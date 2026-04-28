В Туапсе проходит эвакуация граждан из домов рядом с горящим НПЗ

Минувшей ночью враг вновь, как минимум в третий раз за последние несколько недель, атаковал беспилотниками Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Официально заявлено, что на территорию НПЗ упали обломки сбитых силами ПВО ВС РФ дронов. В результате начался пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет в своем официальном аккаунте о масштабном пожаре на Туапсинском НПЗ после вражеской атаки. На данный момент в ликвидации возгорания на крупном объекте ТЭК задействованы 164 человека, привлечено 46 единиц техники. В ближайшее время группировку увеличат дополнительными пожарными расчетами.

Глава региона сообщает об эвакуации граждан из домов, расположенных в непосредственной близости с нефтезаводом. Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.

Глава Туапсинского городского округа Сергей Бойко уточнил, что эвакуации подлежат жители домов на улицах Кошкина и Пушкина, а также в прилегающих переулках.

По словам губернатора, с места ЧП в постоянном режиме ему докладывают о развитии ситуации. По информации управления образования Туапсинского округа, сегодня отменены занятия в школах портового города и двух детских садах. Местные жители пишут в соцсетях, что горит река в районе завода.

Прошлый пожар после атаки дронов ВСУ по Туапсинскому НПЗ тушили пять дней, около 300 человек боролись с огнем. Из-за пожара в воздухе зафиксировали превышение бензола в два-три раза. В небе — гарь и химия, по городу прошел грязный дождь с чёрным налётом, оседающим на машинах и домах. Рядом с атакованным НПЗ произошёл разлив нефтепродуктов: 988 кубометров убрали из реки и с побережья рядом с морским терминалом.

Судя по соцсетям, жители Туапсе услышали звуки ближе к 01:00. Тогда же глава района Сергей Бойко опубликовал сообщение о беспилотной опасности — она действовала пять часов. По словам горожан, было достаточно громко: «жужжали» беспилотники, затем раздавались взрывы.

Многие люди возмущены плохим оповещением жителей. Во-первых, в городе до сих пор плохо оборудованы убежища, поэтому люди вынуждены спасаться собственными подвалами. А в многоэтажках они часто не приспособлены.
  moreman78
    Сегодня, 12:00
    А Банковая - стоит нерушима! И связь работает исправно на окарине, и электричество ...
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:03
      Мне вот интересно почему около таких вот объектов как НПЗ нет мобильных огневых групп или тех же Панцырей? Ведь не вчера же всё началось.Думали что всё обойдётся?
      LiSiCyn
        Сегодня, 12:20
        Да потому что Панцырей, раз два и обчелся... Их выбивают быстрее, чем успевают поставлять. К тому же в связи с ударами по всей территории европейской части России, прикрывать приходится не только НПЗ и терминалы. А ещё, я вам по секрету скажу, самое большое количество Панцырей находится в Московской области. И никто их оттуда, ни при каких обстоятельствах, забирать не будет.
        Sky Strike fighter
          Сегодня, 12:40
          Ну так с таким ходом событий одна Московская область и останется.Только кто потом будет содержать эту Московскую область и её обитателей кто то подумал или ещё нет?Или ждут когда все ломанутся со всех уголков страны в эту Московскую область?
        alexoff
          Сегодня, 14:15
          и то как-то не очень выходит. Там ведь и каких-то налётов сильно больших не было, не полсотни дронов прилетело. Но там кажется не то что панцирей - ПЗРК и дронов-перехватчиков нет
      30 вис
        Сегодня, 12:28
        Комплекс «ПанцИрь». Я не придираюсь к вашей грамотности , я ещё тот грамотей ... Но жЫ шЫ цЫ так пишут граждане жЫдокраины ... Не знающие русского языка .. А потому ещё раз ПанцИрь . drinks
        Sky Strike fighter
          Сегодня, 12:36
          Ах .Не сдал я вам сегодня экзамен по русскому языку.Когда пересдача?После майских?Или может до майских?Одного пузыря хватит? drinks
          30 вис
            Сегодня, 12:53
            Ну, если по литру на нос и пивком полирнуть то годится . Зажевать можно с зелёным лучком , зелёным чесночком с салом . Русская закусь .
      Mishka78
        Сегодня, 12:45
        Потомушта Панцири прикрывают действительно важные цели, а не всякую ерунду.
        В марте 2026 года рядом с Валдайской президентской резиденцией появились семь дополнительных башен с системами ПВО "Панцирь", их общее число увеличилось до 27

