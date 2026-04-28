В Иране заканчиваются мощности для хранения сырой нефти
Американская блокада Ормузского пролива привела к исчерпанию свободных мощностей для хранения сырой нефти в Иране. Аналитическая компания Kpler сообщает, что нефть теперь закачивается на танкеры, которые остаются в портах.
Согласно сообщениям американских СМИ, добыча нефти в Иране может сократиться до 1,2–1,3 миллиона баррелей в день по мере обвала экспорта. Это ведет к новому росту цен на нефть в мире.
Резервуары на острове Харк — основном нефтяном экспортном терминале Ирана — близки к переполнению. Ежедневная добыча нефти в стране превышает 3 млн баррелей, на внутреннее потребление идет менее половины от этого объема.
Спутниковый центр Tanker Trackers сообщил, что по состоянию на 27 апреля ВМС США с начала блокады развернули и не дали выйти из Ормузского пролива минимум 38 иранским судам, включая нефтяные танкеры, и вернули в нефтехранилища Харка нефти на сумму $1,05 млрд, что эквивалентно 13-14 млн баррелей при стоимости Brent $107 за баррель.
До начала американской блокады резервуаров Харка хватало для хранения 13 млн баррелей. И возвращенные Ирану баррели уже превысили этот лимит — танкеры заполнены и заперты в проливе, нефтехранилища острова на пределе. Иранцы подогнали к Харку давно списанный супертанкер Nasha с целью использовать его как временное нефтехранилище. Но это даёт отсрочку всего на 48 часов.
Если в ближайшее время не будет найден способ в обход блокады ВМС США экспортировать нефть, то придется консервировать скважины. Операция эта крайне затратная и на практике необратимая, которая в будущем осложнит возвращение объемов нефтедобычи на довоенный уровень на долгие годы. Ключевые для Ирана пласты месторождения Асмари и Бангестан потеряют 4-12% добычи в год при отсутствии поддержания пластового давления, сообщает Kpler.
Падение пластового давления приводит к прорыву воды или газа через трещины в матрице породы, что ускоряет разрушение продуктивного пласта и «крах» добычи. Прогнозируется, что Иран может лишиться до 500 тыс. баррелей в сутки в кратчайшие сроки.
