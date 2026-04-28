Глава МАГАТЭ: Риск ядерной катастрофы приближается к уровню годов холодной войны

463 20
Глава МАГАТЭ: Риск ядерной катастрофы приближается к уровню годов холодной войны


С трибуны конференции по ДНЯО в Нью-Йорке глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси произнес тревожные слова. Риск ядерной катастрофы, по его оценке, достиг уровня, невиданного со времен холодной войны:



Это очень особый момент. Война вернулась в Европу и на Ближний Восток. Многосторонние механизмы испытывают огромную нагрузку. В современной ядерной сфере мы сталкиваемся с опасной патовой ситуацией: больше участников, больше рисков и меньше ясности.

Конференция, напомним, стартовала 27 апреля и собрала дипломатов из 191 страны. Договор о нераспространении ядерного оружия, заключенный в 1970 году, когда-то был столпом глобальной безопасности. Он ограничивал число ядерных держав пятью странами – Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем – и запрещал остальным создавать атомную бомбу.

Но за 55 лет мир изменился до неузнаваемости. Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея обзавелись ядерным оружием, не вписавшись в старую схему. А в феврале 2026 года истек срок ДСНВ – последнего соглашения, связывавшего Россию и США. Продлевать его не стали. Две страны, владеющие 90 процентами мирового ядерного арсенала, теперь не имеют взаимных обязательств.

Гросси призвал обеспечить силу ДНЯО. Но документ, созданный для другого мира, сегодня напоминает скорее музейный экспонат, чем работающий механизм.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:39
    Мальчик хочет в " табло" ,тьфу в кресло секретаря ООН .Туда не ходят пароходы ,туда не ходят поезда.Но на " сивой кобыле " страха туда попасть можно .Я без тебя удод знаю международную обстановку .Еслибы КНДР ,КНР и Россия разоружилсь в одностороннем порядке - остальные бы сказали это хорошо .А вот шиш вам ,по наглой роже.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +1
      Сегодня, 11:50
      Да протащат его в ООН. Вопрос только в том, что как магатэ и оон это не обязательные/запрещающие, а рекомендательные органы. Это как в России у нас - запрещающий знак только 1 - бетонный блок на дороге. Все остальные знаки - предупреждающие. laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:05
      Цитата: tralflot1832
      Мальчик хочет в " табло" ,тьфу в кресло секретаря ООН .

      Ну если уж Гутерриш опустил ООН до дна, то докуда опустит его Гроссии.
      "Опускать некуда, развалить нужно".
  2. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 11:41
    Да он (риск) давно уже привысил все мыслимые пороги времён холодной войны. Тогда на Западе хоть адекватные люди во власти попадались, которые помнили вторую мировую и понимали, к чему приведёт третья мировая. А сейчас Западом правит какой-то сброд с мозгами как у рыбки гуппи, но с амбициями Наполеона.
    А у нас всё чертят красные линии.. Быстрее бы уже красный мелок закончился.. am
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 11:47
      Цитата: garik77
      Западе хоть адекватные люди во власти попадались, которые помнили вторую мировую и понимали, к чему приведёт третья мировая.

      Которые дропщот разрабатывали. Если бы не Сталин+Берия+Курчатов - мы бы уже по английски разговаривали
      Цитата: garik77
      А у нас всё чертят красные линии.. Быстрее бы уже красный мелок закончился..

      Т.е. чтобы мы стали неадекватными?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:09
        Цитата: Глухой
        Если бы не Сталин+Берия+Курчатов - мы бы уже по английски разговаривали

        Выходит, что Европа хочет разговаривать на путунхуа (по китайски).
        1. Глухой Звание
          Глухой
          +1
          Сегодня, 12:23
          Ну на то они и петухи. Чтоб орать по утрам и хорохорится. Пока не придут. Голову на пенек и топором. И потом еще будут бегать по инерции пару минут laughing
          Цитата: carpenter
          Выходит, что Европа хочет разговаривать на путунхуа (по китайски).
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 12:47
            Цитата: Глухой
            Пока не придут. Голову на пенек и топором.

            Сколько уж эти головы "на пенёк и под топор", а всё равно лезут (топоров не напасёшься).
            1. Глухой Звание
              Глухой
              0
              Сегодня, 12:54
              Ну. Я бы не сказал. Во время интервенции на ДВ в начале 20го века. Когда бабы с вилами сбросили их спИцназ в море. Один адмиральчик застрелился. wassat
              Но то что лезут. Это факт. И вот каждые 100 лет у них вековое обострение очередное angry
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 13:04
                Цитата: Глухой
                Во время интервенции на ДВ в начале 20го века. Когда бабы с вилами сбросили их спИцназ в море.

                Я не знал, что на ДВ европейцы были, думал только япошки.
                1. Глухой Звание
                  Глухой
                  0
                  Сегодня, 13:10
                  Цитата: carpenter
                  Я не знал, что на ДВ европейцы были, думал только япошки.

                  White, John Albert. The Siberian Intervention. Princeton University Press (1950)
                  Насколько помню, цифры оттуда. Можно в нете найти. Американцы и канадцы там были. больше10 тыс и командовали ими в т.ч.мелкобритые. тот жэ черчиль. Аэто русофоб 80 левела. Такой лживой и гнусной твари ( литературное слово, означает животное) - мир еще в истории не видывал angry
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 11:42
    Рафаэль Гросси произнес тревожные слова. Риск ядерной катастрофы, по его оценке, достиг уровня, невиданного со времен холодной войны:

    А что же раньше молчали? Уж не вы ли(Европа) приближали этот день и помогали "некоторым"? am
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Егоза
      Уж не вы ли(Европа) приближали этот день и помогали "некоторым"?

      На западе, это борьба за демократия. Эти всегда найдут надлежащее слова, для оправдания своих грабительских целей, начиная с Крестовых походов и по сей день.
      Запад, капитализм, буржуазия - вот что разрушает планету и ведёт её к вымиранию.
  4. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 11:54
    Имя, сестра, имя!?
    И вновь Гросси говорит о риске ядерной катастрофы так, словно это стихийное бедствие, а не результат злонамеренных действий. Остается лишь гадать, о ком он промолчал: о Трампе, у которого всё сильней фляга свистит или о фашисте Биби, готового утащить за собой в ад весь мир?
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:02
    Война вернулась в Европу и на Ближний Восток.

    Только Гросси забыл сказать, а кто вернул войну в Европу и Ближний Восток.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      -2
      Сегодня, 12:07
      На как только станет ЭКС. Так сразу скажет. Инфа соточка good
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:04
    Своим двурушничеством Гросси больше всех и посодействовал этому как никто другой...а теперь льёт слёзы "крокодиловы".
    1. moreman78 Звание
      moreman78
      +1
      Сегодня, 12:24
      Да ничего он не льет - просто делает себе карьеру, пытаясь усидеть в теплом кресле, а то и перепрыгнуть в другое!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:28
        Цитата: moreman78
        Да ничего он не льет - просто делает себе карьеру, пытаясь усидеть в теплом кресле

        Да уж, тяжела ты жизнь аргентинца в США, на что из за этого не пойдёшь.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: HAM
      Своим двурушничеством Гросси больше всех и посодействовал этому как никто другой...а теперь льёт слёзы "крокодиловы".

      Трамп в миниатюре.