        (с)СМИ
      ism_ek
        Сегодня, 12:53
        Нпз на берегу моря. Какие МОГи? На лодках?
        Наш флот сами знаете где пребывает.
        Основная проблема в массовости налетов. Ну и то что все в ночное время происходит.
        alexoff
          Сегодня, 14:44
          Да там массовости-то и нет. Понятно если б за раз прилетела сотня беспилотников, но в докладах звучат цифры скромнее. По Усть-Луге, насколько я помню, за неделю меньше сорока дронов насчитали
      Сабуров_Александр53
        Сегодня, 12:55
        У меня другое предложение.... Надо ограничивать наполнение топливных емкостей на НПЗ по самому минимуму или сделать несколько подземных хранилищ за городом. Как никак курорт и стОит подумать о выносе таких емкостей за пределы береговой черты, а подавать нефть на переработку по подземному трубопроводу, вероятность повреждения которого гораздо меньше.
        ALARI
          Сегодня, 13:47
          Это будет где то через год если работать в 3 смены. А сейчас что делать? Вы про мысли Обломова и их реализацией не читали.
    Lako
      Сегодня, 13:07
      Что то уже и об ответных ударах, по Киеву, не слышно. Я вообще не понимаю. То ли Генштаб такой неспособный, то ли их, держат за колокола, из Кремля. Ну не хотят проводить мобилизацию и нет нужных резервов для наступления. Но массированными ударами, вогнать в каменный век, этот Киев и опустить Банковую, ниже уровня земли, то могли бы. А то ездят туда, Санду-Манду и вообще черт знает кто.
      Розмари
        Сегодня, 13:41
        Киев самый защищенный город Украины, поэтому бьют по другим городам.
        Например в Днепропетровске после атаки 25 апреля 8 погибших и 49 раненых. Вчера ночью была массированная атака по Одессе, десять человек, ранено погибших нет. Сегодня утром ударили по Чугуеву в Харьковской области, погибли два человека и т.д. и т.п. каждый день.
        Просто в российских новостях об этом не сообщают - мы же их освобождаем, а не убиваем. А на вражеские новости мало кто заходит
    Schneeberg
      Сегодня, 14:41
      А Банковая - стоит нерушима! И связь работает исправно на окарине, и электричество ...
      И клоун по миру разъезжает преспокойно
    Metallurg_2
      Сегодня, 14:48
      Ворон ворону глаз не выклюет.
  Ivanhoe
    Сегодня, 12:04
    След като на всички стана ясно, че това е приритетна за
    ВСУ цел, толкова ли е трудно да се усили ПВО прикриието и защитят инфраструктурата и гражданите? Или щи стане, след като изгори всичко?!
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:13
      Перевод.

      . После того, как всем стало ясно, что это
      ВСУ цель, так ли трудно усилить ПВО прикрытие и защитить инфраструктуру и граждан? Или это произойдет после того, как все сгорит?!


