Иранский генерал: США утратили положение, позволяющее навязывать свою политику

Официальный представитель министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талайи заявил, что Соединённые Штаты утратили положение, позволяющее навязывать свою политику суверенным государствам.

Иранский чиновник:

США больше не находятся в положении, позволяющем диктовать свою политику независимым государствам. Вашингтон должен принять реальность и отказаться от своих незаконных и иррациональных требований.

По его словам, недавние события наглядно продемонстрировали изменившийся баланс сил в мире.

Многие эксперты и политические круги в разных странах мира считают, что США сами потеряли статус непобедимой сверхдержавы. Череда неудач в военной сфере, растущая экономическая конкуренция со стороны Китая и наряду с растущей самостоятельностью ряда региональных держав существенно ослабили доминирующее положение Вашингтона, которое он занимал после распада СССР.

Отмечается, что проблемы с доминированием у США возникли после фактического бегства без выполнения поставленных целей и задач из Афганистана. А усугубилось всё после вторжения Трампа в Иран.

Заявление иранского генерала прозвучало на фоне продолжающегося напряжения между Тегераном и Вашингтоном, в том числе вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Исламской Республики. Напомним, что США и Израиль требуют от Тегерана вывоза обогащённого урана за пределы страны, а власти Ирана настаивают на праве разрабатывать собственный мирный атом. Пока это фундаментальное разногласие преодолеть не удаётся.
  1. михаилл Звание
    +3
    Сегодня, 12:04
    Именно так, даже три АУГ не могут. А пехоту посылать ссыкотно.
    1. Zoldat_A Звание
      +4
      Сегодня, 12:36
      Цитата: михаилл
      даже три АУГ не могут
      Интересно - почему, когда иранцы говорят, что Америка утратила возможность диктовать свою волю, я им верю.
      А когда Европа говорит, что мы объединимся-вооружимся, как давеча, пойдёим завоюем,и уничтожим. наконец-то, Россию - я им не верю...

      Интересный гипотетический вопрос, кстати.
      Допустим, объединились, пришли, победили, на куски Россию раздербанили... Какое-то время за счёт российских ресурсов припеваючи живут... А ДАЛЬШЕ? Опять, как встарь, друг друга рвать начнут?
      Вот о чём они не подумали.
      Не о том, что Европа маленькая, тесная и душная.
      Не о том, что в плане ресурсов она нищая.
      Даже не о том, что Россия своим существованием столетиями им жить мешает.
      Им подумать бы о том, что же такое сидит где-то внутри их самих, что не даёт им жить спокойно, а заставляет постоянно кого-то грабить, убивать, у кого-то что-то захватывать?

      Вот и выходит, что Россия периодически для Европы выступает психотерапевтом, на время глушащим ту гадость, что внутри их сидит и жить спокойно не даёт...
      1. михаилл Звание
        +1
        Сегодня, 13:06
        Европа- это маленький полуостров на огромном субконтиненте Евразия.
      2. Aken Звание
        +1
        Сегодня, 13:41
        Какое-то время за счёт российских ресурсов припеваючи живут... А ДАЛЬШЕ?

        Дерибана СССР хватило за 30 лет.
        А ещё через 30 лет они поумирают от старости. Что будет в середине века им уже не интересно.
        что же такое сидит где-то внутри их самих

        Память предков. Веками эта схема работала. Проверена. На их памяти успешно сработала. Почему бы работающий процесс не повторить?
  2. Lynx2000 Звание
    +1
    Сегодня, 12:06
    США и Израиль требуют от Тегерана вывоза обогащённого урана за пределы страны, а власти Ирана настаивают на праве разрабатывать собственный мирный атом. Пока это фундаментальное разногласие преодолеть не удаётся.

    Вот у КНДР, власти США такого требовать не могут.
    Кроме "мирного атома", в современных реалиях, ЯО является гарантом суверенитета его обладателя...
    1. Gomunkul Звание
      0
      Сегодня, 12:12
      ЯО является гарантом суверенитета его обладателя...
      Наличие ЯО ни чего не гарантирует, если у власти в стране находится продажная элита. Пример СССР. И мальчишь-плохиш всех времён и народов М.С.Горбачев и его подельники. hi
  3. rocket757 Звание
    +4
    Сегодня, 12:10
    Там где ишак с мешком золота не работает, у полосатиков явные проблемы и мало что получается...
    Это не прям сегодня, вчера стало понятно, несколько раньше...
  4. Mouse Звание
    +4
    Сегодня, 12:14
    Вы, фсе врете... У Трампа вон победа за победой... wassat
  5. Schneeberg Звание
    0
    Сегодня, 14:40
    Вот так и сказали им в глаза всю правду!