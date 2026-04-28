В Белгородской области от ударов вражеских БПЛА погибли три мирных жителя
Очередные атаки украинских националистов по приграничным территориям России вновь привели не только к разрушениям гражданских объектов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем аккаунте национального мессенджера МАХ о гибели трех мирных граждан в результате ударов вражеских беспилотников. Ещё трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Находившийся в нем мужчина скончался на месте.
Еще одну легковую машину украинские националисты атаковали с применением БПЛА в селе Бобрава Ракитянского района. В автомобиле находилась семья из трех человек. В результате подрыва беспилотника мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи. Их 16-летнего сына с баротравмой медики доставили в детскую областную клиническую больницу.
Третий автомобиль был атакован вражеским дроном в хуторе Красиво Борисовского округа. В машине находились муж с женой. Оба получили серьезные осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила их в областную клиническую больницу.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Враг не только целенаправленно охотится за мирными жителями белгородского приграничья с помощью дронов. Вчера, как сообщил Гладков, в селе Нехотеевка Шебекинского округа мужчина получил тяжелое ранение, наступив на мину на своем участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
Глава региона призывает жителей быть предельно осторожными. Впереди праздники, многие запланировали работы у себя на участках. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов необходимо сразу же звонить на линию 112 и дождаться приезда специалистов. Отдельно следует проинструктировать детей, чтобы они никогда не брали в руки незнакомые предметы.