      Подобными вопросами задаётесь не только вы.Просто руководить такой большой страной как Россия в ручном режиме невозможно впринципе,а внятную систему управления за все эти годы так и не выстроили судя по тому что мы наблюдаем в последние годы или потому что не могут, или потому что опасаются, ведь при выстроенной системе узкая группа лиц сможет находиться у власти лишь непродолжительное время,так как в любой действующей системе предусмотрено обновление в том числе и первых лиц. При системе никто не сможет забить на ту или иную проблему,так как за это всегда эта же система и спросит.А когда узкая группа лиц несменяемых то о каком спросе может идти речь?Кто спросит?И так сойдёт.Легче мессенджеры и интернет рубить,глядишь никто и не узнает что случилось в который уже раз.
      Ivanhoe
        Сегодня, 13:10
        А кой променя системата? В съвременните общества това се прави от гражданите чрез избори. А в РФ за 26 г. резултатът е около и над 70% за една партия и един лидер. Но сигурно затова Марк Твен е казал, че ако нещо се решаваше от изборите, нямаше да ни допуснат да гласуваме.
  Оби Ван Кеноби
    Сегодня, 12:07
    И самое интересное, что наш опора и надежа делает вид, что его это не касается. И он, как всегда, не отвечает за происходящее в стране.
    Вопрос осударю-батюшке: - А кто виноват?
    Ответ: - А вот не знаю я виновных, дорогие граждане. Я все указания раздал, а там хоть не рассветай!
    Обалдеть. До чего мы дожили с 1991 года.
    Пострадавшим жителям Туапсе сейчас что делать? Куда бежать? Где и как жить? В школе № 6 ?
    Uncle Lee
      Сегодня, 12:24
      Зато касается непосредственно других граждан ! Можно долго перечислять области, которых это касается...Мне кажется, что Гаранту нечего ответить его гражданам....
      Sky Strike fighter
        Сегодня, 12:44
        Как бы уже и не тот возраст,чтобы что то менять попробывать радикально.
        Uncle Lee
          Сегодня, 13:40
          Тогда остается: "Я мухожук "!
      Ptt
        Сегодня, 13:59
        Он вообще стал какой то неотвечательный!
        Походу нимб на голове появился или не царское это дело.
        За него усатый что то лепечет, по существу то нечего говорить. Горим.
    Boton
      Сегодня, 13:16

      Ну а как иначе-то. Размазывание ответственности за решение проблем по чиновникам среднего звена — фирменный стиль последних лет. А вот успехи и победы, напротив, должны и будут собираться в центр, ассоциируясь исключительно с первым лицом. Этот вечный в России принцип управления, когда царь — хороший, бояре — плохие, расцвёл сейчас, как никогда. Кстати, его яркое воплощение - Прямая линия с первым лицом государства.
    alexoff
      Сегодня, 15:02
      И самое интересное, что наш опора и надежа делает вид, что его это не касается
      шутка в девяностые была - милиция следит за порядком, беспорядки её не интересуют
  LiSiCyn
    Сегодня, 12:07
