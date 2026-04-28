Скрывают от БПЛА: в Пакистане разработали палатки, блокирующие ИК-излучение

Разработанные в Пакистане палатки-невидимки на основе ПВХ способны блокировать инфракрасное излучение и скрывать от обнаружения с помощью беспилотников, таким образом обеспечивая возможность проводить скрытые полевые операции.

Палатки, разработанные компанией Nizam Din & Sons, изготавливаются из специализированного ПВХ-материала и ткани, соединенной методом высокочастотной сварки, что обеспечивает повышенную износостойкость и позволяет использовать их в качестве полевых командных пунктов, операционных модулей и укрытий для размещения средств связи и другого оборудования критически важного назначения. Эти палатки обладают огнестойкими свойствами и монтируются на внешнюю каркасную систему, что обеспечивает возможность их оперативного развертывания даже в условиях высокой интенсивности боевых действий.



С учетом реалий современной войны подобные палатки, безусловно, могут стать незаменимым подспорьем в зоне ведения активных боевых действий. Премьерный показ палаток-невидимок состоялся на международной выставке Techtextil 2026 во Франкфурте-на-Майне (Германия). Кроме того, разработанные в Пакистане палатки уже широко применяются в ходе операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом спрос на их чрезвычайно актуальные сегодня варианты военного назначения продолжает расти.
4 комментария
  1. михаилл Звание
    Сегодня, 13:11
    Когда в такой палатке 40 солдат покушавших перловки- никакого инфракрасного прицела не нужно, просто стреляй на звук!
  2. faterdom Звание
    Сегодня, 13:40
    А оптический канал не учитывается? И вообще, накидки для боевой маскировки людей или техники понимаю, но палатки для отдыха? Или штабы там собрались прятать? Так штаб сам по себе тот еще кипеш днем и ночью. Непонятно для каких целей, что или кого там в этой палатке укрывать собрались.
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Сегодня, 13:47
      Так "распил" бабла, - он и в Пакистане "распил"... lol
  3. Zoldat_A Звание
    Сегодня, 13:52
    Я не понял - они ещё через два года изобретут колесо?
    Инфракрасное излучение - это просто тепло. Хорошие зимние палатки изобрели даже не позавчера. И ткани многослойные, и внешний-внутренний купол - всё это старо как гм... бивни мамонта.
    А что инновационного в каркасе этой палатки? Я не говорю про военные образцы. Они там, в Паке, нашу обычную туристическую "памирку" когда-нибудь видели?

    Не фиг мир смешить своими "изобретениями". Пусть делают то, что столетия делают и делать научились хорошо. Ковры шерстяные и шали из козьего пуха - good. А велосипед уже изобретён - расскажите им...
    У меня мама на улицу. конечно в ней не выходит, но дома почти 40 лет ходит в шали, которую я ей в подарок из армии привёз...