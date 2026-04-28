В Иране заканчиваются мощности для хранения сырой нефти

Американская блокада Ормузского пролива привела к исчерпанию свободных мощностей для хранения сырой нефти в Иране. Аналитическая компания Kpler сообщает, что нефть теперь закачивается на танкеры, которые остаются в портах.

Согласно сообщениям американских СМИ, добыча нефти в Иране может сократиться до 1,2–1,3 миллиона баррелей в день по мере обвала экспорта. Это ведет к новому росту цен на нефть в мире.



Резервуары на острове Харк — основном нефтяном экспортном терминале Ирана — близки к переполнению. Ежедневная добыча нефти в стране превышает 3 млн баррелей, на внутреннее потребление идет менее половины от этого объема.

Спутниковый центр Tanker Trackers сообщил, что по состоянию на 27 апреля ВМС США с начала блокады развернули и не дали выйти из Ормузского пролива минимум 38 иранским судам, включая нефтяные танкеры, и вернули в нефтехранилища Харка нефти на сумму $1,05 млрд, что эквивалентно 13-14 млн баррелей при стоимости Brent $107 за баррель.

До начала американской блокады резервуаров Харка хватало для хранения 13 млн баррелей. И возвращенные Ирану баррели уже превысили этот лимит — танкеры заполнены и заперты в проливе, нефтехранилища острова на пределе. Иранцы подогнали к Харку давно списанный супертанкер Nasha с целью использовать его как временное нефтехранилище. Но это даёт отсрочку всего на 48 часов.

Если в ближайшее время не будет найден способ в обход блокады ВМС США экспортировать нефть, то придется консервировать скважины. Операция эта крайне затратная и на практике необратимая, которая в будущем осложнит возвращение объемов нефтедобычи на довоенный уровень на долгие годы. Ключевые для Ирана пласты месторождения Асмари и Бангестан потеряют 4-12% добычи в год при отсутствии поддержания пластового давления, сообщает Kpler.

Падение пластового давления приводит к прорыву воды или газа через трещины в матрице породы, что ускоряет разрушение продуктивного пласта и «крах» добычи. Прогнозируется, что Иран может лишиться до 500 тыс. баррелей в сутки в кратчайшие сроки.
  tralflot1832
Сегодня, 09:54
    tralflot1832
    Сегодня, 09:54
    Обхода блокады ВМС СЩА нет .Без вариантов .У Ирана только в " заложниках " суда в Персидском заливе .Козыри ,а есть ли у Ирана козыри ?
    LASVEGAS
Сегодня, 09:57
      LASVEGAS
      Сегодня, 09:57
      Каспий подключить нет вариантов?
      1. Комментарий был удален.
      Gomunkul
Сегодня, 10:05
        Gomunkul
        Сегодня, 10:05
        Вроде бы они в этом направлении активно работают. Выдержка из статьи за 2024год.
        К Каспийскому морскому торговому флоту Ирана в апреле присоединилось новое торговое судно грузоподъёмностью 6000 тонн. Об этом как сообщает Tehran Times, заявил представитель Иранской организации портов и морского судоходства (PMO) Алламорад Афифи.
        Чиновник отметил, что реализация целей морского базирования и увеличение морского флота страны в Каспийском море находятся под серьезным контролем Портовой и морской организации. По его словам в прошлом году (закончился 19 марта 2024 года) численность морского флота страны в Каспийском море увеличилась примерно на 50 процентов.

        Еще в июне 2023 года глава PMO Али-Акбар Сафаи заявил, что торговый морской флот страны в Каспийском море пополнился 15 судами на фоне растущих торговых связей с Россией и другими странами, расположенными к северу от Ирана.
      knn54
Сегодня, 10:32
        knn54
        Сегодня, 10:32
        Туркам не помешает недорогая иранская нефть, пускай и в относительно небольших количествах.
        Надежды на казахскую нефть пока нет.
      rytik32
Сегодня, 10:47
        rytik32
        Сегодня, 10:47
        Судя по карте, есть выход нефтепровода и на Каспий
    Uncle Lee
Сегодня, 09:57
      Uncle Lee
      Сегодня, 09:57
      Даааа... Положение тяжкое...Трамп ждет, со зверской ухмылкой.
    Zoldat_A
Сегодня, 09:57
      Zoldat_A
      Сегодня, 09:57
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Обхода блокады ВМС СЩА нет .Без вариантов .У Ирана только в " заложниках " суда в Персидском заливе .Козыри ,а есть ли у Ирана козыри ?
      У Ирана один козырь, но универсальный, такой собе Джокер - сталь в фабержах. А там - как им ихний аллах даст...
      роман66
Сегодня, 10:53
        роман66
        Сегодня, 10:53
        Надо позвонить этой сталью, кажись, Трамп наглеет
    ASSAD1
Сегодня, 09:59
      ASSAD1
      Сегодня, 09:59
      Согласен с вами, Трамп подождёт если нужно, не зря министр иностранных дел Ирана к Путину прилетел. Только как можно помочь? Ну или хотелки придётся снижать.
    ZovSailor
Сегодня, 10:10
      ZovSailor
      Сегодня, 10:10
      tralflot1832
      Сегодня, 09:54
      Обхода блокады ВМС СЩА нет .Без вариантов .У Ирана только в " заложниках " суда в Персидском заливе .Козыри ,а есть ли у Ирана козыри ?