    Третий раз за 2 недели... Эффективно бороться против налётов БПЛА мы не можем, стоит признать.
    Хотя вроде местность располагает. Расположить РЛС на отрогах Кавказкого хребта, что увеличит обзор и дальность обнаружения.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:21
      Я же говорю система не выстроена.Вот как вы думаете найдут ответственного за оборону Туапсинского НПЗ?А он вообще был этот ответственный?Его кто то назначал?Нет ну по идее в угрожаемый период кто то же должен выстраивать систему обороны и назначать ответственных за тот или иной участок.По идее так оно должно быть.Другое дело а как оно на самом деле происходит. Вот это вопрос.
      LiSiCyn
        Сегодня, 12:59
        Конечно найдут... Поменяют генерала командующего соединением ПВО, подразделения которого были выделены для усиления. Причём "поменяют" не на пенсию или не дай бог в тюрьму, а к примеру в академию (преподавать) или ГШ. Придёт новый командующий, причём обязательно из другого рода войск (а как же, у него глаз не замыленный) и со своим штабом. После поедет с инспекцией по ввереным ему частям. И виноватым окажется зампотыл дивизии, что не обеспечил своевременно помыв расчёта. Из-за чего расчёт чесался и не мог выполнять свои прямые обязанности.
        * основано на реальных событиях.
      Развед
        Сегодня, 13:14
        А оттого, что назначат козла отпущения, пардон, ответственного - на самом участке что-то поменяется? Ему, ответственному, сразу делегируется статус волшебника?
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:27
      Никто же не знает этих ответственных даже если они и есть,ну чтобы люди понимали что ответственные есть,вот только не получилось отразить удар по вот этой вот причине,допустим ПВО перегрузили.Все же молчат.Вот люди и начинают надумывать, сомневаться.Никто же никому ничего не поясняет.Говорят верить только официальным источникам информации,но их данные зачастую расходятся с фактами наблюдаемыми по всей стране и возникает недоверие как следствие этого всего.Говорят одно,а все уже который год видят другое.И так из года в год.
    Boton
      Сегодня, 13:28
      Помнится, накануне 2014 года наши СМИ утверждали, что если в Крыму будет НАТО, то всё Чёрное море будет под контролем тамошних баз. Вот Крым наш уже больше десяти лет, а не то что о контроле за всем черноморским бассейном речь не идёт, но и наш ЧФ выгнали из Севастополя, и даже побережье у Новороссийска, Туапсе и Сочи обладание Крымом не позволяет защитить - украинские БЭКи мимо Крыма от Одессы к тому же Новороссийску ходят, как мимо пустого места. Получается, что никакой корм не в этого коня, когда мы говорим о нынешней РФ? Тогда вопрос возникает: вот если, каким-то чудом, напрягая все силы, мы всё же освободим всю Украину - это действительно повысит безопасность России, или наоборот?
  16112014nk
    Сегодня, 12:08
    люди вынуждены спасаться собственными подвалами

