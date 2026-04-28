Украинские FPV-дроны ударили по предприятию «Мираторг» в Брянской области

Киевский режим продолжает охоту за мирными людьми. На этот раз жертвой стал гражданин России, работавший далеко не на линии фронта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке FPV-дрона на село Брахлов в Климовском районе:

Украинские террористы атаковали с помощью FPV – дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия.

Богомаз выразил соболезнования родным и пообещал оказать всю необходимую поддержку. Как материальную, так и моральную. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ходе атаки был поврежден в том числе специализированный автомобиль-кормовоз агрохолдинга.

Село Брахлов – это тыловая территория России. Люди там занимаются мирным трудом: растят хлеб, содержат скот. И именно этот труд стал целью. Киевский режим воюет в том числе с гражданской инфраструктурой, с теми, кто кормит страну.

Это не первый случай, когда «Мираторг» становится мишенью. Так, 23 марта украинские боевики нанесли удар по предприятию компании в Севском районе Брянской области. Еще раньше, 30 июля 2023 года, Киев атаковал свиноводческий комплекс холдинга.
    Сегодня, 12:39
    Мираторг то чем какелам не угодил?? Сала что ли не продали ? belay
    Совсем уже ухнулись, нацики чортовы.... am Лишь бы влупить хоть куда.
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Nexcom
      Мираторг то чем какелам не угодил??

      Мираторг принадлежит братьям Линник. Виктор президент холдинга, Александр председатель совета директоров. Именно они вдвоём полностью контролируют этот крупнейший агропромышленный холдинг России. По слухам, они родственники Светланы Линник, после замужества - Медведева.
      Сегодня, 12:53
      они пытаются там сделать серую зону, чтобы никого не было
    Сегодня, 12:47
    Что мешает бить и топить их зерновозы и сухогрузы. Или мы еще соблюдаем эту пресловутую "зерновую" сделку.
      Сегодня, 13:32
      Цитата: frruc
      Что мешает бить и топить их зерновозы и сухогрузы

      Наши зерновозы, сухогрузы и танкера в Чёрном море.
    Сегодня, 12:47
    У них война. Для них все цели законные.
    Сегодня, 12:49
    Это месть за убой скота в Новосибирской области
    Сегодня, 12:57
    Киев атаковал свиноводческий комплекс
    Похоже, что рагули свою же родню не берегут.
      Сегодня, 13:39
      Не смешно пошутили, пока мы клоунадой занимаемся они целенаправленно гнут свою линию.
    Сегодня, 12:58
    Гаувно выпускает конечно Мираторг, кушать невозможно, да еще региональных конкурентов давит по черному....
    Перепрофилировать цеха под выпуск беспилотников
      Сегодня, 13:42
      Цех лично будет делать беспилотники из бекона. Интересненько.
      Сегодня, 14:10
      да еще региональных конкурентов давит по черному....

      Мираторг этим - свои руки не пачкает, для этого существуют административные и надзорные органы государства...
    Сегодня, 13:28
    А может это такая месть жителей одного региона, в котором эта компашка беспредел устроила с убоем скотины? В Якутии тоже пытались провернуть операцию "эпидемия", но там охотников много и соответственно оружия, и они очканули когда народ пригрозил ответкой " санитарам"
    Сегодня, 14:38
    Цитата: Анатоль Клим
    По слухам, они родственники Светланы Линник, после замужества - Медведева.
    Тогда надо ждать грозного заявления Медведева wink
    Сегодня, 15:02
    Вот гады, покусились на святое, на главное достижение российской демократии, на свинину, окорока и карбонат. Не будет пощады украинским нацистам!