«Самая возрастная армия Европы»: The Irish Times констатирует «старение» ВСУ

«Самая возрастная армия Европы»: The Irish Times констатирует «старение» ВСУ


Украинская армия стремительно стареет. Как пишет The Irish Times, средний возраст солдат ВСУ сегодня составляет 45 лет. Для сравнения: в странах Евросоюза этот показатель – около 30 лет. Разрыв колоссальный. И он продолжает расти. Такое «достижение» уже сделало украинскую армию самой возрастной в Европе.

Для сравнения, в 2023 году Минобороны РФ сообщило, что средний возраст мобилизованных военнослужащих в России – 35 лет. Причем большая часть из них проходили службу в армии.

Стоит отметить, что 45 лет – это именно средний возраст боевиков ВСУ. На передовую Киев отправляет и более взрослых «новобранцев». В том числе мужчин в возрасте 50-60 лет.

Ранее Зеленский подписал закон, повышающий предельный возраст службы в армии до 60 лет. Документ позволяет заключать контракты с мужчинами, которых раньше считали «слишком старыми» для военного дела. В Раде допустили: отсутствие четких процедур может привести к выборочному подходу и злоупотреблениям.

Представители партии «Слуга народа» ранее сообщали, что только за последние полгода страну покинули более полумиллиона молодых граждан. По оценкам украинских СМИ, если считать с 2022 года, речь может идти уже о 2,3 млн человек.
    LiSiCyn
    Сегодня, 11:55
    Сейчас ещё от 18 до 25 наберут и понизят "среднюю темп-ру по больнице"...
    Аркадий007
    Сегодня, 11:55
    Чем дольше будет длится эта война, тем меньше шансов выжить всем в ней участвующих.
    К проблемам демографии добавляются невосполнимые военные потери репродуктивного мужского населения.
    Через год это будет сравнимо с применением одной ядерной бомбе, через два уже пяти.
    Fachmann
    Сегодня, 11:57
    "Украинская армия стремительно стареет"
    Украинская армия воюет, а не спецоперации проводит. Воюет под мобилизацией. Молодняк до 25 лет пока, до поры, не трогают, и под "бронью" значительная масса мужиков. Так что мобпотенциал у них, к сожалению, далеко не исчерпан.
    carpenter
    Сегодня, 11:58
    [quote]По оценкам украинских СМИ, если считать с 2022 года, речь может идти уже о 2,3 млн человек.[/quoteЭто число, смело умножай на 2 и не ошибёшься. Я не вижу практически украинцев старше 45 лет, но зато тех кто моложе, хоть пруд пруди.
    rocket757
    Сегодня, 12:20
    Сказать бы, что это только их проблемы, но как то не получается, потому как потом, это может коснутся и нас...
    Каким именно образом, можно много версий предложить, но и ина может остатся за углом, как и раньше... soldier
    Oldi
    Сегодня, 12:24
    средний возраст мобилизованных военнослужащих в России – 35 лет.
    довольно правдиво, видел, как мобилизовали и 35 лет и немало 45-50, сказал бы, что средний возраст 40, если уж на чистоту.
    spectr
    Сегодня, 14:03
    Пока не стареет. 40-45 - это как раз тот возраст, когда у большинства дурь уже выветрилась, а организм еще способен выдерживать нормальные нагрузки для выживания на передовой.
    Катастрофа для них будет, если средний возраст к 50 годкам приблизится.
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 14:50
    Не знаю на сколько там у них, чубатых "возрастная армия", но они -воюют. Конечно, на Украину работает вся Европа, но и особых провалов у ВСУ лично я, не вижу. Да, наши парни их по-тихоньку, но жмут. Не понимаю только почему ГШ боится применить по всем укрепам ВСУ тактическое ядерное оружие? В Югославии США- применяло.