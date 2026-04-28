В Белгородской области от ударов вражеских БПЛА погибли три мирных жителя

Очередные атаки украинских националистов по приграничным территориям России вновь привели не только к разрушениям гражданских объектов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте национального мессенджера МАХ о гибели трех мирных граждан в результате ударов вражеских беспилотников. Ещё трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Находившийся в нем мужчина скончался на месте.

Еще одну легковую машину украинские националисты атаковали с применением БПЛА в селе Бобрава Ракитянского района. В автомобиле находилась семья из трех человек. В результате подрыва беспилотника мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.

Третий автомобиль был атакован вражеским дроном в хуторе Красиво Борисовского округа. В машине находились муж с женой. Оба получили серьезные осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в областную клиническую больницу.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Враг не только целенаправленно охотится за мирными жителями белгородского приграничья с помощью дронов. Вчера, как сообщил Гладков, в селе Нехотеевка Шебекинского округа мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Глава региона призывает жителей быть предельно осторожными. Впереди праздники, многие запланировали работы у себя на участках. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов необходимо сразу же звонить на линию 112 и дождаться приезда специалистов. Отдельно следует проинструктировать детей, чтобы они никогда не брали в руки незнакомые предметы.
  Ропот 55
    Ропот 55
    Сегодня, 10:26
    Царствие Небесное,погибшим,духовных сил родным и близким пережить утрату,раненым скорейшего выздоровления.
  matwey
    matwey
    Сегодня, 10:30
    На какой расстояние летают эти fpv дроны(я так понимаю речь о них) и где находится ЛБС. Такое впечатление что Белгород там(лбс) и находится. what what what
    Arzt
      Arzt
      Сегодня, 10:49
      Около 20 км от ЛБС. До Харькова - 70 по прямой.
    rosomaha
      rosomaha
      Сегодня, 14:18
      сейчас ФПВ уже до 50км залетают...порой в Белгород залетают. Сам город в 40км от границы. А вот Грайворон и Шебекино в 7 км от границы, там оч сложная ситуация. Если ранее опасной считалась зона прим 15-20км от границы, то сейчас она увеличилась до 30км. У свинорылых с февраля качественный скачок по бпла - больше на оптоволокне, на старлинке, с ИИ в сист наведения..увеличена дальность и вообще бпла стало больше и ведут они откровенный террор населения с целью раскачки ситуации изнутри...только так они могут победить
  михаилл
    михаилл
    Сегодня, 10:33
    После оккупации Курской области три погибших гражданских- новость не о чем.
    Тем не менее- искреннее сочувствие и соболезнования.
  Vulpes
    Vulpes
    Сегодня, 10:41
    Главное, что руководители РФ "порядочные и воспитанные". У меня уже нет цензурных слов по поводу происходящего. Самые худшие и пессимистичные мысли сбываются.
  Ivan_Sergeev
    Ivan_Sergeev
    Сегодня, 10:43
    В общем, срок жизни российского туфтового капитализма уже заканчивается. Дальше или страна погибнет с миллионами жертв населения, или Россия вернется на адекватный путь развития, но уже без всякого сброда у власти.
    Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3
      Сегодня, 10:52
      А нельзя просто не воровать, как не в себя и оставить капитализм, как есть ? В совок как-то не хочется и детям того не желаю
      михаилл
        михаилл
        Сегодня, 11:10
        При капитализме не воровать не возможно, капитализм именно на присвоении прибавочной стоимости и основан, а это присвоение так или иначе- воровство.
        А вот "в совке" детям было вполне неплохо. Был вкуснючий лимонад и мороженное. И я занимался дзюдо и парусным спортом совершенно забесплатно.
        Евгений Попов_3
          Евгений Попов_3
          Сегодня, 11:30
          Дзюдо не всем на пользу пошло
      frruc
        frruc
        Сегодня, 11:14
        Так эти воры из этого совка и вышли, причем не с низов, а с верхов.
        Борис Сергеев
          Борис Сергеев
          Сегодня, 11:24