    Буржуинская власть действует согласно принципа:
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
    Вот в сентябре на выборах в ГД и надо утопить ЕР. И всю эту буржуинскую власть - в топку, как сказал бы профессор Преображенский.
    LiSiCyn
      Сегодня, 12:26
      Есть большие сомнения. Те кто был за ЕР, опять за них и проголосуют. А те, кто был против, опять на выборы не пойдут.
    russ71
      Сегодня, 12:44
      Кто считает голоса???
      верите им?
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 12:49
      По такой логике получается что каждый сам за себя.Надеюсь что у нас в нынешней ситуации дела обстоят не так как вы предположили и всё же не так плохо. Равнодушие ведь могут получить и сами в ответ те кто сами равнодушны к чаяниям народа.Когда то Николай Первый также изолировался в узком кругу лиц от проблем народа.В итоге все процессы в обществе пошли без него,над обществом был утрачен контроль,так как оно было предоставлено само себе.А старые басни уже не имели прежнего эффекта.
    Личное мнение
      Сегодня, 14:14
      Право консервативную буржуинскую ЕР чтобы утопить нужно изменить политическую поляну полностью, сейчас там нет независимых от власти политических сил претендующих на власть в стране. От слова совсем.
      Новые ,при полном запрете всего и вся к осени не появятся.
      Нужно молодым, в первую очередь, организовать сбор подписей под петицией в адрес Зюганова и Миронова об объединении двух левых партий , проведении объединительного съезда.На котором вся власть передаётся сорокалетним молодым зарекомендовавшим кадрам, можно по процедуре аналогичной праймериз. Дальше публичная выработка программы , агитация , выборы.
      У Путина на назревшие стране политические реформы( если проводить их сверху ) нет желания, понимания,смелости,и, вероятно, достаточного ума. В октябре ему исполнится 74года.
      А придётся строить реальные продуманные государственные институты , а не их бутафорию.
  Александр Сл
    Сегодня, 12:09
    Почему-то сбитые беспилотники (их обломки) падают именно на НПЗ и головы жителей, а не в море?
    Наверное, их и не сбили или сбили уже у самой цели?
    Fachmann
      Сегодня, 12:20
      Александр, тема "обломков" уже всем адекватным людям оскомину и мозоли на языке и в сознании набила.
      Но видать, директива такая спущена была.
      Ну не могут украинцы своими беспилотниками наши заводы, жилые дома поражать, и наших людей убивать. Да и беспилотники не украинские, а зарубежные.
      Так что и эффект от ударов, после подобных формулировок, должен быть для русского народа не таким болезненным.
      Абсурд какой-то! am
    Uncle Lee
      Сегодня, 12:27
      Очень грамотные пошли обломки и мотивированные самим зелей ! am
    Boton
      Сегодня, 12:34
      Потому что ПВО в стране нынче исключительно обьектовое. Это когда от атак с воздуха хоть как-то прикрыты только самые важные военные, административные и промышленные объекты, причём в непосредственной близости от них. И то не все. А остальным уж как повезет… Или не повезет.
  Fachmann
    Сегодня, 12:10
    Абсолютно непонятно, почему об экологической катастрофе в Туапсе по телевидению ни слова.
    Когда в прошлом году два старых корыта с мазутом у побережья Крыма переломились, несколько месяцев эта тема не сходила с экрана.
    Сейчас же, тишина...
    В сетях пишут, что слой мазута в море до 30 см. am
    Вадим С
      +7
      Сегодня, 12:23
      Да по новостям кажут Иран, Трампа, как все хорошо в Египте и как проходят субботники, в стране рай и благодать! Интересно где такая страна?!
    Ghost1
      Сегодня, 12:25
      Если говорить по тв про всё это, то будет рушиться картинка что всё идёт по плану.
    Мурзик
      Сегодня, 12:26
      По телевизору уже лет так как 15 ни слова про Россию и проблемы регионов, там больше про Трампа и как мы бороздим космические океаны технологий. Не зря кремлевский историк первым делом подобрал под себя все каналы.
    russ71
      Сегодня, 12:46
      хотели чтоб об этом сказали на 1 и 2 каналах???
      Смешно...
      Fachmann
        Сегодня, 13:05
        Может это наивно, но хотел.
        Верховный ведь пару дней назад очень проникновенно говорил о единстве тыла и фронта...
  al3x
    Сегодня, 12:15
    Какие у хххлов мелкие обломки 🤷‍♂️ Весь народ упорно за идиотов держат. Короче, рожки да ножки от этого НПЗ останутся, по всей видимости.
    Aken
      Сегодня, 12:17
      И от города заодно......
    Nastia Makarova
      Сегодня, 13:01
      сам нпз не пострадал, сгорели бочки с нефтью и переработкой которые должны быть отправлены на запад
      al3x
        Сегодня, 13:16
        У нас никогда ничего не страдает и ничто ни на что не влияет. Я в курсе. Всё по плану, только что это за план никому не известно, даже владельцам плана.
        Стирбьорн
          Сегодня, 14:35
          Или у кого-то из интернет-охранителей бабушка живет рядом с НПЗ, терминалом и тд. Он ей позвонил и она сказала, что все враки-каки, выгорел пустой старый резервуар, никому не нужный, а так солнце светит, все танцуют и поют. . .
      Дедок
        Сегодня, 14:18
        сгорели бочки с нефтью

