Новая партия дронов «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН поставлена в зону СВО
Новая партия разведывательных беспилотников «Гранат-4-Э» поступила в войска, отгрузку изделий осуществил концерн «Калашников». Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Новая партия разведывательных БПЛА «Гранат-4-Э» с модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания и наблюдения передана военным. Параметры поставки не раскрываются. Модуль ГОЭСЦН является ключевым элементом разведывательного комплекса «Гранат-4-Э», позволяя не только вести разведку, но и обеспечивать лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой самонаведения в ближней тактической зоне. В зоне СВО данный беспилотник активно используется вместе с дронами-камикадзе «Ланцет».
В состав ГОЭСЦН входит опорно-поворотная платформа, тепловизор и видеокамеры. Модуль оснащен двухосевой системой гиростабилизации и системой автосопровождения цели. Предназначен для обнаружения объектов в любых погодных условиях и в любое время суток.
Концерн «Калашников» поставил возимые комплексы дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН заказчику точно в срок.
БПЛА «Гранат-4-Э» способен развивать скорость от 90 до 130 км/час, максимальная высота полета — 3000 метров, радиус применения — 55 км, запуск осуществляется с катапульты.
