Европу уже летом ждут сбои в авиаперевозках, если Ормуз останется закрытым
Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предположил: если Ормузский пролив останется закрытым, уже летом Европу ждут серьезные перебои в авиаперевозках.
Пока, по словам Цицикостаса, более 80 процентов аэропортов не сообщают о дефиците. Но цены на топливо выросли более чем вдвое. Многие авиакомпании уже начали сокращать рейсы. Те, что и до войны на Ближнем Востоке были на грани рентабельности, теперь просто убыточны.
Еврокомиссар резюмировал:
Ситуация не обнадеживающая.
Если блокада продолжится и решения не найдут, дефицит топлива может наступить уже после июня. Резервы, конечно, есть. Но их хватит ненадолго.
Ранее немецкая Lufthansa, флагман европейской авиации, сообщила, что отменит 20 тысяч перелетов. Ежедневно будет на 120 рейсов меньше, чем раньше. Под нож пойдут короткие маршруты и убыточные направления из Мюнхена и Франкфурта. Easy Jet уже отчиталась о весенних убытках. Virgin Atlantic тоже сомневается, что сможет выйти на прибыль.
В это же время европейские авиакомпании используют ценовой шок, чтобы добиться от Евросоюза и Великобритании пересмотра правил. Они требуют, например, отказаться от планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь. Лоукостеры утверждают, что это рушит их бизнес-модель. А еще требуют изменить нормы «танкеринга», которые ограничивают заправку там, где топливо дешевле.