        а бочками, вы - емкости по 50000 тонн называете?
        Nastia Makarova
          -2
          Сегодня, 14:28
          да, большие бочки, могли бы хоть арматурой или бетонными блоками обложить
        al3x
          Сегодня, 14:59
          бочками, вы - емкости по 50000 тонн называете


          Ну, ладно хоть не канистры 🤷‍♂️
  sgrabik
    Сегодня, 12:16
    Как всегда, мы не учимся на своих ошибках, очень долго раскачиваемся и упрямо продолжаем наступать на одни и те же грабли, а враг быстро учится и находит наши уязвимые места.
  Дмитрий Михайлович Серегин
    Сегодня, 12:28
    Похоже эффективность ударов противника выше нашей судя по наносимому ущербу. Россия превратилась в "мальчика для битья", который кричит "А мне не больно".
  Boton
    Сегодня, 12:29
    Прошу отнестись с пониманием...(С)
    Ну вы держитесь там...(С)
  30 вис
    Сегодня, 12:31
    Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По состоянию на 20:35, по предварительной информации, уже сбито 11 БПЛА в районе мыса Херсонес, бухты Омеги и Северной стороны.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала, что в районе Любимовки средствами РЭБ был посажен БПЛА на дорогу около остановки, никто не пострадал. Значит , что то меняется в нашу сторону ? Работают над проблемой перехвата управлением БПЛ ! good
    Леший1975
      Сегодня, 13:05
      Точно, меняется, вчера прочёл офигительную новость по данной теме, раньше такого не встречал
      Наслаждайтесь господа охранители-запретители, которые сделали все, чтобы ограничить возможности народа на оборону. В итоге маразм дошел до того, что группы МОГ, которые отбивали Белгород в августе трясет полиция на тему "противоправности действий в населённом пункте" (вчерашним выступающим в Севастополе наука - виновные по закону за порчу имущества и не дай Бог ранение кого-то будете вы - закона, дающего право сбивать дрон в городе нет. И у нас нет в законе поблажек за спасение от дронов - войны нет и все дроны сбиты - по осколкам стреляли?

      Екатеринбуржцам тоже - если в Белгороде будут наказания ни один не выйдет эти дроны сбивать).

      А вторые вынуждены сбивать вражеские дроны петардами, чтобы не сесть по известной всем военным статье "три гуся" - 222 УК РФ.

      Как в такой ситуации мы планируем побеждать? Скорей стоит задать вопрос - мы планируем?

      "РИА Катюша"
      Я правда не совсем уверен, что вот это всё в нашу сторону, хотя, летит то в нашу... hi
  Иван Иванов_36
    Сегодня, 12:32
    Стратег наш, кремлевский, как себя там чувствует? Нормально у него там? Он еще президент или так, поговорить только?
    Uncle Lee
      Сегодня, 13:48
      "Работает с документами....Рукопожатие крепкое". - ничего не напоминает ?
  Мурзик
    Сегодня, 12:32
    "Туапсе это не Испания, нечего страшного" подумал условный друг царя-батюшки Колесов
  Олег Шустов
    Сегодня, 12:40
    Простой народ живущий в глубинке—жалко. Получается что Россия это Москва. Ее и защищают плотно. А остальным по остаточному принципу.
    Когда и кто-нибудь на пульт валенок бросит и полетит ракета и сотрет с лица Земли жовто-блакитную страну.
    Boton
      Сегодня, 13:00
      В советские времена был целый Московский округ ПВО. А в его составе — восемь корпусов ПВО, особая армия противоракетной обороны, 10 истребительных авиационных полков и 100 зенитно-ракетных полков. Но потом по указу № 725С Ельцина и под предлогом экономии средств начался настоящий организационный и кадровый погром этих и прочих структур бывших Войск ПВО страны. В итоге всего за 12 лет истребительных авиационных полков стало меньше в восемь раз. А зенитно-ракетных полков — в десять!
  Scientist_
    Сегодня, 12:56
    Можно и пансырь, если речь не о ЗРК. В старинных текстах такая форма есть.
  wedmed5
    Сегодня, 13:27
    Бетонные укрытия для боевой авиации начали только через три года делать, а вы тут о подземных жранилищах и нефтепроводах мечтаете.
    Nastia Makarova
      Сегодня, 14:30
      на других нпз и топливохранилищах давно уже блоками бетонными обложено и арматурой закрыто, а туапсе ничего все эти года не делал
  Желтый пузырь
    Сегодня, 13:40
    Все продано и предано, по этому Стрелков сидит,.высокие патриотические лозунги иди на сво и умри, а где победа?
  g_ae
    Сегодня, 14:30
    Выгорание хоть контролируемое?
  Million
    Сегодня, 14:37
    Что то наша лошадь на переправе совсем не едет.Ни вперед,ни назад.