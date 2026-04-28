В Туапсе проходит эвакуация граждан из домов рядом с горящим НПЗ
Минувшей ночью враг вновь, как минимум в третий раз за последние несколько недель, атаковал беспилотниками Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Официально заявлено, что на территорию НПЗ упали обломки сбитых силами ПВО ВС РФ дронов. В результате начался пожар.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет в своем официальном аккаунте о масштабном пожаре на Туапсинском НПЗ после вражеской атаки. На данный момент в ликвидации возгорания на крупном объекте ТЭК задействованы 164 человека, привлечено 46 единиц техники. В ближайшее время группировку увеличат дополнительными пожарными расчетами.
Глава региона сообщает об эвакуации граждан из домов, расположенных в непосредственной близости с нефтезаводом. Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.
Глава Туапсинского городского округа Сергей Бойко уточнил, что эвакуации подлежат жители домов на улицах Кошкина и Пушкина, а также в прилегающих переулках.
По словам губернатора, с места ЧП в постоянном режиме ему докладывают о развитии ситуации. По информации управления образования Туапсинского округа, сегодня отменены занятия в школах портового города и двух детских садах. Местные жители пишут в соцсетях, что горит река в районе завода.
Прошлый пожар после атаки дронов ВСУ по Туапсинскому НПЗ тушили пять дней, около 300 человек боролись с огнем. Из-за пожара в воздухе зафиксировали превышение бензола в два-три раза. В небе — гарь и химия, по городу прошел грязный дождь с чёрным налётом, оседающим на машинах и домах. Рядом с атакованным НПЗ произошёл разлив нефтепродуктов: 988 кубометров убрали из реки и с побережья рядом с морским терминалом.
Судя по соцсетям, жители Туапсе услышали звуки ближе к 01:00. Тогда же глава района Сергей Бойко опубликовал сообщение о беспилотной опасности — она действовала пять часов. По словам горожан, было достаточно громко: «жужжали» беспилотники, затем раздавались взрывы.
Многие люди возмущены плохим оповещением жителей. Во-первых, в городе до сих пор плохо оборудованы убежища, поэтому люди вынуждены спасаться собственными подвалами. А в многоэтажках они часто не приспособлены.
