравится... А кого в Иране это интересует?
    с большой вероятностью Трамп условия Ирана не примет,
    В Иране про это знают, но это их сильно не беспокоит.
  Мини Мокик
    Мини Мокик
    +1
    Сегодня, 09:45
    Цитата: drags33
    В народе таких, как он, называют баламут... Серьезное расстройство психики дает себя знать...

    Вот Баламут 🤗
  Наган
    Наган
    -4
    Сегодня, 09:49
    Иран, по самым скромным прикидкам, теряет от блокады $600,000,000 в день. Поддержание блокады обходится США от $15,000,000 до $30,000,000 в день. Кому выгоднее поддерживать статус кво (ни мира, ни войны)?
    А еще, по причине отключения интернета, без работы осталось 20% работавших до войны иранцев, причем куда более образованных чем в среднем по рабсиле страны.
    А еще, по прикидкам самих иранцев, они могут выдержать от 6 до 8 недель такой блокады, а дальше либо основные продукты питания резко подскочут в цене, либо пропадут из свободной продажи, либо и то и другое.
    Для антиправительственных народных выступлений зимой хватило куда меньшего.
    Егоза
      Егоза
      -1
      Сегодня, 11:16
      Надо надеяться, что Россия поможет, зря что ли их "главный" к ВВП приезжал.
  Глухой
    Глухой
    -1
    Сегодня, 10:00
    Сколько Хайемени пытался запад умиротворить. Больше 20 лет? Теперь Иранцы понимают - что у кого есть ядерка - не тронут. Поэтому от нее они уже не откажутся. Мосты сожжены. И сам трампампам к этому их и подтолкнул. И какого-то там самодуро, которого можно вывезти и свои сдатут - там нет.
    Трампу в этом плане очень сильно подходит известная русская: "Любишь кататься - люби и саночки возить" (с)
    Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3
      -5
      Сегодня, 10:43
      Если б у Ирана было ядерное оружие, то война с США и Израилем началась с ударов ядерным оружием же по Тегерану. Отсутствие ядерного оружия спасло много жизней персов
      Глухой
        Глухой
        +1
        Сегодня, 10:56
        Что-то по Пхеньяну ничего не прилетает и южная молчит в тряпочку
        Наверное нефти в КНДР нет и саМадуров тоже wassat
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    -1
    Сегодня, 10:41
    Высокие цены на энергоносители выгодны штатам в данный момент - начнут вносить инвестиции в Венесуэлу. И демократам очень выгоден такой Трамп - все на него свалят. И начнется очередная Камала Харрис - если б я была президентом, то ...
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Сегодня, 11:04
    Nejspíše velký vliv má to, že Irán bude provádět obchodování ropy v čínských Juanech a NE v dolarech, což opět urychlí Americkou hospodářskou krizi. Vše nasvědčuje tomu, že válka proti Iránu bude pokračovat a napětí ve světě bude stoupat.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 11:04
      Вероятнее всего, тот факт, что Иран будет торговать нефтью в китайских юанях, а НЕ в долларах, окажет значительное влияние, что вновь ускорит экономический кризис в США. Всё указывает на то, что война против Ирана продолжится, а напряжённость в мире возрастёт.