Бойцы группировки войск «Север» ВС России в рамках создания зоны безопасности в приграничье освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Штурмовики 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии в ходе ожесточенных боев выбили противника из села Землянки.Оно расположено в северо-восточной части Волчанского района на стыке волчанского и великобурлукского участков Харьковского направления. Село находится, в основном, на левом берегу реки Волчья, на границе с Россией, выше по течению примыкает хутор Старый (Белгородская область), ниже — село Бударки (Харьковская область).Оборону здесь держали военнослужащие 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. В Харьковскую область они были переброшены совсем недавно. Это очередное «элитное» подразделение украинских националистов. Многие из них воюют еще со времен так называемой антитеррористической операции против ополченцев ЛНР и ДНР и причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.Подразделения украинских пограничников оборудовали все строения населенного пункта как огневые позиции, даже оставляя которые, враг минировал предметы быта, включая детские игрушки. Такие подробности действий украинских националистов сообщают российские каналы, близкие к ГВ «Север». Ожесточенные бои за село шли еще вчера, сегодня украинская «элита» была выбита.Освобождение села Землянки, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Зачистка всего северного берега реки Волчья минимизирует риск проникновения украинских ДРГ на данном участке фронта, а река станет естественной преградой для националистов.За сутки в зоне действия группировки войск «Север» ВС РФ подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек. Из них более 100 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на пяти участках до 700 метров.

