Европу уже летом ждут сбои в авиаперевозках, если Ормуз останется закрытым

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас предположил: если Ормузский пролив останется закрытым, уже летом Европу ждут серьезные перебои в авиаперевозках.

Пока, по словам Цицикостаса, более 80 процентов аэропортов не сообщают о дефиците. Но цены на топливо выросли более чем вдвое. Многие авиакомпании уже начали сокращать рейсы. Те, что и до войны на Ближнем Востоке были на грани рентабельности, теперь просто убыточны.

Еврокомиссар резюмировал:

Ситуация не обнадеживающая.

Если блокада продолжится и решения не найдут, дефицит топлива может наступить уже после июня. Резервы, конечно, есть. Но их хватит ненадолго.

Ранее немецкая Lufthansa, флагман европейской авиации, сообщила, что отменит 20 тысяч перелетов. Ежедневно будет на 120 рейсов меньше, чем раньше. Под нож пойдут короткие маршруты и убыточные направления из Мюнхена и Франкфурта. Easy Jet уже отчиталась о весенних убытках. Virgin Atlantic тоже сомневается, что сможет выйти на прибыль.

В это же время европейские авиакомпании используют ценовой шок, чтобы добиться от Евросоюза и Великобритании пересмотра правил. Они требуют, например, отказаться от планов разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь. Лоукостеры утверждают, что это рушит их бизнес-модель. А еще требуют изменить нормы «танкеринга», которые ограничивают заправку там, где топливо дешевле.
    фемистокл_
    -2
    Сегодня, 13:10
    Радость то какая , снова им плохо будет... А пока в россии всё не очень хорошо... Даже если сами кое-кого отвезем в Гаагу... Намутил многоходовочник, выполнил их план и даже перевыполнил. hi
    Аскер
    -2
    Сегодня, 13:11
    И в общем небо опустеет. У НИХ закончится керосин, а у НАС самолёты .Да здравствует РЖД.
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:27
      Аскер, после того как на регистрации, подхватил простуду от сквозняков в накопителе, езжу поездами. И не требует "снимите ремень, снимините обувь, повернитесь, попрыгайте" .. И ничего. Прекрасно себя чувствую. Интернет, чай, книга...Красота!..
      frruc
      0
      Сегодня, 14:58
      У НИХ закончится керосин, а у НАС самолёты

      Ну и хорошо, воздух будет чище . А передвигаться скоро будем на парусниках и дирижаблях, это экологично.
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 13:51
    Европу ждут серьезные перебои в авиаперевозках.
    Недавно на Кубе такое было... recourse Пусть Европа побудет в такой же шкуре!