Россия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400

Россия начала передачу Индии четвертого полкового комплекта зенитной системы С-400 «Триумф», об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском Минобороны.

Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400. Представители Минобороны Индии прибыли в Россию для принятия техники и оборудования, после чего весь комплект будет доставлен в Индию морским путем, предварительно, к середине мая. Пятый полковой комплект индийцы должны получить в ноябре этого года. Также сообщается, что Индия заказала дополнительно 280 зенитных ракет различных типов.



По данным авторитетных источников, офицеры ВВС Индии завершили предотгрузочную инспекцию ЗРС С-400 к 18 апреля, и систему отправили из России на прошлой неделе.

Новый полк С-400 разместят в штате Раджастхан на западе Индии. Он прикроет границу с Пакистаном. А вот следующий полк отправят на границу с Китаем. Стоит отметить, что С-400 были задействованы в мае 2025 года для защиты от пакистанских ракет и сыграли «важную роль» в противостоянии с Исламабадом.

Ранее индийцы признали российские ЗРС С-400 лучшими зенитными системами и нацелились еще на пять полковых комплектов, такая информация появилась осенью прошлого года.
    +11
    Сегодня, 12:30
    Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400.
    У нас жеж все ВСУшные беспилотники сбиты и их обломки падают в море ! СВО не война - Индии С-400 нужнее !
      +2
      Сегодня, 12:35
      Владимир, вы думаете заводы сидят только на гособеспечении? За счет кого выжил уралвагон и 1200+ Т-90? В лихие 90? Экспорт важная часть. На эти деньги мы и делаем для себя.
      400-е беспилотники не сбивают. Это не ихзадача и 350 тоже и даже не 200х. soldier
        +3
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Глухой
        400-е беспилотники не сбивают.

        А других целей как будто нет и не предвидится !
        Цитата: Глухой
        В лихие 90?

        Не надо сравнивать ! И мы на пороге грандиозной бойни....
        Кстати, С-300С из ДВ перекинули поближе к ЛБС. А эти С-400 очень пригодились бы самим и на ДВ !
          +1
          Сегодня, 13:43
          Цитата: Uncle Lee
          А других целей как будто нет и не предвидится !

          Ну давайте из пушек по воробьям. Дурное дело - не хитрое. laughing
          Цитата: Uncle Lee
          И мы на пороге грандиозной бойни....

          Бать. Я об этом сам пишу уже давно. А меня за это урапатривроты минусят. Что это тихая пока 3-я мировая.
          Цитата: Uncle Lee
          А эти С-400 очень пригодились бы самим и на ДВ

          Ну на ДВ не так много стратегических целей.
            +1
            Сегодня, 14:00
            Цитата: Глухой
            Ну на ДВ не так много стратегических целей.

            Владивосток, Большой Камень, Петропавловск - это из открытых источников....Япы точат зубы на весь ДВ до Урала - их чем встречать ?
              +1
              Сегодня, 14:07
              Цитата: Uncle Lee
              их чем встречать ?

              Китаем. Они тоже хотят япошек более чем. Еслм те нас внизапно, не имея члена в ната. Да китайцы просто рады будут поводу. Если 4 авика из 6 действующих даже Иран заткнуть не смогли. То Китай на ДВ, да и про КНДР держим в загашнике. 3-4 мес, потом наземка и нет япошек. Надеюсь у них будет чести, после того как Хиросиму и НАгасаки, проглотили за бабки такие гордые. Чтоб сипоку совершить массово.
              P.S>Я не националист. Но от деда осталось отношение
                0
                Сегодня, 14:22
                Цитата: Глухой
                Китаем. Они тоже хотят япошек более чем.

                Китай будет сидеть на берегу реки и ждать, чей труп проплывет мимо...Может и ввяжется, если его зацепят, но за Японией стоят США, Южная Корея, Австралия и еще кто нить приклеится...Обстановка сложная и все решается на ЛБС, как в 41 году.
                  +1
                  Сегодня, 14:40
                  Да, у Китая нет ярких побед. Да и они сами от нас отгребали. Но тем не менее - дальше Квантуна япов не пустили в 40вом. Били их партизанщиной. Что те в итоге предпочли пойти на юг,. НА колонии в индонезии. Англичан, Бельгии,Голландии емнип. И я думаю, более чем - хотят отомстить. Я там в тырнеты не особо верю. Но дед в квантуне был. То что он рассазывал. Понятно, что под горилку с салом. Может приукрашивал. Но я ему верю. Особенно тогда, в конце 70х, с моей то детской психикой - отложилось более чем.
                  США уже сами еле стоят, чтоб за кем-то. Трампу наземку по факту запретили - ибо гробы бы составами поехали по дну индийского океана на родину самовсплывом и течением. Они в первые после Вьетнама - получили по щЯм. Иран смог сдержать не только США, но и их союзников и дать вполне вменяемых лещей. soldier good
      +5
      Сегодня, 12:42
      У нас жеж все ВСУшные беспилотники сбиты

      C-400 практически не работают по БПЛА.
      Нам панцири нужны , да уже бы какие-нибудь ЗСУ шки современные в серию запустить....
        +2
        Сегодня, 13:07
        Цитата: bk316
        , да уже бы какие-нибудь ЗСУ шки современные в серию запустить....

