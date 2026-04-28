Новая линия обороны ВСУ от Киева до Сум должна остановить наступление ВС РФ
Киевский режим намерен закрыть северное направление новой линией обороны, строительство которой уже началось. Об этом заявил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.
Украинская армия реализует весьма масштабный и амбициозный проект по возведению новой линии обороны, которая должна протянуться от города Сумы до Киевского водохранилища. Причем линия будет сплошной на всем протяжении, а не состоять из отдельных укрепрайонов и опорных пунктов. Планируется, что данные фортификации перекроют российским войскам возможность ударить на Киев с севера и пробиться вглубь левобережной Украины. В то же время по сути Украина отдает России Чернигов, большую часть Черниговской и Сумской областей.
Как утверждает Сиротенко, на возведение новой линии обороны брошено много сил и средств, в Киеве торопятся, чтобы успеть закончить ее в короткое время. На каком этапе сейчас работы — неизвестно.
Много сил и средств выделяются для того, чтобы эту линию построить в кратчайшие сроки. Чтобы не было неожиданности и противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству.
Стоит отметить, что это не первая попытка построить мощные линии обороны на различных направлениях, в том числе и на севере Украины, но все они заканчивались одинаково: средства разворовывались, а построенные укрепления не соответствовали ожиданиям. Впрочем, российские войска давно уже научились взламывать любые фортификации с помощью артиллерии и авиабомб.