      hi Статья заказная, не всё так печально, как указано с технической стороной и сроком в 2-3 суток.
      Кроме того, сионисты постоянно нарушают режим перемирия в Ливане, на что ИРИ может повысить ставки и обрубать поочерёдно трансокеанские кабели в Ормузском проливе, а мужественные парни в сандалях перекроют Баб-эль-Мандебский пролив, как и обещали.
      К тому же должен сказать своё слово дядюшка Си, который больше всех заинтересован в разрешении кризиса, у него тоже есть козыри для ИРИ совместно с российской стороной, для согласования которых и прибыл министр ИРИ Аракчи.
      Ждём очередных пожаров и засора фекальных систем на АВИКах с полосатыми.
      Пупырчатый
Сегодня, 10:21
        Пупырчатый
        Сегодня, 10:21
        Ну и кто же будет статью заказывать? ))) И главное - для чего
    Аркадий007
Сегодня, 10:12
      Аркадий007
      Сегодня, 10:12
      У Ирана козырь - контроль Ормуза. Равный по силе блокаде США.
      Ибо, если нет входа, нет и выхода.
    ZovSailor
Сегодня, 10:56
      ZovSailor
      Сегодня, 10:56
      tralflot1832
      Сегодня, 09:54

      hi Вообще, приезд главы МИД ИРИ в Москву с игнором встречи с сионистами зятькоффым-витькоффым в Исламабаде уже сигнал рыжему Сатане из Фашингтона.
      К тому же не исключено,что переговорная площадка в Исламабаде поменяется на Москву или другую, поскольку паки в лице главы МО не занимают нейтральную позицию, как того требуют международные каноны для стороны переговоров.
      А договор о всеобъемлющем и стратегическом партнёрстве с ИРИ позволяет Кремлю ставить условия и требования матрасникам применительно к бандерштату в вопросе обеспечения разведданными и поставками вооружений и открывает нишу поставок новейших вооружений иранскому народу.
  Дилетант
Сегодня, 10:00
    Дилетант
    Сегодня, 10:00
    Нефть не газ. Остановить ее добычу из скважины нет никаких проблем. Что-то кто-то прегибает.
    Южноукраинец
Сегодня, 10:13
      Южноукраинец
      Сегодня, 10:13
      Цитата: Дилетант
      Остановить ее добычу из скважины нет никаких проблем

      Вы не правы. Если скважина "работает" давно, и как я понимаю, уровень нефти в подземном " нефтяном озере" упал ниже определенной отметки, "взять" эту нефть очень сложно.
    Пупырчатый
Сегодня, 10:22
      Пупырчатый
      Сегодня, 10:22
      Проблем как раз масса. Это достаточно легко проверить.
    Керенский
Сегодня, 10:49
      Керенский
      Сегодня, 10:49
      Ещё как! Добытую нефть можно разнести бомбами, хоть в танках, хоть в танкерах. А не добытая сохранней будет.
  tralflot1832
Сегодня, 10:25
    tralflot1832
    Сегодня, 10:25
    Цитата: Zoldat_A
    hi!
    Цитата: tralflot1832
    У Ирана один козырь, но универсальный, такой собе Джокер - сталь в фабержах. А там - как им ихний аллах даст...

    Игорь ,добрый день безвыходных ситуаций не бывает ,если не паниковать.
  Schneeberg
Сегодня, 10:42
    Schneeberg
    Сегодня, 10:42
    Цитата: ASSAD1
    Трамп подождёт если нужно
    У них выборы на носу. Ждать времени нет
  bbb
Сегодня, 11:00
    bbb
    Сегодня, 11:00
    Есть еще ослики и безумные максы.
  пылесос
Сегодня, 11:04
    пылесос
    Сегодня, 11:04
    Все затихло. никто не пишет про танкеры других стран. они движутся без проблем? Иран страна выходит в какой океан Индийский. там никто не может запереть. туда к океану трубопроводы не протянуты? А Кувейи. Саудиты. БаХрейн отгружают нефть?
    ASSAD1
Сегодня, 11:16
      ASSAD1
      Сегодня, 11:16
      У саудитов нефтепровод, 7 миллионов баррелей в сутки.
  Костадинов
Сегодня, 11:36
    Костадинов
    Сегодня, 11:36
    Цитата: tralflot1832

    Вряд ли нельзя обойти частично. На первом месте через сухопутная граница с Пакистана. Краткосрочний потенциал там очень легко довести до не менее 200-250 тисяч бареллей в день. То же самое относится к маршрут через Каспийское море, железная дорога через Казахстан и железная дорога через Азербайджан. Так что 800-1000 тисяч барелей в день можно легко достичь. К ним можно добавит и 100 тисяч барелей через Ирак к Турции. Пройто через блокаду США танкерами вполне возможно и делается. Синизит добичу и найти где закачават нефть тоже вполне возможно. В тоже время подерживат блокаду немало стоит США и прямо и непрямо(мировими ценами на нефть).
  svarog77
Сегодня, 11:39
    svarog77
    Сегодня, 11:39
    согласно сообщениям американских СМИ


    Рыжему нужна очередная победа, а то давно никого не побеждал... laughing