        Можно даже одноствольные 30 мм. со снарядами программируемого подрыва .
        Индии и так на несколько лет задержали поставку оставшихся комплектов и они с пониманием ждали . Теперь хотят ещё . У нас в год выпускается\производится несколько полковых комплектов , так что уже не в ущерб себе .
        +3
        Сегодня, 13:14
        Нам даже не Панцири нужны..а самые эффективные проотив летающих медленных низколетящих фанерок - старые советские ЗУ-23-2 \ Шилка \ Тунгуска это самое лучшее почти бесплатное тысячами на хранении...поочеу их до сих пор не растянули поперек западной границы и не прикрепили так восхваляемые мобильные группу к каждой?
          0
          Сегодня, 14:46
          Да взять даже С-60. Дайте ей программируемый подрыв или радиолакационный. 4 снаряда. Только на педальку нажимай good Бам Бам Бам Бам. ЗА пару секунд. И нет бпла
          Главное сбоку не стоять от нее. Унесенные ветром рассказ wassat good От вас останется Элли встране чудес и без Тотошки lol
    +4
    Сегодня, 12:33
    Уже Урал под огнем, а тут такое...
      +1
      Сегодня, 13:09
      На Урал и в Сибирь из Казахстана летят .
      И С-400 по таким БПЛА не работают . По ним работают "Панцири" , скорострельная артиллерия и стрелкотня .
    +6
    Сегодня, 12:33
    Горящая от ударов врага Россия отдает ПВО тем, кого не бомбят………. В Киргизии наши С-300 и Торы - им нужнее. Я уже не спрашиваю, в какой валюте заплатили за них киргизы (и заплатили ли вообще).
    +4
    Сегодня, 12:35
    Цитата: Uncle Lee
    Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400.
    У нас жеж все ВСУшные беспилотники сбиты и их обломки падают в море ! СВО не война - Индии С-400 нужнее !

    Ну с С-400 по малоразмерных БПЛА это наверное не лучшее решение, прям откровенно не лучшее, но в целом на фоне возможных поставок всяких Миражей и прочего летающего, а так же подготовке Европы к войне, решение более чем спорное
      0
      Сегодня, 12:46
      Индийцы по факту оплатили нам полков, на которые мы и себе теже полки делаем. Зарплаты платим работникам и т.д.? .Или мы что. Думаете по себестоимости что-ли индийцам продаем их? feel
      Цитата: Gvardeetz77
      Ну с С-400 по малоразмерных БПЛА это наверное не лучшее решение, прям откровенно не лучшее

      А очень умные евреи своим куполом дырявым даже бпла со страху сбивали laughing
        0
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Глухой
        Зарплаты платим работникам и т.д.? .

        Небось рупиями ! Этот бред я слышу постоянно - за рубли уже никто не работает.... am
      +3
      Сегодня, 12:49
      С-400 по малоразмерных БПЛА это наверное не лучшее решение

      Вместо С-400 для Индии могли бы уже разработать и поставить в войска средства против БПЛА на базе бессчетного количества ЗСУ-шек на наших военных складах тем более, что такие средства и регионам России пригодились бы... Очень, очень пригодились бы. А то вон, уже вся Россия в огне. Бандерлоги не дотянулись только до Дальнего востока. Но если и дальше так пойдет, то скоро увидим их БПЛА где-нибудь на Колыме или на Камчатке...
      Как
        0
        Сегодня, 15:02
        Цитата: Правдодел
        Вместо С-400 для Индии могли бы уже разработать и поставить в войска средства против БПЛА на базе бессчетного количества ЗСУ-шек на наших военных складах

        yes В Севастополе губернатор призвал мужчин вступать в отряды самообороны города, и правильно. По всей России найдутся мужики, способные вкурить как обращаться с дробовиками и установками потяжелее. Всего то надо поставить добровольцев на довольствие, дать достойную зарплату и особый статус. Коли доброволец вступает в бой даже и с БПЛА то он рискует погибнуть в результате уничтожения оного. Достоин статуса участника БД.
        Всё это принесёт свои результаты и обойдётся куда дешевле чем потери, которые мы несём в тылу...
    +1
    Сегодня, 12:52
    [quoteРоссия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400][/quote]
    Усть Луга, Туапсе, Севастополь и т.д. Ничего личного просто бизнес. Настоящее единство тыла и фронта.
    0
    Сегодня, 12:53
    1.
    Россия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400
    Индия получила четвертый из пяти ранее закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400.

    2.
    В Туапсе проходит эвакуация граждан из домов рядом с горящим НПЗ
    Минувшей ночью враг вновь, как минимум в третий раз за последние несколько недель, атаковал беспилотниками Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Официально заявлено, что на территорию НПЗ упали обломки сбитых силами ПВО ВС РФ дронов. В результате начался пожар.
    +3
    Сегодня, 12:54
    Чудно новости идут - одна другой краше. Что следующее, списание долгов Венгрии или выделение кредита Украине?
    +1
    Сегодня, 13:07
    Китайцы будут благодарны, а то некоторые возмущаются, что Китай мало помогает России.
    0
    Сегодня, 14:48
    Россия начала передачу Индии четвёртого полкового комплекта ЗРС С-400

    Иран ждёт давно обещанных С-400 а цыганам пожалуйста! Разве нельзя провести разъяснительные беседы с очередниками чтоб охолонули пока в пользу Персии?
    Где то глубоко тлеет мыслишка что повезут их через Иран и там повозка сломается... feel
    Но это где то о-о-чень глубоко...