          Эти воры, в большинстве своем, почему-то, вышли из еврейских семейств. Про советские же верха можете проследить по судьбам Романова, Щербицкого, Воротникова и пр.
          frruc
            frruc
            Сегодня, 12:23
            Эти из функционеров высшего ранга. Берите по- проще, Гайдар, Чубайс, да и все последние осужденные и подследственные господа генералы, мэры, губернаторы и различные секретари райкомов, обкомов и тд.
            Борис Сергеев
              Борис Сергеев
              Сегодня, 12:57
              Гайдар (Соломянский) и Чубайс какое отношение к советским верхам имеют? Среди олигархов нет ни одного даже секретаря райкома.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 10:51
    Мелкие дроны летят не так далеко, но кроме них есть более дальнобойные средства поражения и кукуевские пользуются для нападения всем, что у них имеется...
    Вот какая такая "санитарная зона" может быть, если в арсенале у них есть дроны летящие на тысячи километров!?
    Конечно, дальнобойные системы бьют по объектам стационарные, но и тогда будут потери среди гражданского населения... увы, наводчики/диверсанты на нашей территории есть и пока их всех выловиш, вреда они принесут много...
    Очевидное... только "наши танки на аэродромах противника" могут это все прекратить... хотя и потом диверсанты будут пвтатся нанести удар, но это дело уже конечное, переложить и... короче, переложить! soldier
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 11:31
      Думаю, что удары СБП по аэродромам противника , уничтожение всех ОРУ АЭС и КП группировок ВСУ так же могут прекратить все эти террористические атаки на мирное население России. hi
      rocket757
        rocket757
        Сегодня, 12:04
        Вряд ли военные противника так беспечны и сложили все яйца в одну корзину...
        Крупные стационарные объекты, в основном, гражданского назначения, лиш частично используются военными....
        А так, у нас не достаточно объективных развед данных, что б разрушить всю военную инфраструктуру противника, тем более, им из за бугра регулярно поставляется на замену утраченного, что то аналогичное... пусть и в меньших объёмах, но оно такое есть и пути доставки военных грузов действуют до сих пор.
        Одна надежда, заровнять/прикопать максимум ЛС, это как раз тот ресурс, который может закончится, перейти за ту грань, когда не будет хватать никуда и никогда! soldier
  HAM
    HAM
    Сегодня, 11:02
    А в Москве говорят о чём хочешь : о VPN ах,интернете,Иране, Трампе,снеге,но только не об ЭТОМ,вроде как ЭТО где то,а не у нас в России.. никаких заявлений и даже соболезнований,а главное--никаких ответных и неответных действий на содеянное кохлами и европейцами.....
    Ропот 55
      Ропот 55
      Сегодня, 12:07
      НАМ hi ,а у нас две части одной страны,одна сетки маскировочные во дворах плетет и свечи окопные льет помощь какую может собирает да волонтёрам несёт,в церквях и мечетях за возвращение своих родных молиться. Вторая ест и пьет и веселится, на ледовые шоу ходит,в отпуска в страны которые поддерживают Украину ездят и денежки там оставляют и т.д. И вторая половина НЕ ХОЧЕТ замечать первую и помогать не будет.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 11:09
    За неделю при ударах ВСУ погибли 24 жителя России

    Ранения получили 174 человека, среди них девять детей.

    Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Самарской областях, а также в ДНР и ЛНР.

    Чаще всего люди получали ранения при атаках беспилотников. На них пришлось более 90% всех случаев.

    Также фиксировались случаи дистанционного минирования.
  Обычный
    Обычный
    Сегодня, 11:20
    Как же жалко людей Белгородской области, живут в войне какой год. И конца и края этому нет. С.ука, братский народ говорите? Четыре года нам говорят про это. Люди гибнут постоянно, а на СВО ничего не меняется и, не потому что не могут, а потому что политических решений нет.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      Сегодня, 11:36
      ничего не меняется что не могут ничего изменить
      helmi8
        helmi8
        Сегодня, 14:17
        День прошел, число сменилось - и ничего не изменилось... request
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    Сегодня, 11:38
    вонь анкориджа и красные дорожки убивают наших граждан ежедневно.