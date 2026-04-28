Новая линия обороны ВСУ от Киева до Сум должна остановить наступление ВС РФ

Киевский режим намерен закрыть северное направление новой линией обороны, строительство которой уже началось. Об этом заявил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Украинская армия реализует весьма масштабный и амбициозный проект по возведению новой линии обороны, которая должна протянуться от города Сумы до Киевского водохранилища. Причем линия будет сплошной на всем протяжении, а не состоять из отдельных укрепрайонов и опорных пунктов. Планируется, что данные фортификации перекроют российским войскам возможность ударить на Киев с севера и пробиться вглубь левобережной Украины. В то же время по сути Украина отдает России Чернигов, большую часть Черниговской и Сумской областей.



Как утверждает Сиротенко, на возведение новой линии обороны брошено много сил и средств, в Киеве торопятся, чтобы успеть закончить ее в короткое время. На каком этапе сейчас работы — неизвестно.



Много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. Чтобы не было неожиданности и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству.

Стоит отметить, что это не первая попытка построить мощные линии обороны на различных направлениях, в том числе и на севере Украины, но все они заканчивались одинаково: средства разворовывались, а построенные укрепления не соответствовали ожиданиям. Впрочем, российские войска давно уже научились взламывать любые фортификации с помощью артиллерии и авиабомб.
  1. carpenter Звание
    Сегодня, 12:59
    Чтобы не было неожиданности и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству.

    А государства то и не было, а был только лимитроф.
  2. роман66 Звание
    Сегодня, 13:20
    Много средств выделяется.... Эти слова звучат музыкой неземной, ещё чья-то мечта сбудется
  3. Федор 5755 Звание
    Сегодня, 13:54
    Ну Чернигов тоже на дороге не валяется, древнерусский город. Надо забирать
  4. rocket757 Звание
    Сегодня, 13:56
    Попытка номер... какой раз, кто считал?
  5. Самоед Звание
    Сегодня, 14:05
    Надо всячески "помогать" в строительстве! Особое " внимание" на строительную технику.
  6. гильза Звание
    Сегодня, 15:04
    Какая красивая правильная линия укреплений на карте. "Привязка к местности и рельефу? Не...не слышали)) Левый фланг очевидно опирается в...Луну? Хотя главное здесь конечно "много сил и средств выделяются..."
  7. Шарнхорст Звание
    Сегодня, 15:04
    Линия на карте - просто мечта пограничника! На старую границу с её загибами и зигзагами было больно смотреть... lol