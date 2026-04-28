США больше не находятся в положении, позволяющем диктовать свою политику независимым государствам. Вашингтон должен принять реальность и отказаться от своих незаконных и иррациональных требований.

Официальный представитель министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талайи заявил, что Соединённые Штаты утратили положение, позволяющее навязывать свою политику суверенным государствам.Иранский чиновник:По его словам, недавние события наглядно продемонстрировали изменившийся баланс сил в мире.Многие эксперты и политические круги в разных странах мира считают, что США сами потеряли статус непобедимой сверхдержавы. Череда неудач в военной сфере, растущая экономическая конкуренция со стороны Китая и наряду с растущей самостоятельностью ряда региональных держав существенно ослабили доминирующее положение Вашингтона, которое он занимал после распада СССР.Отмечается, что проблемы с доминированием у США возникли после фактического бегства без выполнения поставленных целей и задач из Афганистана. А усугубилось всё после вторжения Трампа в Иран.Заявление иранского генерала прозвучало на фоне продолжающегося напряжения между Тегераном и Вашингтоном, в том числе вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Исламской Республики. Напомним, что США и Израиль требуют от Тегерана вывоза обогащённого урана за пределы страны, а власти Ирана настаивают на праве разрабатывать собственный мирный атом. Пока это фундаментальное разногласие преодолеть не удаётся.