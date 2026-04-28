Глава МАГАТЭ: Риск ядерной катастрофы приближается к уровню годов холодной войны
С трибуны конференции по ДНЯО в Нью-Йорке глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси произнес тревожные слова. Риск ядерной катастрофы, по его оценке, достиг уровня, невиданного со времен холодной войны:
Это очень особый момент. Война вернулась в Европу и на Ближний Восток. Многосторонние механизмы испытывают огромную нагрузку. В современной ядерной сфере мы сталкиваемся с опасной патовой ситуацией: больше участников, больше рисков и меньше ясности.
Конференция, напомним, стартовала 27 апреля и собрала дипломатов из 191 страны. Договор о нераспространении ядерного оружия, заключенный в 1970 году, когда-то был столпом глобальной безопасности. Он ограничивал число ядерных держав пятью странами – Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем – и запрещал остальным создавать атомную бомбу.
Но за 55 лет мир изменился до неузнаваемости. Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея обзавелись ядерным оружием, не вписавшись в старую схему. А в феврале 2026 года истек срок ДСНВ – последнего соглашения, связывавшего Россию и США. Продлевать его не стали. Две страны, владеющие 90 процентами мирового ядерного арсенала, теперь не имеют взаимных обязательств.
Гросси призвал обеспечить силу ДНЯО. Но документ, созданный для другого мира, сегодня напоминает скорее музейный экспонат, чем работающий механизм.
