Россия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400
2 42825
Россия начала передачу Индии четвертого полкового комплекта зенитной системы С-400 «Триумф», об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском Минобороны.
Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400. Представители Минобороны Индии прибыли в Россию для принятия техники и оборудования, после чего весь комплект будет доставлен в Индию морским путем, предварительно, к середине мая. Пятый полковой комплект индийцы должны получить в ноябре этого года. Также сообщается, что Индия заказала дополнительно 280 зенитных ракет различных типов.
По данным авторитетных источников, офицеры ВВС Индии завершили предотгрузочную инспекцию ЗРС С-400 к 18 апреля, и систему отправили из России на прошлой неделе.
Новый полк С-400 разместят в штате Раджастхан на западе Индии. Он прикроет границу с Пакистаном. А вот следующий полк отправят на границу с Китаем. Стоит отметить, что С-400 были задействованы в мае 2025 года для защиты от пакистанских ракет и сыграли «важную роль» в противостоянии с Исламабадом.
Ранее индийцы признали российские ЗРС С-400 лучшими зенитными системами и нацелились еще на пять полковых комплектов, такая информация появилась осенью прошлого года.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация